Chéquiers vacances de la région PACA : à quoi servent-ils et qui peut en bénéficier ?

Aux grands maux les grands moyens. Pour aider à relancer le tourisme dans la région PACA, lourdement touchée par la crise liée à la pandémie, les collectivités locales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont annoncé dimanche la distribution de chéquiers vacances. A quoi serviront-ils et qui pourra en bénéficier ? Voici quelques éléments de réponses.

Depuis le début de la crise et des mesures de confinement imposées par le gouvernement, l'activité économique a pris un coup très violent dans la région, qui enregistrait en mars une chute d'activité évaluée à près de 50%, contre 35% au niveau national. Selon les informations de l'AFP, les secteurs de l'hôtellerie-restauration, du tourisme et des loisirs sont les plus touchés, avec une baisse de 59% par rapport à mars 2019.

En quoi consiste les chéquiers vacances ?

D'une valeur de 500 euros, le chéquier vacances «au secours du tourisme» pourra seulement être utilisé dans la région PACA, pour ceux qui souhaiteront bénéficier de prestations d'hébergement, de restauration, de loisirs à compter de la date de réouverture des lieux concernés et jusqu'à la fin de l'année.

La collectivité régionale a également précisé que les chèques devront être utilisés dans les établissements des professionnels inscrits au réseau de l'Agence nationale des chèques vacances.

Qui peut en bénéficier ?

Seuls pourront bénéficier du chéquier vacances les salariés du secteur privé domiciliés dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dont le quotient familial ne dépasse pas les 700 euros.

Livreurs, employés de commerces, caissiers... Les chéquiers vacances seront réservés aux personnes ayant été en contact direct avec le public pendant la période de confinement. Le montant total de l'opération de distribution des chéquiers de vacances est estimé à 10 millions d'euros, dont 4 millions d'euros financés par les départements et la région.