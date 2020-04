Confinement : les soldes d'été auront-ils lieu ?

Alors que les soldes d'été doivent normalement démarrer le 24 juin prochain, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est dit, mercredi 29 avril, favorable à voir ce rendez-vous commercial incontournable décalé «soit au début du mois de juillet», soit plus tard après l'été.

Le locataire de Bercy semble très sérieusement envisager cette piste, alors que le pays s'apprête, le 11 mai prochain, à sortir du confinement de façon très graduée.

«Le 24 juin, c'est trop tôt, il me semble que ce n'est pas la bonne date pour les commerçants, que ce soit les grandes surfaces ou les petits commerçants», a ainsi déclaré le ministre de l'Economie lors d'une visioconférence devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Les commercants invités à trouver un compromis

«Je suis ouvert à un décalage de la période soit au début du mois de juillet, soit si certains le souhaitent, reporter encore plus tard, après l'été», a-t-il précisé, ajoutant qu'il souhaite «que les différents commerces concernés puissent trouver un compromis pour (lui) proposer de nouvelles dates sur la date des soldes.»

Date des soldes : "Le 24 juin c'est trop tôt, je suis ouvert à un décalage", exprime @BrunoLeMaire



> "Soit au début de juillet, soit encore plus tard après l'été"#DirectAN #COVID19 pic.twitter.com/zu9q68FlrX — LCP (@LCP) April 29, 2020

Les soldes d’été doivent en théorie se dérouler du 24 juin au 21 juillet prochain dans la plupart des départements. Mais, plusieurs fédérations de commerces réclament que cette période soit reportée ou rallongée pour mieux relancer l'activité des boutiques freinée par le confinement mis en place dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

La Confédération des commerçants de France plaide ainsi pour un report d'au moins un mois, voire jusqu'à la fin du mois d'août.

« Je demande au gouvernement d'accompagner pendant un certain temps les entreprises les plus fragiles et les plus faibles. (...) Et je demande un report de soldes pour la fin août », Francis Palombi, Président de la confédération des commerçants de France #MorandiniLive pic.twitter.com/EEj3OWu12h — Morandini Live (@morandini_live) April 29, 2020

De son côté, l'Alliance du commerce souhaite, dans une note parue le 6 avril, que les soldes d'été commencent au plus tard le 1er juillet et durent six semaines au lieu de quatre.

Des discussions entre les différents acteurs devraient donc rapidement s'engager afin de trouver un compromis, et donc le soumettre ensuite au ministre de l'Economie.