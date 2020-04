Aérien : vers la suppression de certaines lignes intérieures en France ?

Mercredi 29 avril, en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a estimé que les vols métropolitains d'Air France devront être «drastiquement réduits» s'il existe une alternative en train d'une durée de moins de 2h30.

Ces vols devront être «limités dans le cadre d'un transfert vers un hub. Dans le cas d'un Paris-Strasbourg par exemple, il restera des vols pour pouvoir en prendre un autre pour l'Asie ou les USA», a expliqué le ministre. Exit donc les Paris-Nantes et Paris-Lille en avion, pour des raisons écologiques puisque l'avion est bien polluant que le train.

Dès lors qu’il y a une alternative ferroviaire à des vols intérieurs avec une durée de moins de 2h30, ces vols intérieurs devront être drastiquement réduits et limités simplement aux transferts vers un hub. #AirFrance @Elisabeth_Borne pic.twitter.com/1EiXPpM7GO — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 29, 2020

En juin 2019, déjà, un amendement de ce type avait été porté par plusieurs députés de gauche à l'Assemblée nationale lors de la loi orientation des mobilités. François Ruffin et Delphine Batho proposaient d'interdire «les vols domestiques substituables par un trajet en train, sans correspondance» lorsque l’avion ne faisait pas gagner plus de 2h30 par rapport au ferroviaire. Ce qui permettait de supprimer les lignes Paris-Marseille par exemple mais pas celle de Paris-Toulouse.

Ce n'est pas exactement ce que propose aujourd'hui le ministre. Bruno Le Maire souhaite le remplacement des vols aériens intérieurs lorsqu'ils sont substituables par un voyage en train inférieur à 2h30. Ce qui ne devrait pas concerner les trajets Paris-Marseille, qui en train, prennent plus de trois heures. Selon Delphine Batho, qui est intervenue en commission des affaires économiques, jeudi 30 avril, la proposition de Bruno Le Maire n'aboutirait qu'à la fermeture «de six lignes», là où son amendement en aurait permis la suppression de 25.

Proposition reprise certes mais avec plus qu’une nuance : le maintien de Paris-Marseille et Paris-Bordeaux en avion car le TGV met plus de 2h30 ? À clarifier demain (audition en Com Affaire Eco) car ces liaisons aériennes sont aussi inutiles #climat https://t.co/EEZFJcRyZC — Delphine Batho (@delphinebatho) April 29, 2020

L'amendement, à l'époque, avait été rejeté par la majorité. Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, avait argué du principe d'inconstitutionnalité notamment pour justifier le refus de cette proposition : «la disposition proposée serait manifestement contraire à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'aller et venir et serait donc certainement inconstitutionnelle».

L'Etat va aider Air France à hauteur de 7 milliards d'euros prochainement pour permettre à l'entreprise de se remettre du choc économique lié à l'épidémie, et Bruno Le Maire souhaite en profiter pour imposer ses conditions à la compagnie aérienne. Selon lui, «le soutien à Air France n'est pas un chèque en blanc» et «l'avion ne doit plus être un moyen de faire en une heure des voyages qui pourraient être fait à moindre coût de CO2 par train en deux heures». Le ministre a déclaré qu'il souhaitait qu'Air France «devienne la compagnie aérienne la plus respectueuse de la planète» et qu'elle «réduise de 50% ses émissions de CO2 par passagers par kilomètre entre 2005 et 2030».