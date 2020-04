Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce vendredi 24 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

389 décès en 24 heures en France, pour un total de 22.245 décès depuis le début de l'épidémie

L'épidémie de coronavirus a fait 22.245 morts en France depuis début mars, avec 389 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse, pour le 16e jour consécutif, a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon lors de son point presse quotidien.

Le Covid-19 a tué 13.852 personnes dans les hôpitaux, soit 305 décès de plus en 24 heures, et 8.393 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+84), a précisé Jérôme Salomon.

Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est repassé vendredi sous la barre des 5.000 pour la première fois depuis le 29 mars, à 4.870, soit 183 de moins que jeudi. Il s'agit d'un indicateur important de la pression de l'épidémie sur le système hospitalier. Il faut toutefois «garder une posture de vigilance car l'épidémie n'est pas terminée», a souligné le Pr Salomon.

De même, si de nouveaux malades continuent de se présenter nombreux dans les hôpitaux, avec 1.346 personnes admises en 24 heures pour Covid-19, le nombre global de patients hospitalisés poursuit sa baisse, entamée il y a neuf jours : ils sont encore 26.658 vendredi, 561 de moins que jeudi. Côté dépistage, «nous en sommes à plus de 40.000 tests par jour», a indiqué Jérôme Salomon.

La décision sur la date de réouverture des cafés, restaurants et bars sera prise à la fin mai

La décision sur la date de réouverture des cafés, restaurants et bars sera prise à la fin mai, a indiqué vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à l'Elysée sur le secteur de l'hôtellerie-restauration et du tourisme. Le locataire de Bercy a mis en garde contre toute «précipitation», qui ferait courir le risque d'une deuxième vague épidémique.

Selon le chef multi-étoilé Alain Ducasse, qui a participé à la réunion, les restaurants pourraient rouvrir «entre le 2 et le 20 juin» si l'épidémie du coronavirus faiblit, a-t-il affirmé à l'AFP.

Par ailleurs, pour soutenir les établissements en grande difficulté financière après cinq semaines de fermeture, l'accès au Fonds de solidarité sera élargi pour l'hôtellerie-restauration à des entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à 2 millions de chiffre d'affaires, contre 10 salariés et 1 million de chiffre d'affaires pour l'ensemble des TPE, a annoncé le gouvernement. Le montant de l'aide sera doublée à 10.000 euros au maximum pour les entreprises du secteur en grande difficulté.

La restriction de l'activité d'Amazon en France confirmée en appel

La cour d'appel de Versailles a rejeté vendredi l'appel d'Amazon et confirmé sa condamnation du 14 avril, limitant l'activité du géant du e-commerce en France tant qu'il ne procède pas à une évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie de Covid-19.

Toutefois, la justice a élargi la liste des produits qu'Amazon peut continuer à livrer dans l'attente de cette évaluation sanitaire. Il y a dix jours, le tribunal judiciaire de Nanterre avait restreint l'activité de l'entreprise à aux biens alimentaires, d'hygiène et médicaux. Ont été ajoutés à cette liste par la cour d'appel les produits high-tech, d'informatique et de bureau, ceux pour les animaux, les produits santé et soins du corps, homme, nutrition, parapharmacie, ainsi que ceux liés à l'épicerie, aux boissons et à l'entretien.

Amazon, qui avait fermé ses entrepôts en France suite à la première décision de justice, dispose de 48 heures pour se mettre en conformité. Passé ce délai, chaque infraction sera pénalisée à hauteur de 100.000 euros pendant une durée maximale d'un mois, a décidé la cour d'appel. Celle-ci a donc allégé le montant de l'amende que risque l'entreprise américaine, puisque le tribunal de Nanterre l'avait fixée à un million d'euros par infraction constatée.

L'ONU lance une initiative «historique» pour accélérer la production de vaccins et de traitements

L'ONU a lancé vendredi une initiative mondiale «historique» pour accélérer la production de vaccins, traitements et tests de diagnostic contre le coronavirus et en assurer un accès équitable. Présenté au cours d'une conférence de presse virtuelle, ce projet réunit de nombreux pays, dont la France et l’Allemagne, des organisations internationales dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des fondations (comme celle de Bill Gates et de son épouse Melinda) et entreprises privées.

«C'est une collaboration historique pour accélérer le développement, la production et la distribution équitable de vaccins, de diagnostics et de traitements contre le Covid-19», a déclaré le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Notre engagement commun est d'assurer que tous aient accès à tous les instruments visant à triompher du Covid-19», a-t-il ajouté.

Concrètement, aucune précision n'a été apportée sur le mécanisme de coopération censé être mis en place dans le cadre de cette initiative. «Le défi est d'accélérer et d'harmoniser les processus pour que, une fois les produits jugés sûrs et efficaces, ils puissent être distribués aux milliards de personnes à travers le monde qui en ont besoin», souligne l'OMS dans un communiqué. Dans le volet financier, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen supervisera le 4 mai une conférence de donateurs dont l'objectif est de lever 7,5 milliards d'euros.

Sont également intervenus lors de cette conférence de presse virtuelle le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, ainsi que les chefs des gouvernements italien Giuseppe Conte et espagnol Pedro Sanchez. Mais ni la Chine, où les premiers cas du nouveau coronavirus ont été annoncés fin décembre, ni les Etats-Unis, aujourd’hui l'épicentre de la pandémie avec près de 50.000 décès et 900.000 cas, n'étaient représentés.

l'Italie envisage un déconfinement en quatre étapes

Deuxième pays du monde le plus endeuillé par le coronavirus (plus de 25.000 morts) et confiné depuis le 9 mars, l'Italie envisage un déconfinement progressif en quatre étapes, dont la première pourrait débuter dès le lundi 27 avril, ont rapporté vendredi les médias italiens, même si le gouvernement n'a toujours rien annoncé officiellement.

«Tout dépendra de la courbe des contagions», mais si celle-ci n'augmente pas, «les usines de machines agricoles et pour la sylviculture pourraient rouvrir le 27 avril», écrit le quotidien Il Corriere della Sera, principal tirage du pays. Sauf imprévu, le lundi «4 mai, ce seront les chantiers et l'industrie du textile et de la mode» qui vont démarrer, suivis le lundi suivant, le 11 mai, par «l'ouverture des magasins d'habillement et de chaussures, ainsi que d'autres commerces». Le quatrième lundi de cette liste, le 18 mai, ce serait le tour des bars, restaurants et coiffeurs, selon la même source. D'autres journaux évoquaient un rythme semblable, préférant situer l'ouverture des bars et restaurants dans la «seconde quinzaine de mai».

Cette réouverture progressive sera de toute façon accompagnée par de strictes mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Ainsi dans les magasins ayant une superficie égale ou inférieure à 40 mètres carrés les clients ne seront admis qu'un par un, et dans les autres, ce chiffre sera fonction de la superficie. Les bars et restaurants devront maintenir la distance d'un mètre minimum entre les clients et privilégier les espaces ouverts à ceux climatisés, la climatisation favorisant la dispersion dans l'air d'éventuels aérosols contagieux.