Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mercredi 29 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

427 décès en France ces dernières 24h, pour un total de 24.087 morts

Le coronavirus a tué 427 malades supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures mais la décrue se confirme depuis trois semaines dans les services de réanimation avec 180 patients en moins mercredi, selon la Direction générale de la Santé (DGS).

Le bilan total de l'épidémie s'établit désormais à 24.087 morts depuis le 1er mars, dont 15.053 dans les hôpitaux (+243) et 9.034 dans les établissements sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad (+184), précise la DGS dans un communiqué.

Avec «1.070 nouvelles admissions dans les hôpitaux, les sorties sont plus nombreuses que les entrées et le solde est négatif de 650 malades du Covid en moins qu'hier», insiste-t-elle. Ainsi, 26.834 malades du Covid-19 sont hospitalisés, dont 4.207 patients en réanimation. Quatre régions (Ile-de-France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent à elles seules 72% des cas hospitalisés.

Au Royaume-Uni, le bilan de la pandémie de nouveau coronavirus a brutalement augmenté ce mercredi à 26.097 morts, soit le deuxième plus lourd en Europe après l'Italie (27.359 morts), du fait de l'inclusion des maisons de retraites, ont indiqué les services de santé.

L'Espagne de son côté a recensé, ce mercredi, 325 morts du nouveau coronavirus, un bilan quotidien en hausse par rapport aux 301 de mardi, a annoncé le ministère de la Santé. Au total, 24.275 personnes ont succombé à la maladie dans le pays.

L’hôpital Necker alerte sur la hausse des hospitalisations d’enfants

Alors que les conséquences encore méconnues du coronavirus sur les enfants sont au cœur de toutes les préoccupations, l'hôpital Necker, à Paris, tire l'alarme après une inquiétante hausse des hospitalisations.

Si certaines études semblent indiquer que les plus jeunes seraient moins touchés, ou moins contagieux, le centre M3C de Necker, centre de référence en matière de malformations cardiaques congénitales complexes, a de son côté observé une augmentation des placements d'enfants en réanimation dans un état grave.

«Un nombre croissant d’enfants de tous âges a été hospitalisé dans un contexte d’inflammation multi-systémique associant fréquemment une défaillance circulatoire avec des éléments en faveur d’une myocardite», a expliqué le docteur Damien Bonnet, chef de service cardiologie congénitale et pédiatrique à Necker, dans une lettre envoyée à ses confrères et relayée par Midi Libre.

le nombre de décès à domicile ne sera connu qu'en juin

Le nombre de personnes en France décédées à domicile du Covid-19, «plus compliqué à évaluer» que les morts à l'hôpital ou en Ehpad, sera connu «au mois de juin», a déclaré mercredi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Santé publique France est chargé de faire cette estimation, à partir de l'analyse des certificats de décès, qui mentionnent normalement la cause et le lieu de la mort, et «nous aurons cette réponse au mois de juin», a indiqué le ministre au cours de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

«Non pas parce qu'il y aurait une volonté de cacher quoi que ce soit, (...) mais parce que ça nécessite d'être capable de traiter tous les certificats de décès, électroniques et non électroniques, et d'avoir des statistiques par territoire qui fassent sens», a-t-il expliqué, interrogé par le député de l'Ardèche Hervé Saulignac (PS).

500.000 masques distribués dans les gares d'Ile-de-France

Quelque 500.000 masques ont été distribués mercredi 29 avril au matin par la région dans 130 gares d'Ile-de-France, a-t-on appris auprès de la région. L'opération surprise, menée «en lien avec les maires», a eu lieu entre 7h30 et 9h dans 130 gares et gares routières, a-t-on précisé de même source. «Chaque voyageur a reçu un sachet de 10 masques chirurgicaux certifiés et un mode d'emploi», soit «l'équivalent d'une semaine de consommation» au rythme de deux masques par jour, a-t-on affirmé.

L'objectif était de «commencer à amorcer l'équipement des salariés», les entreprises devant ensuite prendre le relais. Pour cela, la région «leur a ouvert sa centrale d'achat». La présidente de la région Valérie Pécresse avait indiqué le 23 avril que des masques seraient distribués gratuitement aux voyageurs «durant les premières semaines du déconfinement».

Le remdesivir accélère de 31% le temps de guérison des malades du Covid-19, selon un essai clinique

L'antiviral remdesivir a montré un effet «clair» dans le traitement du coronavirus lors d'un essai clinique, a affirmé mercredi le Dr Anthony Fauci, épidémiologiste et conseiller du président Donald Trump. Il accélère de 31% le temps de rétablissement des malades du Covid-19.

«Les données montrent que le remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour diminuer le temps de guérison» des malades du coronavirus, a-t-il assuré depuis la Maison Blanche. Ceci prouve «qu'un médicament peut contrer le virus», a estimé l'expert.

Le laboratoire américain Gilead avait annoncé plus tôt que son médicament remdesivir avait montré des résultats «positifs» chez des malades du Covid-19 dans le cadre d'un grand essai clinique très attendu, mené en partenariat avec les Instituts de santé américains.

«Gilead Sciences a connaissance de données positives émanant de l'étude conduite par l'Institut national des allergies et maladies infectieuses sur son médicament antiviral remdesivir pour le traitement du Covid-19», a indiqué la société, sans livrer plus de détails.