Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce samedi 25 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

369 DÉCÈS EN 24 HEURES EN FRANCE, POUR UN TOTAL DE 22.614 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

L'épidémie de coronavirus a fait 22.614 morts en France depuis début mars, avec 369 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse, continue depuis 17 jours, a indiqué samedi la direction générale de la Santé.

L'épidémie a tué 14.050 personnes dans les hôpitaux, soit 198 décès de plus en 24 heures, le bilan quotidien le plus faible depuis un mois, et 8.564 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+171), a précisé la DGS dans un communiqué.

Au total, 7.525 patients sont hospitalisés en réanimation toutes causes confondues, dont 4.725 pour le Covid-19.

L'Oms MET EN GARDE CONTRE LES «PASSEPORTS IMMUNITAIRES»

Il n'existe pas de preuve que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection, a prévenu l'OMS, estimant que la délivrance de «passeports immunitaires» risque de favoriser la propagation continue de la pandémie.

«Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection», a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué.

«A la date du 24 avril 2020, aucune étude n'a évalué si la présence d'anticorps au SARS-CoV-2 confère une immunité contre une future infection par ce virus chez les humains», précise-t-elle.

L'OMS estime par ailleurs que les tests sérologiques actuellement utilisés «ont besoin d'une validation supplémentaire pour déterminer leur exactitude et leur fiabilité».

Olivier véran vise entre «500.000 et 700.000 tests par semaine»

Tester l'ensemble des Français pour savoir s'ils sont porteurs du coronavirus serait «impossible» et «n'a pas de sens du niveau médical», a jugé ce samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran, réaffirmant la «priorité» donnée au dépistage des malades.

Actuellement, «nous avons dépassé les 50.000» tests par jour au niveau national, a assuré Olivier Véran, l'objectif étant «de réaliser au moins 500.000 à 700.000 tests par semaine à partir du moment où nous lèverons progressivement le confinement».

La «priorité nationale» sera alors de tester tous les cas suspects (les personnes présentant des symptômes du Covid-19) et les personnes ayant été en contact rapproché avec des cas confirmés de coronavirus, a-t-il rappelé. «Si après on voit qu'on n'est pas saturé en capacité de tests et qu'on peut élargir les critères, on le fera progressivement», a-t-il affirmé.

air france ne voit pas de retour à la normale avant au moins deux ans

Le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, ne prévoit pas de retour à une activité normale avant deux ans, mais souligne que le prêt de l'Etat français va permettre «de passer la période la plus difficile».

Il annonce aussi, dans un entretien publié par Les Echos, vouloir «accélérer» la transformation de la compagnie. Les Etats français et néerlandais ont promis des aides massives pour sauver Air France-KLM, avec une dizaine de milliards d'euros de prêts directs ou bancaires.

Pour Air France, ces prêts se décomposeront en 4 milliards de prêts bancaires garantis à 90% par l'Etat et 3 milliards de prêt direct de l'Etat, «une marque de confiance exceptionnelle dans notre avenir», a déclaré M. Smith.

Il a rappelé que l'activité d'Air France ne représente actuellement «plus que 2% à 3% du programme normal d'un mois d'avril» et estime que le retour à la normale n'interviendra «pas avant deux ans, peut-être même un peu plus». «Cela dépendra de la réouverture des frontières, mais aussi du temps qu'il faudra à nos clients pour revenir dans les avions», explique-t-il.

près de 11.000 places d'hôtel en plus ouvertes pour les sans-abri

Plus de 10.800 places d'hôtel supplémentaires sont désormais mobilisées pour les sans-abri pendant l'épidémie de coronavirus et 95 sites d'hébergement spécialisés dédiés aux SDF malades du Covid-19 sont ouverts, selon un nouveau bilan publié par le ministère du Logement.

«La montée en charge se poursuit et atteint désormais plus de 10.800 nuitées hôtelières. Le dispositif se déploie (...) rapidement et va se poursuivre», a indiqué le ministère dans un communiqué. Ces places d'hôtel supplémentaires s'ajoutent aux 157.000 places d'hébergement déjà financées par l'Etat, dont les 14.000 places hivernales prolongées jusqu'à fin mai.

Les 95 sites d'hébergement spécialisés («centres de confinement») accueillent «les personnes sans domicile atteintes du coronavirus mais ne nécessitant pas une hospitalisation». Représentant près de 3.500 places, ils sont répartis dans 79 départements, dont Mayotte et La Réunion.