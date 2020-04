Confinement : 35% des fumeurs de cannabis quotidiens ont augmenté leur consommation

Si pour certains, le confinement a permis de gommer des mauvaises habitudes pour espérer rester en forme, pour d’autres, en revanche, celles-ci ont été amplifiées. Une étude de l’association Bus 31/32 et de l’Inserm pointe ainsi que 35% des fumeurs quotidiens de cannabis ont augmenté leur consommation durant cette période.

L’association marseillaise et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ont ainsi recueilli plus de 4.000 réponses à leur questionnaire anonyme en ligne, Cannavid, sur les pratiques des fumeurs de cannabis réguliers pendant la crise du coronavirus (10.000 sont espérées d’ici le 11 mai).

Il en ressort donc qu’une majorité d’entre eux reconnait que leur consommation quotidienne a augmenté (35%). Pour 29%, celle-ci est restée identique, tandis que pour 28%, elle a diminué (sans être stoppée).

près de la moitié des consommateurs continuent de s'approvisionner en confinement

Les spécialistes estiment qu’environ un million de Français fument du cannabis chaque jour. Parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, 30% indiquent qu’ils le font uniquement dans un but récréatif. La moitié prétendent qu’il s’agit aussi, ou complétement, d’un usage thérapeutique (lutte contre le stress, des douleurs, la dépression, pour trouver le sommeil…).

Par ailleurs, 46% des participants à l’étude ont indiqué avoir continué à s’approvisionner depuis le 17 mars (date du début du confinement). «Les premières réponses montrent que l’achat sur les points de vente ou auprès d’amis, mais aussi les livraisons sont majoritaires. Les commandes sur internet son très peu représentées dans l’échantillon», commente Victor Martin, chargé de projet réduction des risques pour Bus 31/32, dans Le Parisien.