La réouverture des écoles le 11 mai divise

Depuis que le gouvernement a annoncé la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai, les réactions vont bon train. Alors qui est pour et qui est contre ?

Bien que le Conseil scientifique du Covid-19 fasse le choix «d'accompagner» cette décision politique, comme l'affirme son président le lundi 27 avril dans C à vous sur France 5, il n'était pas favorable à la réouverture progressive des écoles dès le 11 mai. Les experts, chargés d'éclairer le gouvernement, préconisaient une rentrée en septembre.

En politique, certains maires ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne rouvriront pas leurs écoles le 11 mai. Stains en Seine-Saint-Denis, Hautmont dans le Nord, Fanjeaux dans l'Aude... Tous les maires de ces villes dénoncent le manque d'informations et de dispositifs sanitaires pour faire respecter les gestes barrières dans les établissements scolaires.

Quant aux partis, les socialistes estiment que le calendrier annoncé par le gouvernement ne «paraît pas tenable» et veulent laisser «le temps nécessaire» aux collectivités et établissements, rapporte l'AFP. Le chef de file des députés LR Damien Abad a quant à lui regretté de «nombreux errements» sur l'école notamment. Côté RN et LFI, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon rejettent cette décision.

Enfin, chez les parents, l'avis est mitigé. Deux tiers des Français (64 %) ne veulent pas renvoyer au moins l'un de leurs enfants à l'école et près d'une personne sur deux (48 %) ne souhaite renvoyer aucun de leurs enfants, selon le sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour france info et Le Figaro. Néanmoins, la grande majorité des Français (82 %) est convaincue par «le principe du volontariat».

Ainsi, une partie conséquente de la population semble contre la réouverture progressive des écoles annoncée à partir du 11 mai. A savoir que ces avis ont été recueillis avant l'allocution du mardi 28 avril du Premier ministre Edouard Philippe.