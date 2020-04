A la sortie du confinement, le Conseil scientifique prévoit quelques milliers de nouveaux cas par jour

Un déconfinement non sans risque. Le président du Conseil scientifique sur le Covid-19 a prévenu, ce lundi 27 avril, qu'il devrait y avoir quelques milliers de nouveaux cas par jour.

«A la sortie du confinement on devrait avoir quelques milliers de cas, 2 000 ou 3 000 nouveaux cas en France chaque jour», a détaillé le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, dans l'émission C à vous sur France 5. En effet, l'éradication du Covid-19 n'est pas à l'ordre du jour : «Le virus va continuer à circuler, on va vivre avec le virus», ajoute-t-il.

Par ailleurs, le Conseil scientifique du Covid-19, chargé d'éclairer le gouvernement, a livré samedi 25 avril ses conseils pour une «levée progressive et contrôlée du confinement». Il a notamment déconseillé «fortement» les déplacements internationaux pendant encore quelques mois.

Des conseils sanitaires pour la rentree progressive

En revanche, le Conseil, qui avait donné un avis défavorable à la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai annoncée par le gouvernement, apporte finalement son soutien à ce dernier : «Le conseil scientifique a pris acte de cette décision politique et a décidé de l'accompagner», a assuré son président dans C à vous. Alors que les experts étaient favorables à ce que les crèches et établissements scolaires ne rouvrent qu'en septembre.

Ainsi, le Conseil a également livré des conseils propres aux écoles, tel que le port obligatoire d'un masque antiprojections dans les collèges et lycées. Le déjeuner en classe, la prise de température à la maison chaque matin avant l'école et des stratégies pour éviter les brassages massifs sont également suggérés par les experts.