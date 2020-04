Coronavirus : Danielle Simonnet (LFI) avance 75 propositions pour Paris

La conseillère de Paris et candidate LFI aux municipales Danielle Simonnet a présenté lundi 27 avril un plan avec 75 propositions pour faire face à l'urgence de la crise sanitaire du conoravirus à Paris.

«Je souhaite contribuer au débat public et à la réflexion collective pour trouver des issues à la crise actuelle», explique dans un communiqué la candidate insoumise à la mairie de Paris.

La publication de ce plan intervient à la veille d'une séance exceptionnelle du Conseil de Paris consacrée à la gestion de la crise sanitaire.

La rentrée scolaire en septembre

«Il aurait été indispensable de commencer nos travaux par l'audition d'experts de l'Inserm, du CNRS et de l'Institut Pasteur», regrette l'élue parisienne qui propose notamment la création d'un «conseil scientifique, citoyen, sanitaire et social» pour accompagner désormais les décisions politiques et d'organiser le débat public.

Parmi ses autres propositions figure un report à septembre du retour des élèves à l'école, prévu à partir du 11 mai.

Pour faire face à l’urgence, je relaie un plan élaboré collectivement dans le cadre de @DecidonsParis, qui décline en 75 mesures nos propositions et notre contribution à la crise actuelle.





Voici les plus urgentes d’entre elles : — Danielle Simonnet (@Simonnet2) April 27, 2020

Elle réclame également un moratoire sur les loyers des bailleurs sociaux pendant toute la durée du confinement et un ajustement des montants dus proportionnellement à la perte de revenus des locataires.

L'élue prône aussi la mise en place d'une «garantie dignité» pour compléter les revenus de toutes les familles qui sont sous le seuil de pauvreté et la gratuité des services funéraires.

Anne Hidalgo, la maire socialiste, ainsi que Rachida Dati, la maire LR du 7e arrondissement, ont chacune proposé des plans en vue du déconfinement.