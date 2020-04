Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mardi 28 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

367 décès en France ces dernières 24h, pour un total de 23.660 morts

La pandémie de coronavirus a fait 367 morts ces dernières 24 heures en France, portant le nombre de morts à 23.660 au total, selon le dernier bilan de la Direction générale de sa Santé (DGS).

Parmi les victimes, on compte 14.810 patients décédés à l’hôpital (+313) et 8.850 personnes décédées dans des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad (+54).

4387 personnes sont toujours hospitalisées en service de réanimation, mais seulement 153 nouveaux cas graves y ont été admis au cours des dernières 24 heures, soit un solde négatif de 221 patients en moins. Le nombre de morts en 24 heures a diminué par rapport au bilan de lundi, qui faisait état de 437 décès.

edouard philippe dévoile son plan de déconfinement

C’est à l’Assemblée nationale que le Premier Ministre a dévoilé les contours du déconfinement, dont la première phase aura lieu du 11 mai au 2 juin. Parmi les mesures annoncées, le gouvernement compte notamment dépister massivement la population : 700.000 tests seront effectués chaque semaine sur le territoire.

En ce qui concerne l’école, les enfants en maternelle pourront retourner à l’école à partir du 11 mai, sur la base du volontariat. Les collèges rouvriront quant à eux à partir du 18 mai, et en fonction des départements. Les lycées resteront fermés pour le moment, probablement jusqu’au mois de juin.

Le port du masque est rendu obligatoire dans les transports publics, et les Français ne pourront pas se déplacer à plus de 100 kilomètres de leur domicile, sauf en cas d’urgence ou pour des raisons familiales ou professionnelles.

l'opposition sceptique face au plan de déconfinement

Après la présentation du plan de déconfinement par le Premier ministre, les députés de l’opposition n’ont pas manqué de montrer leur scepticisme face aux propositions du gouvernement. Le groupe Les Républicains, présidé par le député Damien Abad, a opté pour l’abstention, en expliquant ne plus faire confiance au gouvernement. LR réclame également la reprise des activités économiques dans les régions les moins touchées par le virus, en rouvrant les cafés, hôtels et restaurant à partir du 11 mai.

Même défiance à gauche, où les députés socialistes ont décidé de voter majoritairement contre le plan d’Édouard Philippe, reprochant le manque de préparation du gouvernement pour son «pari» du déconfinement le 11 mai. «Le bon moment pour déconfiner, c’est le moment où l’on est prêt !» a déclaré le président du groupe, Olivier Faure Même son de cloche du côté de la France insoumise (LFI) et son leader Jean-Luc Mélenchon, qui estime que «la deuxième vague de l’épidémie est inéluctable».

Malgré ces oppositions, le plan de déconfinement a été voté par l'Assemblée 368 voix contre 100, et 103 abstentions.

l'espagne annonce son déconfinement progressif par étapes

Le gouvernement espagnol s’est aussi exprimé à propos du déconfinement. Celui-ci devrait être «progressif» et composé de quatre étapes, jusqu’à la fin du moins du juin. Le Premier Ministre Pedro Sanchez a déclaré que le gouvernement souhaite que ces étapes ne prennent pas plus de deux mios. «Dans le meilleur des cas, la phase de désescalade vers la nouvelle normalité aura une durée minimale de six semaines».

Aucune date précise n’a cependant été annoncée, et la sortie du confinement dépendra évidemment de l’évolution de la maladie sur le territoire espagnol. Le confinement tel qu'il est appliqué aujourd'hui reste en vigueur jusqu'au 9 mai. Certains assouplissements ont tout de même déjà été mis en place, comme l'autorisation aux enfants de moins de 14 ans de sortir se promener, ou de faire du sport en extérieur.

tensions entre donald trump et pékin : la chine dénonce des «mensonges»

La Chine a dénoncé aujourd’hui des «mensonges éhontés» de la part des États-Unis, en réaction aux propos qu’à tenu le président américain Donald Trump lundi. Ce dernier a effectivement évoqué lors d’une conférence de presse la possibilité de demander à Pékin de payer des millions de dollars de réparation pour les dommages causés à cause du covid-19. Il tient la Chine pour responsable de la propagation du virus à l’échelle mondiale. Après plus de 56.000 décès, les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie.

«Ils n'ont qu'un objectif: s'exonérer de toute responsabilité pour leur propre gestion de l'épidémie et détourner l'attention», a déclaré aujourd’hui un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères .