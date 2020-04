Le gouvernement va permettre «plus de 300.000 réparations» de vélos, selon Olivier Schneider, président de la FUB

Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé que 20 millions d’euros vont être consacrés à faciliter la pratique du vélo en France. Ce plan est élaboré en partenariat avec la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette) qui rassemble 356 fédérations locales. Son président, Olivier Schneider, revient en détail sur les mesures annoncées par la ministre.

Sur ses 20 millions d’euros, une partie sera consacrée au financement de la réparation des vélos des particuliers à hauteur de 50 euros maximum. Combien de personnes pourront-elles en profiter ?

Cela dépend, on estime le chiffre à 300.000 réparations. Mais on ne va pas verser 50 euros au réparateur s'il met uniquement de l’air dans pneus. Toutes les réparations ne coûteront pas 50 euros. Je pense qu’il y aura donc un peu plus de 300.000 réparations.

Elisabeth Borne : « Un plan de 20 millions d'euros permettra aux Français de se mettre ou se remettre au vélo » dans #LaMatinale pic.twitter.com/arwX8EUzL2 — CNEWS (@CNEWS) April 30, 2020

Concrètement, avec un forfait de 50 euros chez un réparateur, que peut-on espérer ?

Avec 50 euros, c’est possible de faire une révision complète simple, de changer les patins de freins et une chambre à air par exemple. En revanche, si le vélo est en très mauvais état et qu’il faut changer les pneus, la chaîne et les cables, le prix sera de 100 à 120 euros et le surplus sera à la charge du client.

Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d’une révision standard qui fasse 50 euros.

Les personnes qui souhaitent bénéficier de cette opération devront aller chez un réparateur référencé. Ou peuvent-elles les trouver ?

Nous visons les 3.000 réparateurs référencés sur l’ensemble de la France et nous allons mettre en ligne une plateforme en ligne qui les répertoriera pour le grand public dans la semaine du 11 mai. Mais d’abord, nous devons vérifier leur capacité à faire de la réparation de vélos.

Pensez-vous que les Français vont utiliser en masse ce dispositif ?

Etant donné le nombre de mails de particuliers que je reçois pour nous demander comment fonctionne le dispositif, je n’ai pas de doute la dessus. Il y aura sûrement plus de demandes que de capacité. Le chiffre c’est 300.000 réparations jusqu’à la fin de l’année, pas seulement sur les deux premières semaines de mai. On va mobiliser les réparateurs et les associations qui ont des ateliers de réparations, en urgence, un peu comme l’a fait l’hôpital face au Covid-19.

D’ailleurs nous souhaitons également que les collectivités ou les employeurs puissent abonder ce fonds.

La ministre Elisabeth Borne souhaite également la mise en place de pistes cyclables temporaires dans les villes. Comment cela va-t-il fonctionner ?

Les pistes temporaires seront matérialisées par des plots et leur chemin sera calqué sur celui des transports en commun, tant qu’ils ne seront pas totalement fonctionnels ou utilisables par tout le monde. Je pense qu’il faut que les pistes restent jusqu’en septembre au moins et que l’on prévoit d’en pérenniser certaines, celles qui auront répondu au mieux aux besoins des cyclistes. Quand l’épidémie sera terminée, faudra-t-il pérenniser la piste cyclable à son endroit ou faudra-t-il la déplacer ? Je n’en sais rien. Il faut les considérer comme une expérimentation et ne pas s’interdire des les changer de place.

Elle a également parlé du financement de stationnements temporaires pour les vélos. Qui pourra en faire la demande ?

Ce n’est pas encore décidé. Mais l’idée c’est de proposer quelque chose de circulaire : si des pistes cyclables temporaires sont mises en place mais que les cyclistes ne peuvent pas garer leur vélo, cela ne fonctionnera pas. Nous avons donc proposé de mettre en place un stationnement facile à installer, fixé au sol.

Jusqu’à aujourd’hui, il existe un programme, Alvéole, qui peut bénéficier aux collectivités, aux établissements scolaires et aux bailleurs sociaux. Ils peuvent demander à être aidés à hauteur de 60% pour mettre en place des stationnements de vélos mais qui ne sont pas temporaires.

La proposition devrait être affinée la semaine prochaine et la ministre souhaite également que les entreprises soient intégrées au dispositif.

Le plan proposé parle également de formations appelées «coup de pouces en selles». Pouvez-nous nous en dire plus ?

Les 20 millions d’euros du plan vont aussi, en plus des réparations, nous permettre d’accompagner 10.000 personnes grâce à des formateurs qui, pendant une à deux heures, leur apprennent à avoir les bons réflexes, savoir se positionner sur la chaussée, faire leur changement de direction et comment garer leur vélo.

S’il y a beaucoup de demande, on peut imaginer que le programme soit prolongé. On en a la capacité et cela correspond vraiment à un besoin : les pistes cyclables ne servent à rien si on ne peut pas garer son vélo et si on ne sait pas en faire.

Pensez-vous que l’utilisation du vélo va prendre plus de place après le confinement ?

En tout cas, c’est bien que le vélo soit reconnu comme un outil pour aider la France à franchir la crise et le déconfinement. Ces derniers temps, il a été mis en avant : lors de la grève contre la réforme des retraites et pendant la campagne des municipales dans laquelle le sujet vélo a été débattu, même dans des petites villes.

Le 11 mai, si tout le monde reprend sa voiture, ça va engendrer des embouteillages et de la pollution de l’air. Aussi après deux mois d’inactivité physique, reprendre son vélo peut faire du bien à tout le monde.