Comment le confinement change notre utilisation des réseaux sociaux

La première conséquence du confinement sur les réseaux sociaux est l’explosion de leur utilisation : selon les chiffres de Facebook, dans les zones les plus touchées par le virus, les appels vidéo et audio ont plus que doublé sur deux des applications du géant américain, Messenger et WhatsApp. Mais ces chiffres ne tirent pas avec la même force toutes les applications existantes. Aussi, de nouvelles utilisations propres à cette période d’isolement sont arrivées et chamboulent les habitudes.

Au travail, Zoom s'impose

Début avril, un actif français sur cinq (20%) pratiquait le télétravail à temps plein, selon le baromètre des économies régionales confinées Odoxa-Adviso Partners réalisé pour franceinfo, France Bleu et Challenges. Pour réaliser leurs tâches à distance et pour garder le contact, les télétravailleurs ont fait émerger de nouveaux usages des réseaux sociaux. Des groupes WhatsApp pour s’informer entre collègues se sont créés ou ont subitement pris une importance nouvelle. Les plate-formes Teams, Slack ou Zoom se sont imposées au travailleur confiné car elles répondent précisément à leur besoin : pouvoir se réunir à plusieurs par écrans interposés.

Zoom, spécialisée dans la visioconférence, fait un carton : entre décembre et avril, elle a multiplié par 30 son nombre d’utilisateurs, dépassant le cap des 300 millions d'inscrits. Même les députés français y ont eu recours. Mais l’entreprise américaine a été pointée du doigt pour de prétendues failles dans la confidentialité des échanges entre les utilisateurs.

Des soupçons qui ont embarrassé jusqu’au plus haut sommet de l’Etat : lors de son audition, qui se déroulait sur Zoom, à huis clos par la commission de la défense de l’Assemblée nationale, mercredi 22 avril, le général François Lecointre, chef d’état-major des armées, a prévenu «qu’il ne faudrait pas s’attendre à ce que des informations très précises soient données aux parlementaires, en raison des failles de sécurité présentées par cet outil informatique», selon Le Monde.

En réaction à l'utilisation de ces plateformes américaines, pour de nombreux députés, la nécessité de développer des outils numériques français ou européens n’a jamais été autant d’actualité.

Marre d’utiliser des outils américains pour communiquer depuis le début du confinement (pour des visioconférences notamment) : je demande un grand emprunt pour aider massivement nos entreprises dans le domaine du numérique. Il y a urgence à briser notre dépendance sur ce sujet. — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) April 27, 2020

L'école dans la discorde

Depuis le 16 mars en France, les collèges, lycées et universités sont fermés et le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, avait appelé les professeurs à assurer la « continuité pédagogique». Pour les étudiants dans l'enseignement supérieur, certains cours se sont déroulés sur Zoom, dont nous avons déjà parlé ci-dessus.

Dans les collèges et les lycées, les outils en ligne du ministère, les ENT (Espace numérique de travail), censés être utilisés par les professeurs et les élèves, ont été submergés par la vague de connexions, en tout cas au début du confinement. Incapables de rejoindre les plateformes du gouvernement, certains professeurs avaient alors migré notamment sur Discord, un réseau social jusque-là prisé des gamers. Dans la première semaine qui a suivi la fermeture des écoles, le nombre d’inscriptions à Discord a quadruplé en France, selon les chiffres de l’entreprise.

Pour les relations amicales et familiales, Facebook veut sa revanche

L'application Zoom a également été détournée de son usage premier, plutôt professionnel, pour permettre à des familles et à des groupes d’amis de se rassembler par vidéo. Houseparty, plateforme plus confidentielle (mais qui a tout de même gagné 50 millions d’utilisateurs dernièrement), a également fait son trou sur le marché de la réunion vidéo à plusieurs.

Une fonctionnalité pas permise par les réseaux sociaux classiquement utilisés dans la vie quotidienne comme Instagram, Facebook ou WhatsApp. Enfin vaudrait-il mieux dire «qui n’était pas permise» puisque Facebook (qui détient Instagram et WhatsApp) semble bien décidé à ne pas se faire voler la vedette par les nouveaux concurrents.

La firme de Mark Zuckerberg va prochainement lancer Messenger Rooms, qui permettra de réunir 50 personnes à la fois en vidéo. Le gros plus sera la possibilité d'envoyer des invitations à des personnes ne possédant pas de compte Facebook. La messagerie cryptée WhatsApp va également subir une (petite) révolution puisque jusqu’ici limitées à 4 personnes au maximum, les réunions filmées vont pouvoir désormais accueillir jusqu'à 8 personnes.

Les lives Instagram, stars des loisirs

Interdits de sortie, parfois même pour faire un peu de sport comme à Paris entre 10h et 19h, les Français confinés consomment massivement les réseaux sociaux également dans le cadre de ses loisirs. Plus de la moitié (55%) «auraient même tout simplement du mal à vivre ce confinement sans les consulter», selon une étude révélée par Le Parisien.

Pour ceux qui souhaitent faire du sport sans quitter la maison, le confinement a été l’occasion d’expérimenter le coaching via Instagram. Coachs de sports, salle de sports, influenceurs, ont largement investi la fonctionnalité «live» d'Instagram. Comment ça marche ? Le professeur utilise son portable pour se filmer et diffuser les images en direct sur le réseau social. De chez eux, les internautes motivés se débrouillent pour répéter les mêmes gestes.

Les «lives» sur Instagram ne sont pas une nouvelle fonctionnalité : cela fait plus de deux ans qu’il est possible d'en faire, mais leur utilisation a décollé depuis le début de la crise sanitaire. Ces «lives» peuvent également être animés par deux utilisateurs d’Instagram en même temps. Pour faire un comparatif assez simpliste, c’est comme si la conversation que vous teniez avec un ami était filmée et visible sur les réseaux sociaux. Certains sportifs célèbres s'en sont très bien accommodés : Benoit Paire et Stanislas Wawrinka partagent très régulièrement leurs apéros ; Roger Federer et Rafael Nadal ont également été à l'origine d'une vidéo au succès important le 20 avril. Dans un autre style, les vidéos en direct de l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, ont attiré jusqu’à 100.000 personnes en même temps !

Les sportifs ne sont pas les seuls à popularisé les «lives» Instagram : les artistes Angele et Christine and the Queens, par exemple, livrent régulièrement des prestations en direct.

Si l'on peut imaginer que les usages numériques liés au télétravail redeviendront moins populaires une fois l'épidémie derrière nous, les autres pourraient bien s'inscrire dans la durée.