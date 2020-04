Confinement : quels centres commerciaux de plus de 40.000 m2 pourraient ne pas rouvrir ?

Edouard Philippe a dévoilé, mardi 28 avril, le plan de déconfinement du pays qui doit entrer en vigueur à partir du 11 mai prochain. Parmi les annonces, le Premier ministre a indiqué que la réouverture des centres commerciaux de plus de 40.000 m2 serait soumise à l'accord des préfets. Dès lors, quels sont les centres qui pourraient garder leurs portes fermées ?

En France, le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) classifie ces grandes galeries marchandes en fonction de plusieurs critères notamment leur surface commerciale utile, appelée parfois GLA (tiré de l'acronyme anglais «gross leasable area»).

Globalement, dans le viseur d'Edouard Philippe et du gouvernement, ce sont donc deux types de centres commerciaux qui, en théorie, sont concernés.

Les gros centres commerciaux régionaux

Les centres commerciaux régionaux, d'abord, dont la surface GLA est supérieure à 40.000 m2 (ou s'ils totalisent plus de 80 magasins et services) et, par extension, les centres commerciaux dits super régionaux dont la surface GLA est supérieure à 80.000 m2 (ou s'ils totalisent plus de 150 magasins et services).

Pourquoi ceux-ci plutôt que les autres ? Tout simplement parce que le gouvernement considère que ces mastodontes commerciaux sont susceptibles d'attirer des clients lointains et ainsi favoriser la propagation du virus par le mélange des populations.

En attendant de connaître précisément les centres commerciaux qui ne pourraient pas rouvrir tout de suite, le CNCC ayant indiqué, mercredi 29 avril, par voie de communiqué de presse, qu'il «s’attacherait dans les prochains jours à comprendre les raisonnements et modes de calcul retenus» pour apporter «toutes les réponses attendues par les préfets», l'organisation dispose sur son site d'une carte interactive permettant de visualiser facilement tous les sites et centres commerciaux de France.

Le CNCC et ses adhérents communiqueront dans les prochains jours avec les préfets au sujet des #centrescommerciaux de plus 40 000m2, qui sont parmi les mieux équipés pour assurer le respect strict des règles sanitaires. https://t.co/BBVZ7vF2EH https://t.co/NRmod0GyM8 — CNCC (@CNCC_Officiel) April 29, 2020

Pour y accéder, il suffit de cliquer ici (ou copier / coller cette url dans la barre de recherches de son navigateur : https://www.danslestuyaux.fr/fr/). L'utilisateur peut ensuite soit entrer le code postal, ville ou département de son choix ou naviguer sur la carte à sa guise en cliquant sur le centre qui l'intéresse pour accéder aux informations disponibles.

Une liste à titre indicatif

Enfin, une liste (non exhaustive et à titre indicatif) des centres et hyper-centres commerciaux régionaux de France est disponible en fin de cet article.

Reste qu'en attendant d'en savoir plus et quel que soit le centre commercial, le CNCC assure avoir pris «des engagements vis-à-vis du gouvernement à travers la mise en place de nombreuses mesures-barrières» et rappelle, à ce propos, «que les grands centres commerciaux disposent pour ce faire de moyens techniques et humains sans équivalent», en plus d'être «rompus à l’application stricte des directives préfectorales».

2A : Corse-du-Sud

Atrium, Ajaccio : 55 boutiques, 55.000 m2

06. Alpes-Maritimes

Cap 3000, Saint-Laurent-du-Var : 167 boutiques, 134.196 m2

Polygone Riviera, Cagnes-sur-Mer : 121 boutiques, 70.000 m2

13. Bouches-du-Rhône

Grand Littoral, Marseille : 200 boutiques, 130.000 m2

Terrasses du Port, Marseille : 190 boutiques, 54.000 m2

14. Calvados

Mondeville 2, Mondeville : 106 boutiques, 60.000 m2

21. Côte d'Or

Toison d'Or, Dijon : 162 boutiques, 78.000 m2

Grand Quetigny, Quetigny : 70 boutiques, 47.300 m2

31. Haute-Garonne

Grand Portet, Grand Toulouse : 86 boutiques, 60.600 m2

Saint-Orens, Saint-Orens-de-Gameville (Métropole de Toulouse) : 78 boutiques, 58.000 m²

Labège 2, Labège (Métropole de Toulouse) : 120 boutiques, 47.700 m2

33. Gironde

Rives d'Arcins, Bègles : 150 boutiques, 68.000 m2

Mérignac Soleil, Mérignac : 126 boutiques, 53.000 m2

Mériadeck, Bordeaux : 75 boutiques, 43.000 m2

34. Hérault

Odysseum, Montpellier : 237 boutiques, 135.000 m2

Polygone, Montpellier : 120 boutiques, 42.000 m2

35. Ille-et-Vilaine

Centre Alma, Rennes : 104 boutiques, 46.650 m2

Grand Quartier, Rennes : 112 boutiques, 40.000 m2

38. Isère

Grand'Place, Échirolles : 120 boutiques, 95.000 m2

44. Loire-Atlantique

Atlantis le Centre, Nantes : 151 boutiques, 43.000 m2

49. Maine-et-Loire

L'Atoll, Beaucouzé-Angers, 64 boutiques, 91.000 m2

54. Meurthe-et-Moselle

Saint Sébastien, Nancy : 107 boutiques, 48.000 m2

57. Moselle

GERIC, Thionville : 110 boutiques, 54.000 m2

59. Nord

Euralille, Lille : 120 boutiques, 66.500 m2

V2, Villeneuve-d'Ascq : 135 boutiques, 56.900 m2

62. Pas-de-Calais

Cité Europe, Coquelles : 140 boutiques, 73.000 m2

64. Pyrénées-Atlantiques

BAB2, Anglet : 120 boutiques, 55.000 m2

67. Bas-Rhin

Place des Halles, Strasbourg : 120 boutiques, 56.000 m2

69. Rhône

La Part-Dieu, Lyon : 347 boutiques, 159.300 m2

Carré de soie, Vaulx-en-Velin (Métropole de Lyon) : 56 boutiques, 60.000 m2

Confluence, Lyon : 95 boutiques, 53.542 m2

75. Paris

Forum des Halles, Paris : 150 boutiques, 75.000 m2

Italie Deux, Paris : 130 boutiques, 56.000 m2

Beaugrenelle, Paris : 110 boutiques, 45.000 m2

76. Seine-Maritime

Docks Vauban, Le Havre : 45 boutiques, 53.500 m2

Saint-Sever, Rouen : 100 boutiques, 43.000 m2

77. Seine-et-Marne

Carré Sénart, Sénart : 202 boutiques, 149.200 m2

Val d'Europe, Serris : 190 boutiques, 120.400 m2

Les Sentiers de Claye-Souilly, Claye-Souilly : 136 boutiques, 61.152 m2

Centre commercial de Villiers-en-Bière : 97 boutiques, 55.645 m2

78. Yvelines

Vélizy 2, Vélizy-Villacoublay : 180 boutiques, 124.000 m2

Parly 2, Le Chesnay : 203 boutiques, 117.000 m2

Espace St Quentin, Saint-Quentin-en-Yvelines : 136 boutiques, 58.700 m2

83. Var

Grand Var, La Valette-du-Var : 150 boutiques 70.000 m2

L'Avenue 83, La Valette-du-Var : 70 boutiques, 51.000 m2

Centre Mayol, Toulon : 85 boutiques, 42.000 m2

91. Essonne

Évry 2, Évry-Courcouronnes, 225 boutiques, 125.000 m2

Ulis 2, Les Ulis : 103 boutiques, 47.000 m2

92. Hauts-de-Seine

Les 4 Temps, La Défense : 234 boutiques, 141.200 m2

Qwartz, Villeneuve-la-Garenne : 165 boutiques, 86.000 m2

So Ouest, Levallois-Perret : 100 boutiques, 53.100 m2

93. Seine-Saint-Denis

Rosny 2, Rosny-sous-Bois : 180 boutiques, 111.600 m2

O'Parinor, Aulnay-sous-Bois : 210 boutiques, 90.000 m2

Les Arcades, Noisy-le-Grand : 160 boutiques, 57.560 m2

Le Millénaire, Aubervilliers : 140 boutiques, 56.000 m2

94. Val-de-Marne

Belle épine, Thiais : 220 boutiques, 140.900 m2

Créteil Soleil, Créteil : 195 boutiques, 124.100 m2

La Vache-Noire, Arcueil : 120 boutiques, 50.000 m2

95. Val-d'Oise

Aéroville, Roissy-en-France : 200 boutiques, 84.000 m2

Les 3 Fontaines, Cergy : 150 boutiques, 64.000 m2