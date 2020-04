Pas-de-Calais : un jeune homme mis en examen pour le meurtre de sa mère

Un homme de 24 ans, soupçonné d'avoir étranglé sa mère puis brûlé son corps à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a été mis en examen pour meurtre et écroué après être passé aux aveux en garde à vue, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

La victime, âgée de 56 ans, avait été retrouvée calcinée dans sa chambre par les pompiers intervenus pour l'incendie de son domicile jeudi 16 avril, a indiqué à l'AFP le procureur de Boulogne-sur-Mer Pascal Marconville, confirmant une information de la Voix du Nord.

L'autopsie avait révélé que les fumées inhalées «ne pouvaient pas être la seule cause du décès», conduisant les enquêteurs à rechercher les causes précises de l'incendie, a-t-il expliqué.

L'un des fils de la victime âgé de 24 ans, qui vivait avec elle mais ne se trouvait pas dans la maison au moment du feu, «avait dans un premier temps prétendu être sorti promener son chien», selon le procureur. Interrogé sur la présence d'une bouteille vide d'alcool à brûler retrouvée à proximité, le jeune homme «avait expliqué que sa mère et son frère faisaient des travaux» dans la maison.

le suspect a reconnu les faits

Mais les analyses de la police scientifique de Lille «ont montré que le point de départ du feu était situé au niveau du corps». Par ailleurs, les déclarations du suspect sur son emploi du temps «ne correspondaient pas aux constatations des pompiers sur les lieux», a poursuivi M. Marconville.

Interpellé mardi, «le suspect a reconnu, après quelques heures de garde à vue, qu'il avait tué sa mère par strangulation» puis «décidé d'incendier le corps», a-t-il ajouté. Ne liant «pas du tout» son geste au confinement, le mis en cause «a expliqué aux enquêteurs du commissariat que la mésentente avec sa mère était profonde» et qu'il était passé à l'acte suite à une conversation «qui lui avait déplu». Présenté à un juge d'instruction mercredi, il a été mis en examen pour homicide et placé en détention provisoire.