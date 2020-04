7 mai, 11 mai, 2 juin… Les grandes dates du calendrier de déconfinement

Le Premier ministre a annoncé mardi les mesures de son plan de déconfinement. Si la date officielle de sortie est toujours fixée au 11 mai prochain, le déconfinement se fera en plusieurs étapes. Voici les dates clés du calendrier.

7 mai



Quelques jours avant la sortie programmée du confinement, le gouvernement fera un ultime point pour s’assurer que le déconfinement est possible. Le plan présenté par Édouard Philippe se base sur l’hypothèse d’un nombre de cas de contamination d’environ 3000 par jour. Le 7 mai, si le nombre de ces cas journaliers ne correspond pas aux prévisions du gouvernement, et que les nouveaux cas de contaminations restent trop importants, le gouvernement pourrait prendre la décision de ne pas déconfiner, ou de le faire d’une manière plus stricte.

Le gouvernement envisage aussi de déconfiner de différentes manières en fonction des territoires, et de l’évolution de la pandémie selon les départements. La Direction générale de la Santé et Santé Publique France ont établi des critères qui permettront de classer les départements, en catégorie «verte» ou «rouge» en fonction de l’état du système hospitalier et de la circulation du virus. «Ces indicateurs seront cristallisés le 7 mai», a expliqué le Premier Ministre, afin de savoir quels départements basculent dans quelle catégorie, et ainsi adapter les mesures de déconfinement pour le 11 mai.

11 mai



C’est la date officielle de sortie du confinement. Les Français pourront alors de nouveaux circuler librement, sans attestation de sortie, sauf pour des déplacements à plus de 100 kilomètres de leur domicile.

À partir de cette date, tous les commerces hors cafés, bars et restaurants pourront rouvrir, mais également les bibliothèques, médiathèques et les petits musées, les marchés et les cimetières.

En ce qui concerne l’école, les maternelles et écoles primaires pourront rouvrir de manière «très progressive», et de nouveau accueillir les élèves, sur la base du volontariat. Les crèches seront également ouvertes à compter de cette date, dans la limite de dix enfants par espace et avec port du masque obligatoire pour les professionnels de la petite enfance.

18 mai

À partir de cette date, ce sont les collégiens qui vont pouvoir retourner à l’école, en commençant par les classes de 6ème et de 5ème. Cela concernera uniquement les départements où la circulation du virus est faible.

Fin mai

Un point sera fait à la fin du mois du mai, notamment pour décider de la réouverture des lycées au mois de juin et de la réouverture des cafés, bars et restaurants le 2 juin.

1er juin

Le 1er juin signe la fin du dispositif d’activité partielle. Il sera alors adapté progressivement par le gouvernement, afin d’accompagner la reprise d’activité.

Les plages restent quant à elle fermées au public jusqu’à cette date, ainsi que les salles des fêtes et les salles polyvalentes.

2 juin

C’est le début de la «deuxième phase» de déconfinement, qui durera jusqu’à l’été. Si les conditions sanitaires le permettent, les cafés, bars et restaurant pourront rouvrir à cette date.

Le Premier ministre a également précisé que les lieux de culte peuvent rester ouverts, mais que les cérémonies ne pourront avoir lieu avant la date du 2 juin.

23 juillet

C’est la date jusqu’à laquelle l’état d’urgence sanitaire sera très probablement prolongé. Lors de sa prise de parole devant l’Assemblée nationale mardi 28 avril, le Premier Ministre a déclaré qu’il proposerait dans les prochains jours de proroger l’état d’urgence sanitaire pour deux mois supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 23 juillet.

L’État d’urgence sanitaire avait été déclaré le 24 mars dernier, et permet notamment au Premier ministre de prendre par décret des mesures limitant la liberté de circulation, de réunion et d’entreprendre, afin de limiter la crise sanitaire.

septembre

Le Premier Ministre a afin préciser que «les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment festivals, les grands salons professionnels, tous les événements de plus de 5.000 participants (…) ne pourront se tenir avant le mois de septembre.»