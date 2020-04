Quels seront les risques psychologiques du déconfinement ?

Sous cloche depuis plusieurs semaines, la France entamera son processus de déconfinement le 11 mai prochain. Un retour progressif à la vie normale qui ne sera pas sans conséquences psychologiques.

Selon le psychanalyste-psychothérapeute Rodolphe Oppenheimer, «Il y aura un grand climat de peur car le virus circulera toujours». Il faut s’attendre à une augmentation des angoisses, explique-t-il, à commencer par celle de se faire contaminer.

Quand le confinement sera levé, on va être amené à croiser plus de monde, que ce soit au travail, ou dans les transports en communs, où il est particulièrement difficile de respecter les règles de distanciation sociale.

la peur de contracter le virus

Dans ces conditions, «Les gens vont avoir peur de se faire infecter et de tomber gravement malade, c’est ce qu’on appelle la nosophobie. Quand ils vont sortir, même avec des gants et un masque, ils vont s’imaginer le pire. Avec le déconfinement, certaines personnes qui n’étaient pas hypocondriaques, vont le devenir.», souligne-t-il.

La reprise du travail peut également générer un état de stress. Outre la réadaptation professionnelle, «certains vont avoir peur de se faire contaminer par leur collègue. On va se demander par exemple s’il n’est pas asymptomatique (personne contaminée mais qui ne présente pas de signes de la maladie, ndlr)», précise le spécialiste.

Et pour cause. «La formule mathématique n’existe pas aujourd’hui. On ne peut pas se dire, si j’attrape cette maladie, je prends tel traitement pour guérir, ce qui multiplie les peurs, les angoisses et les phobies».

Pour mieux appréhender le déconfinement, Rodolphe Oppenheimer conseille ainsi d'imaginer, dès maintenant, à quoi ressembleront nos journées, et d’écrire noir sur blanc les étapes de notre quotidien (Comment vais-je me rendre au travail ? Où vais-je déjeuner ? etc.), afin «d'être le moins surpris possible par les évènements.»

l'insécurité, les comportements excessifs...

De son côté, le Dr Nicolas Neveux, psychiatre-psychothérapeute à Paris, en TCC et TIP, explique que cette situation va être compliquée car «on va mettre le pied dans quelque chose que l’on déteste : l’imprévisibilité», et que l’un des problèmes liés au déconfinement «va être l’émotion complexe que l’on va éprouver vis-à-vis des autorités.»

«On n'est pas sûr de pouvoir leur faire confiance. Ce qui est difficile pour la plupart des gens c’est de savoir si le déconfinement est justifié en termes de sécurité, et si les autorités ont bien tous les éléments pour prendre les décisions. Le déconfinement de la population va entraîner de l'insécurité, mêlée à de la colère.», poursuit-il.

Le déconfinement peut engendrer des comportements excessifs. Selon le spécialiste, «N’importe quelle situation de surcharge émotionnelle peut entraîner de l’impulsivité ou de l’agressivité. Ces comportements sont utilisés comme vidange émotionnelle ou comme réaction de protection de type instinct de survie».

de nouvelles habitudes à prendre

«Si quelqu’un éternue trop près de nous alors qu’on fait la queue dans un supermarché, on peut se sentir agressé et en danger car on soupçonne la personne d’être porteuse du coronavirus. On peut alors réagir de manière excessive.», précise Dr Neveux, auteur du site www.e-psychiatrie.fr.

Sans compter que durant le confinement «on s’est construit de nouveaux repères qui vont à nouveau être bouleversés. On va donc devoir prendre de nouvelles habitudes.», souligne le psychiatre, qui recommande de prendre soin de soi pendant le confinement pour bien préparer le déconfinement.

«Si on gère au mieux son confinement, on va créer un apaisement et on part de plus bas en termes de charge émotionnelle. Il est également important d’identifier les risques que l’on prendra réellement, ajoute-t-il, en sachant qu’à aucun moment le risque zéro n’existera, mais il n’existait déjà pas avant.»