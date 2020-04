Coronavirus : les internautes multiplient les défis

Depuis le début du confinement, les internautes passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Et en profitent pour multiplier les défis.

Toutes les plateformes que les Français aiment utiliser (Facebook, Instagram, Twitter) constatent une plus grande utilisation de leur application depuis le début de la crise sanitaire. Et les internautes ont décidé de mettre ce temps à profit pour tenter de s'amuser à travers «des défis collaboratifs».

S'ils existaient déjà avant l'arrivée du Covid-19, ce genre de «challenge» avait jusqu'alors une mauvaise réputation : les thèmes étaient souvent douteux, voire totalement dangereux. Vous vous souvenez peut-être des «necknomination» en 2014 dont le but était de boire un verre d'alcool cul-sec et d'en publier la vidéo sur les réseaux sociaux avant d'enjoindre ses amis à faire la même chose.

Mais depuis qu'une bonne partie de la planète s'est retrouvée coincée à la maison, ce genre de défi a pris un virage plus vertueux. Un point pour les pourfendeurs de la maxime «l'oisiveté est la mère de tous les vices».

Les défis nous incitent à faire vivre nos relations amicales en pleine «distanciation sociale» : par exemple sur Instagram un ami vous demande de poster une photo de vous enfant, aussitôt dit, aussitôt fait et à vous de colporter le message. Exemple quelque peu ancien puisque cette chaîne de partage date du début du confinement, autant dire une éternité.

Il y a aussi le #stayathomechallenge dans lequel les joueurs de foot, professionnels et amateurs, tentent de jongler avec du papier toilette, une denrée à la mode. Plus prosaïquement renommé #pqchallenge, le défi a le mérite de prêcher la bonne parole et de distraire son public.

Sur Twitter, un jeu a l'ambition de vous aider à mieux connaître ceux qui vous entourent. Les internautes s'amusent à faire une liste de cinq anecdotes sur leur vie. Parmi celles-ci, une seule est fausse. A vous de devinez laquelle.