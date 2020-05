Comment protéger son entreprise face à l’insécurité en France ?

Si les conséquences matérielles et psychologiques d’un cambriolage, d’une agression, ou d’un incendie survenant dans un cadre personnel sont souvent évoquées, elles peuvent également se révéler tout aussi lourdes (si ce n’est plus) dans un cadre professionnel. En effet, une entreprise touchée par de tels actes peut y perdre des stocks de produits finis et de matière première, ses outils de travail, des journées d’exploitation, du matériel, et du temps, sans compter l’impact psychologique chez les employés et le dirigeant de la structure, qui potentiellement ne se sentiront plus en sécurité dans les locaux de la société.

Il est donc primordial de diminuer les risques au maximum. Dans cette optique, l’un des leviers les plus efficaces consiste à faire appel à une entreprise de sécurité. Après avoir pris connaissance du site à protéger et analysé la configuration des lieux, celle-ci pourra vous établir un diagnostic et vous conseiller sur les dispositifs de sécurité (agents de sécurité, agents incendie, système de contrôle d’accès, vidéoprotection, télésurveillance, etc.) à mettre en place.

Pour vous aider à effectuer votre choix, la startup Lead Advisor Security propose de trouver votre agence de sécurité en déposant un appel d’offres simplifié sur sa plateforme. Vous serez alors très rapidement contacté par des prestataires en mesure de répondre à votre demande, ce qui vous permettra de comparer les solutions proposées.

L’insécurité en France et la croissance du secteur de la sécurité privée

Difficile de ne pas établir une corrélation entre la croissance du marché du gardiennage (plus de 33% en huit ans) et celle de l’insécurité en France.

En effet, outre la menace terroriste, qui frappe régulièrement depuis 2015, on constate une très forte augmentation du nombre de cas de coups et blessures : plus de 260 000 cas en 2019 pour une hausse impressionnante et continue de près de 250% par rapport à 1996. Le nombre de tentatives d’homicide est également en croissance (+9,5% par rapport à 2018).

Le nombre de cambriolages en entreprise, lui, est aussi en augmentation : 68 457 cas en 2019 contre 65 168 en 2018. Une tendance baissière se dégage toutefois par rapport au début des années 2000 (durant lesquelles le nombre de cas dépassait la barre des 100 000 cambriolages en entreprise par an), grâce à la démocratisation des systèmes de sécurité : vidéoprotection, alarme intrusion, et télésurveillance ont massivement été mises en place dans les locaux professionnels durant les années 2000. Cet état de fait est corroboré par la croissance du marché des systèmes de sécurité qui s’avère encore plus importante que celle du marché du gardiennage : +59% en sept ans. La conséquence logique qui en résulte, est un nombre de cambriolages (menés à leur terme) en baisse sur les 20 dernières années. Cela ne signifie pas pour autant que l’insécurité diminue, que l’environnement des entreprises est plus sûr, ou que le nombre de malfaiteurs est en baisse, mais simplement que les entreprises sont mieux protégées. Bien au contraire, puisqu’on peut observer une reprise à la hausse sur les 10 dernières années (environ 60 000 cambriolages en 2012 contre 68 500 en 2019), en dépit de cette meilleure protection.

On notera au passage que les besoins en matière de sécurité s’accroissent aussi bien chez les professionnels que chez les particuliers, qui sécurisent de plus en plus leurs habitations et leurs rassemblements privés (soirées, anniversaires, mariages…) en sollicitant les services d’agents de sécurité.

Les mesures à prendre pour protéger votre société

La mesure la plus dissuasive à l’encontre des malfaiteurs consiste à faire appel à des agents de sécurité. En effet, alors qu’il est envisageable pour les cambrioleurs de mettre hors de fonctionnement un système de contrôle d’accès ou de vidéoprotection, la mise en place d’une surveillance humaine fera abandonner toute idée d’intrusion ou de dégradation à la plupart des voleurs et délinquants, tout particulièrement si l’agent de sécurité est un agent cynophile (un maître-chien). Les agents de sécurité pourront contrôler les accès à votre entreprise ou bien effectuer des rondes préventives en véhicule sur l’ensemble du site.

La prévention des risques incendie au sein de votre entreprise est très importante et soumise à une réglementation stricte et précise qui dépend de sa taille. Elle peut être confiée à des agents incendie possédant le diplôme SSIAP, qui est établi sur 3 niveaux (SSIAP 1, SSIAP 2, SSIAP 3). Sachez que beaucoup d’agents de sécurité disposent d’un diplôme SSIAP 1, en plus de leur certificat d’agent de sécurité. Un tel agent sera en mesure de surveiller le site, mais aussi de s’assurer du bon fonctionnement du matériel incendie.

Si vous estimez que la présence d’agents de sécurité sur site n’est pas indispensable, la télésurveillance constitue une bonne alternative. Il s’agit d’un service fourni par un prestataire de sécurité, qui consiste à relier votre système d’alarme à un centre de télésurveillance et de faire prendre en charge les alertes par des opérateurs travaillant au centre. En cas de déclenchement de l’alarme, les opérateurs vérifient les images et envoient des agents de sécurité sur les lieux afin que ces derniers effectuent la levée de doute, avant d’alerter la police, si l’intrusion est avérée.

Installer un système de vidéosurveillance peut aussi être relativement efficace, les caméras jouant un rôle dissuasif (mais bien moindre que celui d’un agent de sécurité). Des règles sont à respecter pour la mise en place d’un tel système : les salariés et le comité d’entreprise doivent en être informés par courrier et une autorisation doit être obtenue de la part de la CNIL (ou bien de la part de la préfecture si une partie de l’entreprise est accessible publiquement). Enfin, sachez qu’il est interdit de filmer les voies publiques, les salles de pause, les sanitaires, les bureaux des syndicats, et les postes de travail des employés.

Enfin, vous pouvez renforcer et contrôler les accès à votre entreprise, en remplaçant par exemple avantageusement les serrures à cylindre mécanique de vos portes par des serrures à cylindre électronique. Vos portes, que vous pouvez blinder, s’ouvriront alors par le biais d’émetteurs configurables à l’aide d’un logiciel. Un émetteur pourra être désactivé en cas de perte de celui-ci.

Trouvez votre agence de sécurité sur Lead Advisor Security

Lead Advisor Security consiste en une plateforme d’appels d’offres privés, qui met en relation des agences de sécurité privée et des clients sur toute la France. La plateforme vous permet d’être mis en contact très rapidement avec des sociétés de sécurité privée en mesure de répondre à votre demande de sécurisation. En moyenne, les demandeurs reçoivent 3 réponses sous 30 minutes.

Les avantages de la plateforme résident dans :

• La facilité et la rapidité (environ 2 minutes) du dépôt de la demande. Il s’effectue par le biais d’un QCM adaptif à la fois simple et bref.

• La réactivité de la plateforme. Elle compte plus de 300 sociétés partenaires qui manifestent leur intérêt en prenant contact très rapidement.

• La possibilité de comparer plusieurs propositions émanant de prestataires motivés, en effectuant une seule demande, afin de choisir la meilleure solution possible pour votre la sécurité de votre entreprise. Ne perdez plus de temps à remplir de longs formulaires pour contacter des agences au hasard qui ne seront pas forcément intéressées par votre demande !

Lead Advisor est une startup française située à Boulogne-Billancourt lancée en 2018. Sa raison d’être est de faciliter les mises en relation B2B, afin de permettre d’un côté aux TPE/PME de se développer commercialement en leur fournissant des opportunités d’affaires, et de l’autre de fournir aux entreprises un moyen simple et rapide de trouver, comparer, et choisir leurs prestataires.