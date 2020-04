Déconfinement : 5 éléments à vérifier avant de reprendre sa voiture

Une voiture n’a pas vocation à être immobilisée pendant une période aussi longue que celle du confinement. Voici donc quelques conseils pour reprendre la route en sécurité, dès lors que les sorties seront autorisées.

Le moteur

Si vous avez laissé votre voiture avec le réservoir vide, il faut, dès la reprise du véhicule, aller faire le plein. «Dans un réservoir presque vide, les poussières s’accumulent et se déposent au fond du réservoir. Et elles sont dangereuses pour le moteur», explique Julien Partamian, porte-parole chez Avatacar, un centre-auto en ligne. Une fois le plein fait, les particules se mélangeront avec l’essence.

Les niveaux

Avant d’utiliser son véhicule le 11 mai, il est nécessaire de vérifier les niveaux du liquide de refroidissement et du liquide de frein. «Ce ne sont pas des produits faits pour être immobilisés», assure Julien Partamian. Idéalement, il faut les remplacer.

La batterie

«Même si le véhicule est à l’arrêt, la batterie reste sollicitée, par l’ordinateur de bord notamment. Le risque est donc de la retrouver à plat si l'on n'avait pas penser à la débrancher avant le confinement», estime le professionnel. En cas de nouveau confinement, il recommande donc de «débrancher la borne négative de la batterie». Aussi, les premiers jours de l’utilisation de son véhicule, il conseille de «désactiver le start and stop» pour les voitures équipées de ce système qui arrête le moteur momentanément lorsque la voiture fait du sur-place.

Les pneus

L’immobilisation prolongée de sa voiture peut également peser sur les pneus. «Cela peut provoquer leur affaissement ou leur déformation», prévient Julien Partamian. Une vérification de la charge et de la forme des pneus est donc requise. En cas de nouvelle période d’immobilisation, le mieux est de les surgonfler légèrement.

L'état général

«L’état d’une voiture restée immobile pendant une longue période est comparable à celui d’une maison de vacances inutilisée pendant un an», juge le porte-parole d’Avatacar. Il ne faut pas hésiter donc à «donner un coup de propre», notamment sur la carrosserie pour éliminer la poussière, et à l’aérer pour limiter l’humidité. Les essuie-glaces sont également un point sensible du véhicule et pour éviter qu’ils ne se déchirent, vous pouvez les nettoyer.