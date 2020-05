Coronavirus, en direct : Donald Trump lie le virus à un laboratoire chinois et dit avoir des preuves

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 24.376 morts en France.

> La pandémie a fait au moins 224.402 morts à travers le monde, pour plus de 2,8 millions de cas recensés dans 193 pays et territoires.

> Le dernier bilan en France fait état de 24.376 morts.

> Le confinement en France est prolongé jusqu'au lundi 11 mai.

04h33

Le confinement en place dans l'Etat de Rio de Janeiro pour endiguer une progression du coronavirus extrêmement inquiétante va être prolongé jusqu'au 11 mai, ont annoncé les autorités du deuxième Etat le plus touché du Brésil.

03h46

Donald Trump a dit envisager des taxes punitives contre la Chine après avoir vu des éléments lui faisant penser que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois à Wuhan, récemment pointé du doigt pour son manque de transparence.

02h38

Les Etats-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures 2.053 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage jeudi à 20H30 locales (00H30 GMT vendredi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Après un bref fléchissement dimanche et lundi, cela marque une troisième journée consécutive à plus de 2.000 morts et porte le bilan américain à 62.906 décès au total depuis le début de la pandémie, d'après les chiffres actualisés en continu de l'université.

Jeudi 30 avril

21h44

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 230.000 morts dans le monde, dont près de 90% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19h00 GMT.

20h54

L'Agence française du médicament, l'ANSM, a annoncé avoir autorisé sous conditions strictes l'utilisation du plasma de malades guéris pour soigner des patients gravement atteints par le Covid-19.

L'usage de plasma de malades guéris était déjà autorisé en France, mais seulement dans le cadre d'essais cliniques comme celui ayant démarré le 7 avril sous l'égide de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Etablissement français du sang (EFS) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

20h51

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a annoncé jeudi être contaminé au coronavirus alors que la Russie franchissait plusieurs seuils symboliques, dépassant les 100.000 cas, les 1.000 morts et battant un nouveau record quotidien de contaminations.

20h38

Le coronavirus a fait 289 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.376 décès depuis le 1er mars, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon.

Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de moins 188 patients par rapport à la veille, ramenant leur total à 4.019, a-t-il précisé. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients.

20h12

Le gouvernement a placé 35 départements en "rouge", dont l'ensemble de l'Ile-de-France et du quart nord-est du pays, selon une carte provisoire dévoilée jeudi par le ministre de la Santé Olivier Véran et correspondant à la circulation du coronavirus et aux tensions sur les capacités en réanimation.

Cette carte, établie en prévision du déconfinement qui commencera le 11 mai, départage les départements métropolitains et d'Outre-mer entre "rouges", verts" et "oranges" et sera révisée quotidiennement jusqu'au 7 mai, a précisé le ministre. La carte établie à cette date, qui comprendra deux catégories seulement ("vert" ou "rouge"), servira de référence pour la mise en oeuvre du déconfinement.

19h37

L'application de traçage des contacts, envisagée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, devrait être prête pour la deuxième quinzaine de mai, selon Orange et Capgemini, acteurs clefs du projet.

19h11

La carte du déconfinement vient d'être dévoilée.

18h49

Les ventes de muguet chez les fleuristes ne seront possibles vendredi que "sur livraison et en retrait de commande", a indiqué jeudi le gouvernement, soulignant que les règles "qui ont conduit à l'interdiction d'activité de la plupart des commerces" ne "sont pas levées, y compris pour le 1er mai".

La Fédération française des artisans fleuristes avait initialement indiqué dans l'après-midi avoir obtenu auprès du Premier ministre l'autorisation de vendre le traditionnel brin porte-bonheur devant les boutiques de fleurs, fermées au public depuis le 17 mars comme la plupart des autres commerces.

18h11

Le Royaume-Uni, deuxième pays le plus touché par le nouveau coronavirus en Europe avec désormais 26.711 morts, a "passé le pic" de l'épidémie, a affirmé jeudi le Premier ministre Boris Johnson.

"Nous avons passé le pic" de l'épidémie, a déclaré le dirigeant conservateur, lors de la conférence quotidienne du gouvernement. "Nous sommes sur une pente descendante".

18h01

Les pharmaciens, qui jusqu'à présent réservaient la distribution des masques chirurgicaux aux seuls soignants, vont désormais les vendre aussi au grand public, prenant acte du fait qu'ils vont être disponibles dans les supermarchés et qu'il n'y aura plus de pénurie, a-t-on appris jeudi auprès d'un de leurs syndicats.

"C'est une décision logique. Nous ne pouvions pas continuer à refuser de vendre des masques aux gens, alors qu'ils vont en trouver à l'hypermarché en faisant leur courses", a expliqué à l'AFP Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO).

Depuis le début de la crise épidémique, la profession refusait la vente au grand public en vertu des recommandations des autorités: "On était au masque près. On les comptait un par un, pour en donner 18 par semaine aux médecins, 6 aux kinés, etc.", observe M. Bonnefond.

17h22

La Ligue de football professionnel (LFP) a suivi jeudi les injonctions sanitaires du gouvernement français en actant l'arrêt définitif de la saison du championnat de France, a-t-elle annoncé, arrêtant en conseil d'administration un classement qui sacre le PSG et prive a priori Lyon de qualification européenne.

Cette décision fera des heureux, comme Marseille et Rennes, qualifiés ainsi pour la Ligue des champions, et des perdants, comme Lyon, relégué à la 7e place et privé, en l'état, d'une qualification européenne pour la première fois depuis plus de vingt ans, selon le "classement final" dévoilé par la LFP en conférence de presse téléphonique. Toulouse et Amiens seront pour leur part relégués, et Lorient et Lens promus de L2, ce qui annonce peut-être une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.

16h58

La Ligue espagnole de football, dont le président Javier Tebas a exprimé son espoir de pouvoir reprendre la compétition en juin, a prévu de commencer à tester ses joueurs au coronavirus à partir de la semaine prochaine, a-t-on appris jeudi de source proche.

Le protocole de retour à la compétition comprend le dépistage du coronavirus chez les joueurs et l'encadrement des équipes. "Ces tests doivent commencer la semaine prochaine", a déclaré à l'AFP une source proche de la Ligue, sans avancer de date précise.

Selon les journaux Marca et AS, LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, prévoit de dépister les joueurs entre mardi et jeudi prochains. Ils pourraient ensuite reprendre les entraînements individuels 48 heures après.

16h52

L'Italie a annoncé jeudi son intention de rouvrir la semaine prochaine deux de ses aéroports fermés depuis presque deux mois, Ciampino à Rome et Peretola à Florence.

Ces deux aéroports, fermés depuis le 13 mars, seront rouverts dès le 4 mai aux vols de passagers, a indiqué le ministère des Transports dans un bref communiqué.

Ciampino, deuxième aéroport de Rome derrière celui de Fiumicino qui n'a jamais complètement fermé, accueille essentiellement les vols de compagnies à bas coût, notamment Ryanair, qui a immobilisé jusqu'à nouvel ordre 99% de ses avions.

16h44

Les 14.000 fleuristes français ont obtenu in extremis jeudi le droit de vendre du muguet le 1er mai, mais seulement en extérieur et devant leurs boutiques.

Dans un communiqué intitulé "le muguet aura porté bonheur aux artisans fleuristes!", la fédération des fleuristes se réjouit d'avoir obtenu auprès du Premier ministre l'autorisation de vendre le traditionnel brin porte-bonheur du 1er mai sur les pas-de-porte, même si les magasins et commerces non alimentaires doivent rester fermés jusqu'au 11 mai pour lutter contre l'épidémie de covid-19.

16h16

Plus de 50 milliards d'euros de prêts garantis par l’État ont été accordés à plus de 322.000 entreprises entre le 25 mars et ce jeudi, a annoncé le ministère de l’Économie et des Finances.

Bercy fournit par ailleurs un tableau de bord plus précis établi sur la base de données fournies par la Fédération bancaire française (FFB), la Banque de France et Bpifrance.

Selon ce tableau, entre le 25 mars et le 23 avril, 43,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat (PGE) ont été accordés par les banques à 281.272 entreprises, dont 90% de très petites entreprises (TPE).

Le taux de refus a concerné 2,4% des demandes éligibles.

15h59

L'ancien président d'Oyonnax Jean-Marc Manducher, qui était également vice-président de la Ligue nationale de rugby (LNR), est décédé, a annoncé jeudi le club de Pro D2.

Manducher, qui a dirigé l'USO entre 1995 et 2015, avait été hospitalisé à la fin du mois de mars après avoir présenté plusieurs symptômes de coronavirus.

Il avait alors été placé sous assistance respiratoire.

14h45

3,8 millions de nouveaux demandeurs d'allocation chômage ont été enregistrés aux Etats-Unis sur une semaine.

14h25

L'Allemagne va décider jeudi d'assouplir un peu plus le confinement national anti-coronavirus en rouvrant sous conditions les lieux de culte, musées et aussi zoos, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale.

Le gouvernement a préparé un catalogue de mesures en ce sens appelé à être formellement adopté dans l'après-midi lors d'une réunion entre la chancelière Angela Merkel et les présidents des régions allemandes, selon cette source.

Dans le domaine des religions, le document, dont l'AFP a eu copie, prévoit qu'à la condition qu'une distance minimum soit respectée entre les fidèles et que ces derniers portent un masque, "les rassemblements religieux vont pouvoir de nouveau se tenir".

Berlin estime que les succès enregistrés jusqu'ici grâce aux mesures de confinement de la population pour endiguer l'épidémie "permettent d'assouplir progressivement les mesures".

14h19

Le Tadjikistan a annoncé jeudi ses premiers cas de Covid-19, après des semaines de spéculation sur la présence du coronavirus dans ce pays d'Asie centrale jusqu'ici considéré comme l'un des seuls au monde épargné par la pandémie.

Cinq personnes ont été testées positives dans la capitale Douchanbé et dix autres dans la région de Sogdh (nord), selon les autorités médicales de cette ex-république soviétique, citées par l'agence de presse publique Khovar.

Un organisme gouvernemental créé spécialement pour lutter contre le virus "a officiellement confirmé l'existence des cas d'infection au Covid-19 au Tadjikistan", a rapporté Khovar.

Ce même organisme a ordonné jeudi le port de masques obligatoire pour les citoyens tadjiks.

13h36

L'application de traçage des contacts, envisagée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, devrait être prête pour la deuxième quinzaine de mai, selon Orange qui est un acteur clef du projet.

"On a effectivement un planning qui permet l'obtention d'une application dans la deuxième partie du mois de mai", a indiqué jeudi Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, la directrice de l'innovation chez Orange, à l'occasion d'une conférence de presse sur les résultats financiers de l'opérateur télécom.

Ce calendrier exclut pour l'instant que l'application puisse être prête pour le début du déconfinement le 11 mai, un objectif que le gouvernement lui même avait reconnu difficilement atteignable.

Le projet, baptisée pour l'instant StopCovid, est coordonné par l'Inria, l'institut français de recherche en informatique.

13h21

Des milliers d'animaux, dont des tigres de Sumatra et des orang-outans de Bornéo risquent la famine, ont mis en garde les zoos d'Indonésie, durement frappés par la crise du coronavirus, et bientôt à court de ressources.

La soixantaine de zoos et parcs animaliers de l'archipel d'Asie du Sud-Est, qui abritent quelque 70.000 animaux, ont dû fermer leurs portes en mars. Et plus de 90% d'entre eux estiment qu'ils devraient manquer de nourriture animale après la mi-mai.

"La plupart des zoos se reposaient sur les ventes de billets d'entrée et quand ils ont fermé, tout s'est effondré", a expliqué à l'AFP Sulhan Syafi'i, porte-parole de l'association des zoos indonésiens.

13h09

Le meeting Athletissima de Lausanne, comptant pour la Ligue de diamant, n'aura pas lieu le 20 août en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs qui étudient "d'autres alternatives".

"Nous avons, bien à contrecœur, dû prendre la décision de ne pas organiser Athletissima le 20 août, ceci malgré l'annonce des mesures d'assouplissement prises" par les autorités suisses, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Il est actuellement "impossible de laisser se retrouver un nombre important de personnes dans un périmètre restreint d'ici à fin août", expliquent-ils.

12h31

L'Italie, frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, a subi une chute de 4,7% son Produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre par rapport au précédent, selon une première estimation de l'Istat publiée jeudi.

Comparé au premier trimestre 2019, le recul atteint 4,8%, a précisé l'Institut national des statistiques (Istat).

12h26

L'Iran a annoncé jeudi avoir officiellement recensé 71 nouveaux décès dus à la maladie Covid-19 au cours des dernières 24h, portant le bilan total à 6.028 morts dans ce pays, le plus touché du Proche et Moyen-Orient par l'épidémie.

"Le nombre de morts de cette maladie a dépassé les 6.000 aujourd'hui", a annoncé le porte-parole du mnistère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors de son point-presse télévisé quotidien.

11h33

Le taux de chômage dans la zone euro a légèrement progressé à 7,4% en mars, mois pendant lequel les mesures de confinement liées au Covid-19 ont commencé à être mises en place, a indiqué jeudi l'Office européen des statistiques Eurostat.

Le chômage s'était affiché à 7,3% en février, ce qui constituait alors son niveau le plus faible dans la zone euro depuis mars 2008.

11h15

Le bilan du virus est repassé sous les 300 morts par jour en Espagne, après avoir connu un rebond mercredi.

10h51

La Russie a franchi la barre des mille décès, avec plus de 100.000 cas de contamination avérés de coronavirus, selon un dernier décompte des autorités publié jeudi.

Le site d'information du gouvernement sur le virus indique que la maladie a causé 1.073 décès et que 106.498 personnes ont été contaminées, en majorité à Moscou, dans sa région et à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays.

Tandis que 7.099 nouveaux cas ont été recensés lors des dernières 24 heures, 11.619 personnes ont été guéries du coronavirus depuis le début de l'épidémie en Russie, précise cette source.

10h43

Les Français sont très favorables à l'obligation du port du masque dans les transports en commun et à l'isolement des personnes testées positives au Covid, mais semblent moins convaincus par la réouverture des écoles, selon un sondage Elabe publié jeudi pour BFMTV.

Au total, 95% des sondés sont favorables, dont 70% très favorables, au port du masque dans les transports en commun, et 93% sont favorables, dont 49% très favorables, aux mesures d'isolement décidées.

Plus de huit Français sur dix (85%) soutiennent "la possibilité de mettre en place des mesures de déconfinement plus ou moins strictes, selon la situation des départements" et 81% des sondés, "l'interdiction des rassemblements publics et privés de plus de 10 personnes".

Alors que les cafés, bars et restaurants sont encore dans l'incertitude, 62% des personnes interrogées se disent d'accord avec le prolongement de leur fermeture, "au moins jusqu'à début juin".

A l'inverse, six sondés sur dix se disent opposés aux mesures annoncées sur la réouverture des écoles. Une désapprobation que partagent surtout les femmes (65%), les classes populaires (66%), les parents (64%) et les 35-49 ans (65%), selon l'enquête Elabe.

Au total, 59% des parents d'enfants scolarisés interrogés dans l'échantillon n'ont "pas l'intention de laisser leur enfant retourner à l'école après le 11 mai, dont 35 % certainement pas".

Enfin, "le déconfinement inquiète plus de six Français sur dix", détaille l'enquête.

Le sondage a été réalisé mardi et mercredi après les annonces du Premier ministre Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatives de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur entre 1,4 et 3,1.

09h50

La Russie a franchi la barre des 100.000 cas de contamination avérés de coronavirus et recensé 1.073 décès causés par la maladie, selon le dernier bilan des autorités publié jeudi.

Le site d'information du gouvernement sur le coronavirus indique que 106.498 personnes ont été contaminées, en majorité à Moscou et dans sa région. Un total de 7.099 nouveaux cas ont été recensés lors des dernières 24 heures, précise cette source.

09h49

La Corée du Sud a annoncé n'avoir enregistré aucun nouveau cas de transmission du nouveau coronavirus pour la première fois depuis que la maladie est apparue dans le pays il y a plus de 70 jours.

Le pays a recensé 10.765 cas depuis que le premier cas d'infection a été signalé le 18 février et, pendant plusieurs semaines, il a été le deuxième pays le plus touché par cette pandémie qui a fait un total de 247 morts sur son territoire.

09h20

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe devrait prolonger l'état d'urgence au Japon, mis en place début avril jusqu'au 6 mai initialement pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19 dans l'archipel, affirmaient jeudi les médias nippons.

09h07

Les dépenses de consommation des ménages français ont chuté de 17,9% en mars comparé au mois précédent suite au confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, soit la plus forte baisse mensuelle enregistrée depuis le début de la série en 1980, a indiqué jeudi l'Insee.

"La consommation de biens fabriqués chute lourdement (-42,3% après -0,6% en février) et les dépenses en énergie baissent fortement (-11,4% après -0,9%). Seule la consommation alimentaire augmente nettement (+7,8% après -0,1%), détaille l'institut dans un communiqué.

09h00

Le PIB espagnol s'effondre de 5,2% au premier trimestre.

08h53

Le maire (LR) de Nice, Christian Estrosi a écrit au Premier ministre pour lui demander que le droit d'entrer ou de sortir du territoire national soit soumis à la mise en place d'un passeport sanitaire permettant de justifier d'un test PCR négatif au Covid-19.

07h30

Le produit intérieur brut (PIB) français s'est contracté de 5,8% au premier trimestre du fait notamment du confinement en place depuis la mi-mars pour endiguer la pandémie de Covid-19, selon une première estimation de l'Insee.

Il s'agit de la baisse la plus forte dans l'historique des évaluations trimestrielles du PIB débutées en 1949, et elle dépasse largement les reculs du premier trimestre de 2009 (-1,6%) ou du deuxième trimestre de 1968 (-5,3%), précise l'Insee

06h00

Google estime que ses efforts pour bloquer les acteurs malveillants, qui profitent de la pandémie de coronavirus pour tenter d'arnaquer les internautes, "fonctionnent", d'après son rapport annuel sur les règles publicitaires publié jeudi.

02h43

Les Etats-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures plus de 2.500 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage mercredi à 20H30 locales (00H30 GMT jeudi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Après deux jours de ralentissement dimanche et lundi, ce nouveau bond (+2.502 exactement) porte le bilan américain à 60.853 morts au total depuis le début de la pandémie, selon les chiffres actualisés en continu de l'université.

Mercredi 29 avril

21h37

Le bilan de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus au Royaume-Uni a brutalement augmenté à 26.097 morts, soit le deuxième plus lourd en Europe après l'Italie, en raison de l'inclusion des maisons de retraite, ont annoncé mercredi les services de santé.

21h33

Les tirs de fusée depuis le Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou vont reprendre avec un tir de la fusée italienne Vega mi-juin et un autre d'Ariane 5 fin juillet, a annoncé mercredi Arianespace.

Les campagnes de lancement avaient été suspendues après le gel des activités du port spatial européen décrété mi-mars par le Centre national d'études spatiales (CNES) en raison de l'épidémie de coronavirus.

21h28

Josu Ternera, ancien chef de l'organisation séparatiste ETA de 69 ans incarcéré à Paris, s'est vu refuser mercredi la remise en liberté qu'il réclamait compte-tenu de son âge et de la crise sanitaire, a appris l'AFP de source judiciaire.

Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, dit Ternera, a comparu mercredi après-midi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en visioconférence depuis la prison de la Santé, où il est détenu depuis près d'un an.

21h02

L'économie américaine va "probablement chuter à un rythme sans précédent au deuxième trimestre" en raison de la pandémie de coronavirus, a prévenu mercredi le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell.

"L'ampleur et la durée du ralentissement économique sont extrêmement incertains et dépendront en grande partie de la rapidité avec laquelle le virus sera maîtrisé", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, soulignant que la Fed s'efforçait d'assurer une reprise "aussi robuste que possible".

Pour ce faire, l'institution utilisera "de manière agressive" tous les outils à sa disposition parce que l'économie "aura sans doute besoin de plus de soutien".

19h03

427 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, soit 24.087 morts recensés en France depuis le début de l'épidémie.

18h02

Plus de 300.000 candidats se sont inscrits sur la plate-forme "des bras pour ton assiette", lancée en vue de limiter la pénurie de saisonniers agricoles en raison de la pandémie, pour moins de 900 missions proposées, indique son créateur mercredi.

Depuis le 19 mars, plus de 300.000 candidats à un emploi saisonnier dans l'agriculture se sont inscrits sur la plate-forme (desbraspourtonassiette.wizi.farm), développée par la marque Wizifarm en partenariat avec Pôle Emploi et l'Association nationale pour l'emploi et la formation des agriculteurs (Anefa).

Ces emplois sont cumulables avec le chômage partiel qui touche plus de 11 millions de salariés depuis le début du confinement destiné à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Mais à ce jour, seules 843 missions ont été proposées sur ce site, représentant près de 6.600 travailleurs recherchés, détaille Wizifarm dans un communiqué.

17h07

L'UE a approuvé un prêt garanti par Paris de 5 milliards d'euros pour Renault, en difficulté en raison de l'épidémie de coronavirus.

16h06

Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, a souhaité mercredi que des sites touristiques, notamment des châteaux, puissent "rouvrir rapidement" après le début du déconfinement prévu le 11 mai.

La question de la reprise de la fréquentation touristique des châteaux est un sujet "très important", a affirmé le président socialiste de la région Centre, répondant aux questions des journalistes en visioconférence.

Exclus de la première phase du déconfinement, les châteaux, avec les parcs, jardins forment un ensemble, a expliqué M. Bonneau, assurant que cette question a fait l'objet d'échanges avec le gouvernement ces dernières semaines.

"Nous sommes très fortement intervenus auprès du Premier ministre, du secrétaire d’État (au Tourisme), du président de la République", a souligné l'édile.

"La région, c'est le ZooParc de Beauval, le château de Chaumont", c'est aussi le "tourisme à l'extérieur, avec la Loire à vélo [900 km de voies cyclables pour un million de touristes par an], qui doit pouvoir rouvrir rapidement", a rappelé l'élu.

15h43

Plus de 130.000 morts du coronavirus ont été comptabilisés en Europe, selon un comptage de l'AFP.

14h48

Le PIB a chuté de 4,8% qux Etats-Unis au 1er trimestre en rythme annuel, le pire résultat depuis la grande récession.

14h43

Au moins trois millions de personnes étaient en mars et avril au chômage partiel en Allemagne en raison de la pandémie de coronavirus, selon le gouvernement, qui s'attend sur l'année à un niveau "nettement supérieur" à celui de la crise de 2009.

Si une hausse du taux de chômage est prévue, "elle est sensiblement limitée par le recours au chômage partiel", a expliqué Peter Altmaier lors de la présentation des projections de croissance du gouvernement, qui s'attend à une chute du PIB de 6,3% en 2020.

13H50

Boeing a annoncé la suppression de 10% de ses effectifs à travers le monde.

12h52

Près de 14,4 millions de téléspectateurs ont suivi toutes chaînes confondues les annonces d'Edouard Philippe, qui présentait mardi le plan de déconfinement du gouvernement à l'Assemblée nationale, selon des données de Médiamétrie.

L'intervention du Premier ministre, retransmise par TF1, France 2, M6 et les chaînes d'information, a enregistré une part d'audience globale de 77,1%, un score très élevé sur cette tranche horaire (entre 15 et 16H)

12h45

L'annulation des 51e Rencontres internationales de la photographie d'Arles a été annoncée par les organisateurs.

Elles rejoignent la liste des nombreux festivals et événéments annulés.

12h28

Le ministre italien de la Culture Dario Franceschini encourage les Italiens, mais aussi les touristes étrangers, à venir passer leurs vacances d'été en Italie, dans une interview mercredi au quotidien romain Il Messaggero.

"Nous investissons fortement dans le tourisme intérieur, car ce sera un été de vacances en Italie", déclare Dario Franceschini (membre du Parti démocrate, centre-gauche) qui précise que le gouvernement travaille aussi au retour des touristes étrangers dans la péninsule.

"J'imagine, malheureusement, que le tourisme international aura une forte baisse cet été. Tant les entrées que les sorties", admet-il tout en encourageant ses compatriotes à soutenir le secteur touristique en difficulté en passant leurs congés dans leur pays.

11h46

L'Espagne a recensé mercredi 325 morts du nouveau coronavirus, un bilan quotidien en hausse par rapport aux 301 de mardi, a annoncé le ministère de la Santé.

Au total, 24.275 personnes ont succombé à la maladie dans le troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie. La différence avec le bilan de mardi s'élève à 453 mais le ministère explique ce décalage avec les 325 morts quotidiens en raison de la notification de 128 morts ne datant pas des dernières 24 heures par une région.

11h35

Les professionnels de santé libéraux dont l'activité s'est effondrée à cause du confinement vont bel et bien bénéficier d'une aide de l'Etat, avec le versement d'un premier acompte début mai, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Ces aides, versées par l'Assurance maladie, permettront de "garantir que chaque professionnel de santé libéral conventionné connaissant une baisse d'activité" puisse "faire face à ses charges", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Elles seront versées sous forme d'un acompte "dès le début du mois de mai", calculé sur la base des informations fournies par les professionnels, et donneront lieu à des régularisations "une fois connues définitivement les pertes d'activité subies", précise-t-il.

11h07

La fiancée du Premier ministre britannique Boris Johnson a accouché d'un petit garçon en parfaite santé, a-t-on appris. Boris Johnson avait dû être hospitalisé après avoir contracté le coronavirus.

09h20

Le ministre de l'Economie a indiqué que la France allait renforcer son contrôle des investissements étrangers afin de protéger les entreprises françaises en difficulté du fait de la crise.

09h10

Certaines grandes enseignes commenceront à vendre des masques le 4 mai pour lutter contre la propagation du coronavirus et toutes les grandes enseignes le feront le 11 mai, a annoncé mercredi la secrétaire d'État à l'Economie Agnès Pannier-Runacher.

08h54

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, a appelé un "maximum de Français à reprendre le travail" et à "préparer collectivement la reprise économique" après le déconfinement prévu le 11 mai.

08h32

11,3 millions de Français, soit plus d'un salarié sur deux, sont en chômage partiel, indique la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Il n'y aura "pas de couperet au 1er juin" pour le dispositif d'activité partielle mais "le taux de prise en charge de l'Etat sera un peu moins important" au-delà de cette date, a-t-elle précisé.

08h28

Un magnat australien de l'industrie minière a annoncé mercredi un accord visant à importer de Chine 10 millions de tests de dépistage du nouveau coronavirus. Andrew Forrest, le patron du géant minier Fortescue, a déclaré avoir mis à profit ses contacts pour garantir une commande de tests auprès du groupe chinois BGI à un coût nettement inférieur à celui de la concurrence.

06h45

Sacs de boutiques de luxe dans des mains gantées : le plus grand centre commercial du monde, le célèbre et clinquant Dubai Mall, a rouvert ses portes avec de très strictes mesures de restrictions imposées par l'émirat face à la pandémie du coronavirus.

06h17

Les mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, déjà assouplies le 20 avril, vont être presque toutes levées à compter du 4 mai en Nouvelle-Calédonie, mais les frontières restent fermées, a indiqué mercredi le gouvernement.

05h50

Le Nicaragua a annoncé encourager désormais la population à prendre des mesures préventives contre le nouveau coronavirus dans ce pays qui, depuis l'éclatement de la pandémie, s'était refusé à de telles mesures.

02h45

Avec 2.207 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan journalier aux Etats-Unis est reparti à la hausse mardi, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

01h23

La Californie pourrait avancer la date de la rentrée scolaire de plusieurs semaines pour compenser les perturbations provoquées par la fermeture des établissements en raison de la pandémie de Covid-19.

00h22

Un escadron de l'armée de l'air et un autre de la marine ont survolé New York et ses environs pour rendre hommage aux personnels soignants et d'urgence.

Les deux formations de six appareils chacune, les Thunderbirds de l'US Air Force et les Blue Angels de l'US Navy, ont effectué un passage au-dessus de Manhattan aux environs de midi (16H00 GMT), avant de bifurquer vers le New Jersey.

We salute the healthcare workers and first responders who are at the forefront of our nation’s fight against COVID-19. They are an inspiration for the entire country during these challenging times and it was an honor to fly for them today. #AmericaStrong #InThisTogether pic.twitter.com/rirX3BayTI — Thunderbirds (@AFThunderbirds) April 28, 2020

Mardi 28 avril

23h35

Le Brésil a franchi la barre des 5.000 morts, après avoir enregistré un record de 474 décès sur les dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé.

22h16

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi le versement d'une aide d'urgence de 3,4 milliards de dollars en faveur du Nigeria pour combattre la pandémie du coronavirus.

21H44

La SNCF a lancé mardi un "appel solennel" aux employeurs pour poursuivre le télétravail et décaler les horaires après la fin du confinement, afin de réduire les besoins de déplacements, alors que les mesures de distanciation vont drastiquement réduire son offre.

"Compte tenu des annonces du gouvernement, nous allons travailler, avec les autorités organisatrices de transports, à la fois sur les modalités d'une réduction massive des besoins de déplacements (...) ainsi que sur le filtrage des accès à nos gares et à nos trains", a indiqué la compagnie dans une déclaration à l'AFP

20h43

Les Etats-Unis ont franchi mardi la barre du million de cas diagnostiqués de nouveau coronavirus, soit environ le tiers du nombre total de cas recensés dans le monde, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Les Etats-Unis sont, déjà depuis fin mars, le pays qui compte le plus de cas dépistés d'infection. Ils avaient atteint les 500.000 cas déclarés il y a moins de trois semaines, le 10 avril. Le pays est également celui qui compte le plus grand nombre de victimes du Covid-19, avec plus de 57.200 décès liés à la maladie.

20h26

L'Assemblée nationale a approuvé par 368 voix contre 100 le plan du gouvernement.

19H35

367 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures.

18H27

L'Espagne a annoncé un déconfinement «progressif» par étapes jusqu'à fin juin.

18h20

Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté un recours déposé par une association organisatrice de rites funéraires, qui demandait en urgence au maire de Montreuil d'agrandir le carré musulman du cimetière communal, en lien avec la surmortalité due au coronavirus en Seine-Saint-Denis.

Dans une décision rendue lundi, et dont l'AFP a eu connaissance mardi, le juge des référés a estimé que l'urgence et l'utilité de la demande n'étaient pas suffisamment caractérisées par l'association Tahara, à l'origine du recours déposé le 21 avril.

Elle "n’apporte aucune précision sur le nombre de décès survenus sur la commune de Montreuil liés à l’épidémie du Covid-19 ni sur l’impossibilité dans laquelle se trouverait le maire de la commune d’exercer ses pouvoirs de police funéraire et sanitaire", a-t-il tranché.

18h10

586 décès de plus du coronavirus ont été enregistrés en 24 heures au Royaume-Uni, 21.678 en tout.

17H41

La Grèce a annoncé son déconfinement progressif à partir du 4 mai.

16h23

Edouard Philippe a averti mardi que "si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai" ou alors "nous le ferons plus strictement", et appelé chacun au "civisme" pour la réussite du déconfinement.

Les incertitudes sur le nombre de nouveaux cas journaliers ou les chaînes de contamination par exemple "doivent inciter tous les Français à la plus grande discipline" d'ici au 11 mai et "à lutter contre les risques de relâchement que nous sentons monter dans le pays", a ajouté le Premier ministre qui présentait la stratégie de déconfinement du gouvernement.

16h07

Les rassemblements seront «limités à 10 personnes» à partir du 11 mai et les déplacements au-delà de 100 km limités aux «motifs impérieux, familiaux ou professionnels».

16h05

Les cérémonies funéraires seront toujours limitées à 20 personnes, et la réouverture des cimetières se fera le 11 mai.

16h03

Les grands musées, les salles de cinéma, de concert et les théâtres resteront fermés après le 11 mai, contrairement aux médiathèques, bibliothèques et petits musées qui pourront rouvrir leurs portes, a annoncé mardi le Premier ministre Edouard Philippe.

"Parce qu'ils peuvent fonctionner plus facilement en respectant les règles sanitaires, les médiathèques, les bibliothèques et petits musées, si importants pour la vie culturelle de nos territoires, pourront rouvrir leurs portes dès le 11 mai", mais a contrario, les grands musées, qui attirent un grand nombre de visiteurs hors de leur bassin de vie, les cinémas, les théâtres et les salles de concert, où l'on reste à la même place dans un milieu fermé, ne pourront pas rouvrir", a précisé le Premier ministre.

16h01

"La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre", a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe, mardi dans un discours à l'Assemblée nationale, douchant les espoirs des différents championnats interrompus depuis mi-mars en raison de la pandémie.

"Pour donner aux organisateurs d'évènements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (...), tous les évènements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a-t-il également déclaré devant les députés.

15h55

Le déconfinement sera différencié le 11 mai entre les départements "vert", où il sera appliqué largement, et "rouge", où il prendra une forme plus stricte, a annoncé mardi Edouard Philippe.

Pour cela, trois critères seront étudiés le 7 mai pour déterminer dans quel département "la circulation du virus reste active", "les capacités hospitalières en réanimation restent tendues" et "le système local de tests et de détection des cas contacts ne soit pas suffisamment prêt", a précisé le Premier ministre devant les députés.

15h51

Le port du masque sera obligatoire dans les transports publics, et leur capacité sera réduite pour respecter les règles de distanciation.

Les transports interrégiojnaux seront réduits au maximum.

15h48

Les commerces seront réouvertsà partir du 11 mai sauf cafés-restaurants, et le masque recommandé pour personnel et clients.

Tous les marchés alimentaires pourront rouvrir.

15h34

Une première phase de déconfinement aura lieu du 11 mai au 2 juin. Seules les écoles maternelles et primaires seront rouvertes, ainsi que les crèches, mais pas les lycées et collèges. Le retour en classe se fera sur la base du volontariat.

Les collèges rouvriront progressivement à partir du 18 mai.

15h27

Une démarche d'identification des personnes ayant été en contact avec des personnes contaminées sera lancée, avec l'aide des médecins généralistes ainsi que de l'ensemble des services de santé.

L'objectif de cette politique de tests sera d'identifier au plus vite les porteurs de virus afin de les isoler.

15h22

Dès le 11 mai, il y aura suffisament de masques, disponibles dans tous les commerces, selon Edouard Philippe, qui invite les entreprises à équiper leurs salariés, alors que des initatives seront prises pour les TPE et les travailleurs indépendants, et une plate-forme de e-commerce vendant des masques sera mise en place par La Poste.

Les pharmacies et la grande distribution seront invités à vendre des masques jetables, et les particuliers incités à se fabriquer des masques.

15h18

«Protéger, tester, isoler» : c'est sur ces principes que sera basé le plan de déconfinement. «Le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale» prendra encore plus d'importance, avec l'augmentation des contacts extérieurs, tout comme le port du masque dans certaines situations.

Edouard Philippe revient sur la polémique autour des masques, en quantité insuffisante et que le gouvernement avait un temps considéré comme inutiles.

Trois décisions ont été prises : augmenter la production nationale de masques chirurgicaux, réserver le stock existant aux soignants hospitaliers, lancment de la production de masques en tissu, pour ne pas dépendre de pays étrangers. Selon le Premier ministre, les scientifiques ont évolué sur la question, ce qui expliquerait les alternoiements du gouvernement.

15h14

Edouard Philippe estime qu'on ne peut compter sur l'arrivée rapide d'un vaccin. «Il va falloir vivre avec le virus», rappelle-t-il.

Le risque d'une seconde vague est réel, «un risque qui impose de procéder avec prudence». Le déconfinement se fera donc de manière progressive.

Les autorités locales auront la possibilité «d'adapter» la stratégie nationale. Le Premier ministre rencontrera les élus locaux et les préfets, ainsi que les partenaires sociaux pour adapter le plan «aux réalités de terrain».

15h10

Un confinement trop long «aurait des conséquences gravissimes», estime le Premier ministre, avec des conséquences fortes et un risque «d'écroulement». «Il nous faut procéder à un déconfinement aussi attendu que risqué et limité», annonce Edouard Philippe.

15h08

«Le confinement a été efficace», rappelle Edouard Philippe, soulignant que le nombre de patients hospitalisés a baissé, comme le nombre de personnes en réanimation. «La décrue est engagée», a ajouté le Premier ministre, rappelant que 60.000 décès ont pu être évités.

14h51

La réouverture des lycées et collèges est reportée au-delà du 11 mai, selon une source parlementaire dont les propos ont été recueillis par CNEWS.

14h06

Emmanuel Macron a démenti mardi lors du Conseil des ministres toute dissension avec son Premier ministre Edouard Philippe et fustigé ceux qui "tentent de diviser" l'exécutif, selon des sources gouvernementales concordantes.

"L’ensemble de l’exécutif est pleinement aligné dans cette crise. Je n’aurai aucune complaisance à l’égard de ceux qui par des bruits et des rumeurs tentent de diviser le gouvernement et singulièrement le Premier ministre et le Président de la République", a déclaré le chef de l'Etat, selon des propos rapportés par un participant au Conseil des ministres.

13h45

Le Luxembourg a annoncé mardi son intention de dépister le nouveau coronavirus sur toute sa population, soit quelque 600.000 personnes, d'ici à un mois, s'estimant en capacité de pratiquer jusqu'à 20.000 tests par jour. Jusqu'à présent, selon les données officielles, un peu plus de 39.000 personnes (résidents et non résidents affiliés au système de soins) ont été testées dans le Grand-Duché. Il y a eu 88 décès sur 3.729 cas confirmés de Covid-19. "On aura testé toute la population du pays dans un mois", a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, au cours d'une visioconférence avec la presse.

12h55

La crise du coronavirus a entraîné un surcoût pour les hôpitaux publics à ce stade évalué entre 600 et 900 millions d'euros, lié notamment aux achats de matériel de protection, a indiqué mardi la Fédération hospitalière de France (FHF).

"Toutes les régions et tous les établissements n'ont pas été impactés de la même manière" mais le virus a entraîné "des niveaux de dépenses très élevés", a souligné Cécile Chevance, responsable du pôle finance de la FHF, lors d'une visioconférence.

"Pour les deux premiers mois de l'épidémie, on est sur un surcoût estimé entre 600 et 900 millions d'euros", a-t-elle ajouté, en évoquant notamment le cas de "certains CHU du Grand-Est", où les dépenses se sont envolées de "plusieurs millions d'euros".

12h51

Plus de 4.000 personnes sont mortes du coronavirus en deux semaines dans les maisons de retraite en Angleterre, a indiqué mardi le Bureau national des statistiques (ONS), faisant grimper le bilan total des victimes au Royaume-Uni.

Au total, l'ONS a rapporté 4.343 morts en maisons de retraite entre le 10 et le 24 avril. Ces chiffres ont été fournis à l'ONS par les gestionnaires d'établissements.

Les maisons de retraites sonnent l'alarme depuis plusieurs semaines sur la situation dans leurs établissements, où les décès ne sont pas comptabilisés dans les bilans quotidiens des autorités, limités aux hôpitaux.

11h33

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 210.000 morts dans le monde, dont plus de 85% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 08h45 GMT.

Au total, 210.930 décès ont été recensés dans le monde (pour 3.027.853 cas), dont 126.793 en Europe (1.404.171 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (56.253), devant l'Italie (26.977), l'Espagne (23.822), la France (23.293) et le Royaume-Uni (21.092).

11h02

L'Espagne a recensé mardi 301 morts dus à la pandémie de nouveau coronavirus, un chiffre en baisse par rapport au bilan de lundi et qui porte le nombre de décès à 23.822, a annoncé le ministère de la Santé.

Alors que l'Espagne est soumise depuis le 14 mars à un confinement très strict qui a été prolongé jusqu'au 9 mai, le gouvernement de Pedro Sanchez doit adopter mardi son plan de déconfinement qu'il compte lancer à partir de la mi-mai.

10h14

Une proposition de loi pour renforcer la protection juridique des maires dans le cadre de la réouverture des écoles à partir du 11 mai a été présentée par le président de la commission de l'Aménagement du territoire du Sénat, Hervé Maurey (centriste).

"Cette décision suscite en effet une inquiétude forte parmi les maires de voir leur responsabilité engagée en cas de contamination d’enfants, d’enseignants ou de personnels des écoles", souligne M. Maurey dans un communiqué.

10h05

Tahiti, l’île la plus peuplée de Polynésie française, et Moorea, l’île voisine, verront leur confinement allégé à partir de mercredi, ont indiqué dans une allocution commune le haut-commissaire de la République Dominique Sorain et le président de la Polynésie française Edouard Fritch.

09h53

Des centaines de surfeurs se sont rués sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney, l'Australie ayant commencé à assouplir les mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

09h15

Le chef de file des députés LR Damien Abad a annoncé que "la droite ne voterait pas" et s'abstiendrait "massivement" sur le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre dans l'après-midi, tandis que certains députés LR "voteront contre".

08h46

L'indice de confiance des ménages en France a subi en avril une chute historique après la mise en place des mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus, révèle l'Insee.

07h47

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à l'été 2021 à cause de la propagation du Covid-19, seront annulés si la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici là, a déclaré mardi dans une interview le président du comité japonais d'organisation, Yoshiro Mori.

Si la pandémie est toujours en cours "alors il faudra annuler" les Jeux, a déclaré M. Mori dans une interview accordée au quotidien sportif Nikkan, expliquant qu'il serait impossible de les reporter une nouvelle fois.

05h01

Six Français sur dix ne font pas confiance au gouvernement pour réussir le déconfinement, indique le baromètre politique Odoxa-CGI pour France Inter, l’Express et la Presse Régionale publié ce mardi.

La cote de popularité d'Emmanuel Macron a gagné 4 points en avril et 9 points depuis mars et le début de la crise sanitaire, surtout chez les sympathisants PS et LR (+17), qui modèrent leurs critiques à cause de la crise sanitaire. Mais ils sont encore 58% (-4) à trouver qu’il est un "mauvais" président contre 42% (+4) qui le jugent un "bon" président.

04h55

Un médicament contre l'arthrite qui était étroitement surveillé pour son utilisation potentielle contre le nouveau coronavirus, le Kevzara, a donné des résultats décevants à la suite d'essais cliniques, ont déclaré lundi ses fabricants.

Ce traitement de l'Américain Regeneron et du Français Sanofi n'attaque pas le nouveau coronavirus mais au contraire inhibe une réponse immunitaire anormale appelée "tempête de cytokines", laquelle provoque une inflammation des poumons des patients les plus malades, contraints de lutter contre la mort sous respirateur artificiel.

02h57

Près d'un million de personnes ont été infectées par le coronavirus aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon les données publiées lundi par l'université Johns Hopkins.

Le pays a en outre enregistré 1.303 décès supplémentaires dus à la maladie durant les dernières 24 heures, selon ce comptage, actualisé en continu.

02h26

Donald Trump a évoqué la possibilité de demander à Pékin de payer des milliards de dollars de réparations pour les dommages causés par le nouveau coronavirus, apparu dans la ville chinoise de Wuhan.

02h02

L'Organisation internationale du travail (OIT) appelle les entreprises, dont certaines s'apprêtent à rouvrir après plusieurs semaines de confinement, à respecter les mesures de protection face au coronavirus afin d'éviter une nouvelle vague de contamination

"L'application de mesures de sécurité et de santé au travail est indispensable pour à la fois protéger la vie des travailleurs, de leurs familles et des populations qui les entourent, assurer la continuité du travail et la survie économique", souligne le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, cité dans un communiqué.

01h34



Le président Donald Trump a souhaité la réouverture de nombreuses écoles américaines avant les vacances d'été, tout en soulignant que la décision reviendrait aux gouverneurs des Etats.

"Je pense que nous allons voir de nombreuses écoles rouvrir même pour une courte période, et ce serait une bonne chose", a-t-il déclaré lors d'un point-presse à la Maison Blanche. Les "jeunes semblent bien s'en sortir" face au nouveau coronavirus, a souligné le milliardaire républicain.

01h09

Les personnels navigants des lignes nationales et régionales d'American Airlines porteront des masques à partir du 1er mai pour contenir la propagation du coronavirus, a indiqué lundi la compagnie américaine. Elle offrira également des équipements de protection aux passagers, précise-t-elle dans un communiqué.

Lundi 27 avril

23H18

Plus de 3 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont près de 80% en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 20H50 GMT.

Au moins 3.003.344 cas d'infection, parmi lesquels 209.388 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.393.779 cas et 126.223 décès, ainsi qu'aux Etats-Unis (980.008 cas, dont 55.637 décès), pays où la pandémie progresse actuellement le plus rapidement.

22H56

La NBA a annoncé lundi qu'elle comptait autoriser la réouverture des centres d'entraînements des franchises, pour des séances de travail individuel des joueurs, mais pas avant le 8 mai, pour les zones où les directives restrictives gouvernementales contre le coronavirus le permettent.

Selon le mémo de la NBA envoyé aux franchises et relayé sur son site internet, l'accès aux installations sera alors limité à quatre joueurs à la fois et aucun entraîneur ne sera autorisé à participer aux séances.

22H12

La République en marche s'est prononcée lundi soir pour la «rediscussion avec les partenaires sociaux d'un assouplissement des critères d'éligibilité à l'assurance-chômage», lors d'un bureau exécutif du parti.

Reflet du choc violent du confinement sur l'économie, le nombre de chômeurs a enregistré en mars une hausse historique sur un mois : +7,1%.

21H27

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 208.973 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.

Plus de 2.997.540 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

20H48

Fédéralisme oblige, des provinces canadiennes ont commencé à assouplir leurs mesures de confinement liées au coronavirus, pendant que le Premier ministre Justin Trudeau appelait lundi à une vigilance accrue.

Sans nouveaux cas de coronavirus depuis une semaine, le Nouveau-Brunswick (est) a été la première province a assouplir vendredi ses mesures, annonçant la réouverture des parcs et des plages.

20H11

Le projet controversé de traçage des données mobiles StopCovid n'est «techniquement clairement pas prêt» à ce stade et ne devrait «pas être au coeur» du plan de sortie du confinement présenté ce mardi à l'Assemblée par le Premier ministre, avancent des sources parlementaires LREM lundi.

19H28

L'épidémie de coronavirus a fait 437 morts en France au cours des dernières 24 heures dont 295 dans les hôpitaux, portant le total des décès à 23.293 depuis début mars, selon le bilan établi lundi par la Direction générale de la santé.

L'épidémie a tué 14.497 personnes dans les hôpitaux et 8.796 (+142) dans les établissements sociaux et médico-sociaux, témoignant d'une nouvelle hausse des décès après plusieurs jours de baisse régulière.

18H41

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 125.000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 16H15 GMT.

Avec un total de 125.669 morts (pour 1.387.411 cas confirmés), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 207.511 personnes dans le monde. L'Italie (26.977) et l'Espagne (23.521) sont les pays européens les plus atteints, suivis de la France (22.856) et du Royaume-Uni (21.092).

18H24

Le Royaume-Uni a enregistré 360 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus en 24 heures dans les hôpitaux, soit le plus faible bilan depuis mars, a indiqué lundi le ministre de la Santé Matt Hancock.

Au total, le Covid-19 a tué 21.092 patients au Royaume-Uni, selon ce bilan qui ne compte pas les maisons de retraite. Le nombre de cas officiellement confirmés atteint désormais 157.149 personnes dans le pays (+4.310), l'un des plus touchés par la pandémie de Covid-19 en Europe, a précisé Matt Hancock lors d'une conférence de presse.

18h02

La secrétaire d’État à l’Économie Agnès Pannier-Runacher a déclaré lundi que le gouvernement souhaite faire «aboutir» un projet visant à relancer une usine de masques installée en Bretagne et qui avait fermé ses portes en 2018.

«Nous y travaillons. A ce stade, nous faisons en sorte qu'il puisse aboutir», a déclaré la secrétaire d’État lors d'une conférence de presse téléphonique consacrée à la production de masques en France. «Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un projet industriel derrière», a-t-elle souligné

17H51

Le tribunal administratif de Lyon a partiellement suspendu un arrêté du préfet de la Loire qui interdisait l’accès aux espaces naturels et touristiques du département pour lutter contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

17H19

Le trafic aérien mondial ne retrouvera pas son niveau d'avant la pandémie de coronavirus avant plusieurs années, a estimé lundi David Calhoun, le patron de Boeing, avançant deux à trois années, lors de la réunion annuelle du groupe.

M. Calhoun a par ailleurs annoncé qu'il faudrait de 3 à 5 ans avant que les dividendes de Boeing ne soient restaurés, l'avionneur américain subissant de plein fouet les répercussions économiques de la crise du Covid-19. Ces difficultés s'ajoutent aux déboires de Boeing sur son 737 MAX.

16H46

«Rouvrir une école ne se fait pas avec les mêmes contraintes qu'on soit à Marseille ou dans un village» : la sénatrice DVG de Marseille Samia Ghali demande la création de conseils scientifiques départementaux pour accompagner les collectivités dans le déconfinement, a-t-elle annoncé à l'AFP lundi.

16H27

Le médicament immuno-modulateur tocilizumab a montré son efficacité pour prévenir «l'orage inflammatoire» chez les patients du Covid-19 dans un état grave, selon une étude française non encore publiée, dont les premiers résultats ont été dévoilés lundi.

Ce traitement a réduit «significativement» la proportion de patients ayant dû être transférés en réanimation ou décédés, par rapport à ceux ayant reçu un traitement standard, a indiqué l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).

16H13

Les pédiatres sont favorables au retour des enfants à l'école à partir du 11 mai, en respectant des mesures-barrières adaptées selon les âges, car le Covid-19 les «épargne en grande partie», selon des communiqués de leurs instances.

«Nous soutenons le retour en collectivité des enfants dans le respect des mesures barrières dont l'application doit être adaptée aux différentes tranches d'âges», écrivent dans un communiqué commun l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) et le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP).

16H05

Les prix des carburants routiers vendus dans les stations-service en France ont poursuivi leur baisse la semaine dernière, suivant le plongeon des cours du brut, selon des chiffres officiels publiés lundi.

Le prix du gazole, carburant le plus vendu, valait 1,1941 euro par litre, en baisse de 1,91 centime par rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère de la Transition écologique et solidaire. L'essence super sans plomb 95 s'est vendue à 1,2451 euro, en recul de 1,70 centime.

Quant au SP95-E10, qui contient jusqu'à 10% d'éthanol, il a également perdu 1,70 centime, à 1,2344 euro. Enfin, le SP98 était vendu 1,3165 euro, en baisse de 1,97 centime.

15H32

Le gouvernement andorran a lancé une campagne de dépistage massif au nouveau coronavirus, qui doit débuter mercredi avec pour objectif affiché de tester l'ensemble des 77.000 habitants de la principauté.

A ce jour, quelque 50.000 personnes se sont portées volontaires pour être testées, s'est félicité le ministre de la Santé Joan Martínez Benazet, appelant toute la population andorrane à y participer.

13H39

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 206.567 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT. Plus de 2.961.540 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 809.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

12h50

Le ministère du Travail a annoncé lundi dans un communiqué vouloir engager "une réflexion avec les partenaires sociaux" pour "adapter rapidement" les règles d'assurance chômage face à la "situation exceptionnelle" créée par le coronavirus.

Les syndicats réclament unanimement, déjà avant la crise sanitaire, et encore plus depuis, que le gouvernement abandonne entièrement sa réforme de l'assurance chômage. L'entrée en vigueur du 2e volet a été reporté à septembre. Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une hausse historique sur un mois en mars (+246.100, soit +7,1%) pour s'établir à 3,732 millions, selon les chiffres dévoilés lundi par Pôle emploi

12h47

"Consciente des changements radicaux" induits par l'épidémie de coronavirus, la maison du luxe Saint Laurent se retire du calendrier des Fashion weeks de 2020 et présentera les collections à son rythme, a annoncé lundi son directeur artistique Anthony Vaccarello.

12h34

La Russie a annoncé une prochaine réunion des dirigeants des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, exhortés par le secrétaire général à se montrer unis face à la pandémie.

12h00

Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une hausse record sur un mois en mars (+246.100, soit +7,1%) pour s'établir à 3.732.500, a indiqué Pôle emploi lundi.

Coronavirus : hausse record (+7,1%) du nombre de chômeurs en mars https://t.co/b7vkxIw26q — CNEWS (@CNEWS) April 27, 2020

11h27

Korian a enregistré 606 décès dus au coronavirus dans ses maisons de retraites en France où résident 23.000 personnes, a indiqué ce lundi Sophie Boissard, la directrice générale du groupe, qui dénonce les attaques dont il fait l'objet.

"À ce jour, sur 23.000 résidents, nous déplorons 606 décès liés au Covid-19, essentiellement en Ile-de-France et en région Grand-Est", précise Mme Boissard dans un entretien au Parisien. Le 10 avril, le groupe Korian avait recensé 356 décès liés à l'épidémie

11h17

Une centaine de députés de la majorité ont remis au gouvernement "un rapport spontané" pour "sauver le secteur touristique", préconisant notamment la réouverture progressive des restaurants après le 15 mai, a indiqué la coprésidente du groupe "Tourisme" de l'Assemblée.

11h15

La pandémie de coronavirus a fait 331 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, un léger rebond après les 288 victimes recensées dimanche, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Ces nouveaux chiffres portent le bilan à 23.521 morts dans le troisième pays le plus endeuillé par la maladie après les États-Unis et l'Italie.

L'Espagne devrait annoncer mardi de nouvelles mesures de déconfinement après l'autorisation de sortie pour les enfants entrée en vigueur dimanche.

10h25

Le vote sur le plan de déconfinement aura bien lieu dans la foulée de sa présentation mardi à 15h00 à l'Assemblée nationale par Edouard Philippe, a-t-on appris lundi de source parlementaire.

Les oppositions se sont insurgées contre le manque de temps entre la présentation le même jour à l'Assemblée et le vote, mais la conférence des présidents de l'Assemblée s'est prononcée contre un report du vote à mercredi.

10h21

De retour après sa convalescence, le Premier ministre Boris Johnson appelle les Britanniques à continuer à respecter le confinement.

"Nous commençons maintenant à inverser la tendance" a déclaré devant le 10, Downing Street le dirigeant conservateur de 55 ans, qui est sous pression pour dévoiler sa stratégie sur l'évolution du confinement, en place depuis plus d'un mois.

10h00

Le Grand Prix de France de F1, prévu initialement le 28 juin prochain, sur le circuit Paul-Ricard, est annulé.

09h22

La Première ministre Jacinda Ardern affirme que la Nouvelle-Zélande a remporté une victoire importante face au nouveau coronavirus au moment où son pays entreprend la levée de certaines restrictions.

"Il n'y a pas de transmission (du virus) généralisée et non détectée en Nouvelle-Zélande", a déclaré Mme Ardern. "Nous avons gagné cette bataille", s'est-elle félicitée à l'issue de près de cinq semaines de restrictions.

Le niveau d'alerte le plus haut (4) avait alors été décrété. Il redescendra d'un cran lundi en fin de journée.

08h52

Le vote sur le plan de déconfinement qui sera présenté mardi à l'Assemblée nationale par Edouard Philippe aura lieu mardi ou mercredi, selon ce que décidera la conférence des présidents, a annoncé lundi La présidente de la commission des lois Yaël Braun-Pivet (LREM).

08h19

L'Espagnol Rafael Nadal, N.2 mondial, s'est dit dimanche "très pessimiste" concernant les chances d'une reprise prochaine du tennis professionnel dans des conditions "normales", en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

"Je suis très pessimiste quant à la possibilité que le circuit puisse reprendre une activité normale", a reconnu le lauréat de 19 tournois du Grand Chelem, dont 12 Roland-Garros, lors d'un +chat+ organisé par la Fédération espagnole de tennis (RFET) avec l'équipe espagnole vainqueure de la Coupe Davis l'an dernier.

08h00

Lancement d'AlloCovid, un numéro destiné à «informer et assurer un suivi en temps réel de l'épidémie grâce à l'intelligence artificielle», sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

05h15

Le président du Guatemala, Alejando Giammattei, a prolongé dimanche d'une semaine supplémentaire le couvre-feu partiel en vigueur pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus.

05h00

Quelque sept Français sur dix (71%) seraient favorables à la constitution d'un gouvernement d'union nationale pour affonter la crise du coronavirus et ses conséquences, selon un sondage Ifop pour La Lettre de l'Expansion lundi. La proposition séduirait une majorité de sondés quelle que soit leur préférence partisane, et seules 29% des personnes interrogées y seraient opposées.

02h47

Les Etats-Unis ont enregistré 1.330 décès supplémentaires dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon le décompte publié dimanche soir par l'université Johns Hopkins. Le pays totalise désormais 54 841 décès, avec 964.937 cas d'infections confirmées. Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché par la pandémie, aussi bien en nombre de contaminations que de décès.

00h45

La Guinée a franchi dimanche la barre symbolique des 1.000 contaminations par le nouveau coronavirus, où la maladie Covid-19 progresse rapidement malgré l'instauration d'un couvre-feu et l'obligation du port du masque, ont indiqué les autorités sanitaires.

00h41

Un commissaire divisionnaire de police de Lens, dans le Pas-de-Calais, est décédé dimanche à l'âge de 47 ans des suites du Covid-19, a-t-on appris de sources concordantes. Selon une source policière, Rudy Lewandoski, chef du Service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité, est le premier commissaire de police français à succomber à l'épidémie de coronavirus.

Dimanche 26 avril

23h13

Cinq bars et restaurants ont été fermés dimanche par les autorités à Stockholm car la distanciation sociale pour limiter la propagation du nouveau coronavirus n'y était pas respectée.

La Suède, qui a permis, contrairement à bon nombre d'autres pays, aux établissements de ce type de rester ouverts, leur a en effet imposé des règles comme le maintien d'un espace d'un à deux mètres entre les tables pour éviter qu'ils ne soient bondés.

Quatre des cinq bars et restaurants ainsi contraints de suspendre leurs activités sont situés dans le quartier branché de Sodermalm, populaire auprès des jeunes.

22H08

La maire de Mexico, mégapole de 20 millions d'habitants, a imposé le port du masque dans les espaces publics à partir de lundi afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

"Il y a beaucoup de personnes qui, comme chacun sait, peuvent être contaminées et qui sont asymptomatiques et donc il est important de se couvrir la bouche", a déclaré lors d'un point de presse, Claudia Sheinbaum.

La responsable a précisé que le non respect du port du masque ne serait pas sanctionné, mais elle a incité fortement les habitants de la capitale mexicaine à respecter la consigne.

21h47

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est rentré dimanche soir dans sa résidence de Downing Street à Londres au terme de plus de deux semaines de convalescence après avoir été atteint par le nouveau coronavirus, a-t-on appris auprès de ses services.

"Je peux confirmer que le Premier ministre est de retour à Downing Street", a déclaré cette source à l'AFP. Le chef du gouvernement britannique reprend lundi les commandes, après avoir récupéré dans sa résidence de campagne de Chequers.

21h10

Certaines activités manufacturières et des chantiers pourraient reprendre dans l'Etat de New York après le 15 mai, a indiqué dimanche le gouverneur Andrew Cuomo.

Il a néanmoins précisé que cette reprise devrait avoir lieu, dans un premier temps, dans la partie nord de l'Etat, et pas dans la ville de New York.

"Le sud de (l'Etat de) New York", où se trouve la capitale économique du pays, "sera un peu plus compliqué", a expliqué Andrew Cuomo.

Un travail de coordination est en effet nécessaire en amont avec les zones limitrophes de la ville, où vivent beaucoup de personnes qui travaillent ordinairement à New York, a-t-il précisé.

Le 15 mai correspond à la date jusqu'à laquelle le gouverneur a, pour l'instant, prolongé les mesures de confinement.

18h45

Depuis le début de l’épidémie, 87.985 personnes ont été hospitalisées et 44.903 sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.

Depuis le 1er mars, 22.856 personnes sont décédées, dont 14.202 à l'hôpital et 8.654 dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

18h11

L'Italie a enregistré 260 décès supplémentaires en raison de l'épidémie de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis le 14 mars quand la péninsule avait déploré 175 morts.

Depuis le 14 mars l'Italie a enregistré chaque jour plus de 300 morts, avec des pics s'approchant de 1.000 morts, pour un total de 26.644 décès, selon le bilan publié dimanche par la protection civile.

17h31

Le Royaume-Uni a enregistré dimanche 413 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, un chiffre qui marque une nette baisse et porte le bilan total à 20.732 morts dans le pays.

Ce chiffre, le plus bas depuis la fin du mois de mars, marque une spectaculaire diminution depuis la veille, où 813 décès supplémentaires avaient été enregistrés. Mais les chiffres communiqués chaque jour sont très volatils et peuvent prendre en compte des décès parfois survenus bien avant.

17h03

La pandémie de coronavirus a fait 288 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le bilan total s'élève désormais à 23.190 morts dans le pays qui a payé le plus lourd tribut à la maladie derrière les États-Unis et l'Italie, mais qui commence à alléger un des confinements les plus stricts au monde en laissant sortir les enfants.

«Nous sommes en train de consolider la baisse» de la contagion, s'est félicité dimanche le ministre de la Santé, Salvador Illa.

Il a relevé que seuls 1.729 nouveaux cas avaient été confirmés au cours des dernières 24 heures - «moins qu'en Allemagne», selon lui -, ce qui ramène la progression de l'épidémie à 0,8% en un jour contre 35% lorsque le confinement a été imposé le 14 mars.

15H30



L'Iran a passé le cap des 90.000 infections au nouveau coronavirus, selon les chiffres officiels publiés dimanche à Téhéran, qui font aussi état du nombre le plus bas de morts quotidiennes dues à la maladie depuis la mi-mars. Entre samedi midi et dimanche à la mi-journée, les autorités sanitaires ont recensé 1.153 nouvelles contaminations, portant le total des cas confirmés de nouveau coronavirus à 90.481, a indiqué Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé. Dans le même temps, 60 décès supplémentaires dus au virus ont été enregistrés, ce qui porte à 5.710 morts le bilan de la pandémie en Iran, a ajouté M. Jahanpour lors de son point de presse quotidien.

Il s'agit du nombre de décès journaliers le plus bas annoncé par le ministère depuis le 10 mars. L'Iran, qui a annoncé ses premiers cas de contamination en février, est de loin le pays le plus touché par le nouveau coronavirus au Moyen-Orient.

13H45



La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 202.994 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT. Plus de 2.902.450 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 791.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

12H02



Le conseil des ministres se tiendra mardi matin, et non mercredi comme habituellement, pour précéder la présentation dans la foulée de «la stratégie» de déconfinement par Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, a indiqué dimanche l'Elysée. Cette stratégie continuait à être mise au point dimanche entre Matignon, les ministères et Jean Castex, le «M. Déconfinement» du gouvernement. Les mesures seront ensuite discutées lundi par Edouard Philippe et Emmanuel Macron au cours de leur traditionnel déjeuner hebdomadaire à l'Elysée avant une réunion d'arbitrage entre eux, le ministre de la Santé Olivier Véran et Jean Castex, selon l'Elysée. Matignon a annoncé samedi soir qu'Edouard Philippe présenterait mardi à 15H00 devant l'Assemblée nationale «la stratégie nationale du plan de déconfinement» qui doit débuter le 11 mai.

11H11



La pandémie de coronavirus a fait 288 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. Le bilan total s'élève désormais à 23.190 morts dans le pays qui a payé le plus lourd tribut à la maladie derrière les Etats-Unis et l'Italie, mais qui commence à alléger le confinement en laissant sortir les enfants.

10H33



Enfermés depuis six semaines, les enfants espagnols se préparaient dimanche à s'offrir une bouffée d'air grâce à un premier assouplissement du plus strict confinement en Europe imposé le 14 mars quand l'épidémie éclatait au grand jour. «Les enfants se sont levés tôt en demandant quand nous allions descendre dans la rue», a déclaré à l'AFP Miguel Lopez, père de deux enfants de six ans et trois ans, qui vit en appartement dans un quartier du nord-ouest de Madrid. Contrairement aux autres pays européens, l'Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde par la maladie derrière le Etats-Unis et l'Italie avec près de 23.000 morts, avait interdit aux enfants de sortir depuis le début du confinement général du pays mi-mars.

Alors que l'épidémie marque le pas, les moins de 14 ans peuvent désormais sortir une heure par jour entre 9H et 21H pour se promener ou jouer dans la rue à moins d'un kilomètre de leur domicile, accompagnés d'un adulte de leur foyer qui pourra faire sortir trois enfants maximum.

04h00



Avec 2.494 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan quotidien aux Etats-Unis est reparti à la hausse, a annoncé samedi l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, déplore au total 53.511 décès, et a enregistré 936.293 infections confirmées depuis l'apparition de la maladie, selon le décompte de l'université de Baltimore à 20h30 locales (00h30 GMT dimanche). Vendredi, le bilan de décès (1.258) avait été le plus bas en près de trois semaines.

Samedi 25 avril



22H27

Les collégiens et lycéens, mais aussi leurs enseignants, devraient porter un masque antiprojection à la reprise des cours à partir du 11 mai, recommande le Conseil scientifique dans un rapport publié samedi.

«Le Conseil scientifique considère que pour les collégiens/lycéens pour lesquels la compréhension est bonne et l’éducation au port de masque est possible, le port de masque doit être obligatoire», indique le Conseil, qui considère en revanche le port du masque «impossible» en maternelle.

21h22

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 200.000 morts dans le monde, dont près de 90% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19h00.

Au total, 200.736 décès ont été recensés dans le monde (pour 2.864.071 cas), dont 122.171 en Europe (1.360.314 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (53.070), devant l'Italie (26.384), l'Espagne (22.902), la France (22.614) et le Royaume-Uni (20.319).

21H02

Edouard Philippe présentera mardi à 15H00 devant l'Assemblée nationale «la stratégie nationale du plan de déconfinement» qui doit débuter le 11 mai, a annoncé samedi Matignon à l'AFP.

Cette présentation sera suivie d'un débat et d'un vote, selon un courrier du Premier ministre adressé au président de l'Assemblée Richard Ferrand.

18H42

La France a enregistré samedi 369 nouveaux décès dus au coronavirus, dont 198 à l'hôpital et 171 en Ehpad.

Depuis le 1er mars, 22.614 personnes sont décédées du Covid-19, 14.050 décès dans les hôpitaux et 8.564 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

18h00

Plus de 10.800 places d'hôtel supplémentaires sont désormais mobilisées pour les sans-abri pendant l'épidémie de coronavirus et 95 sites d'hébergement spécialisés dédiés aux SDF malades du Covid-19 sont ouverts, selon un nouveau bilan publié samedi par le ministère du Logement.

«La montée en charge se poursuit et atteint désormais plus de 10.800 nuitées hôtelières. Le dispositif se déploie (...) rapidement et va se poursuivre», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ces places d'hôtel supplémentaires s'ajoutent aux 157.000 places d'hébergement déjà financées par l'Etat, dont les 14.000 places hivernales prolongées jusqu'à fin mai.

17H32

L'Italie commencera le 4 mai une campagne de tests sérologiques sur 150.000 personnes à l'échelle nationale pour tenter d'en savoir plus sur la pandémie de Covid-19, a annoncé samedi le commissaire du gouvernement Domenico Arcuri.

«Nous allons distribuer les tests aux régions (il y a 20 régions en Italie, ndlr) en fonction de (la taille de) la population» et d'autres critères établis notamment par l'Institut national des statistiques (Istat), a déclaré devant la presse M. Arcuri qui est chargé de la gestion de la crise liée au nouveau coronavirus.

Cette pandémie a déjà fait 26.384 morts en Italie sur un total de 195.351 cas, selon le bilan présenté samedi par la protection civile qui a relevé la poursuite de la baisse du nombre des malades, 105.847, soit 680 de moins en 24 heures.

15H26

Ecarter les tables d'un mètre, tout nettoyer, prendre la température des élèves, mais pas de masque en classe : l'Académie de médecine a publié samedi une batterie de recommandations pour la réouverture des écoles, prévue à partir du 11 mai.

L'Académie propose d'«aménager les horaires» pour un accueil «espacé» des enfants, d'assurer un écartement «d’un mètre au minimum» entre les tables de classe et «une disposition sécurisée des places» à la cantine.

15H01

Le porte du masque sera obligatoire en Afrique du Sud à compter du 1er mai, date du début de l'assouplissement progressif des mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a annoncé le gouvernement samedi.

14H37

Il n'existe pas de preuve que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection, a prévenu samedi l'OMS, estimant que la délivrance de «passeports immunitaires» risque de favoriser la propagation continue de la pandémie.

14H18

Tester l'ensemble des Français pour savoir s'ils sont porteurs du coronavirus serait «impossible» et «n'a pas de sens du niveau médical», a jugé samedi le ministre de la Santé Olivier Véran, réaffirmant la «priorité» donnée au dépistage des malades.

«On va faire tester 60 millions de Français tous les jours ? C'est impossible, aucun pays au monde ne le fait», a déclaré le ministre, expliquant d'une part que les capacités de tests actuelles n'étaient pas suffisantes et que, d'autre part, un test virologique négatif un jour donné n'empêchait pas d'être infecté sans le savoir dès le lendemain.

14H01

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 197.303 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Plus de 2.821.030 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

13H54

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 120.000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.

Avec un total de 120.140 morts (pour 1.344.172 cas confirmés), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19.

13H36

L'Espagne a recensé samedi 378 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, ce qui porte le bilan total de la maladie dans le pays à 22.902 décès, a annoncé le ministère de la Santé.

Vendredi, le bilan quotidien, en dents de scie, était descendu à 367 morts, un plus bas depuis un mois dans le troisième pays le plus endeuillé du monde après les Etats-Unis et l'Italie.

13H28

L'Italie commencera à partir du 4 mai une campagne de tests sérologiques sur 150.000 personnes à l'échelle nationale pour tenter d'en savoir plus sur l'épidémie de Covid-19, a annoncé samedi le commissaire du gouvernement Domenico Arcuri.

«Nous allons distribuer les tests aux régions (il y a 20 régions en Italie, ndlr) en fonction de la population» et d'autres critères établis notamment par l'Institut national des statistiques (Istat), a déclaré devant la presse M. Arcuri qui est chargé de la gestion de la crise liée à l'épidémie de Covid-19

13h12

Olivier Véran, ministre de la Santé : « Les besoins sociaux étaient énormes avant le confinement, les besoins sociaux sont énormes pendant le confinement et resteront importants après le confinement » pic.twitter.com/6HGHVp2XSz — CNEWS (@CNEWS) April 25, 2020

12h59

Quelques résidents privilégiés de Saint-Tropez ont eu accès au service d'un médecin et d'un technicien, venus avec des tests de dépistage au Covid-19, selon les informations de Var-Matin. Un traitement de faveur qui fait tâche.

12h57

Les signalements d'effets indésirables liés aux traitements testés contre le Covid-19 ont continué à augmenter ces dernières semaines, atteignant plus de 300 cas, a annoncé l'Agence du médicament (ANSM), qui confirme en particulier le «signal de vigilance» concernant l'hydroxychloroquine.

11H02

La ville de Nice a annoncé samedi l'annulation de l'édition 2020 du Nice Jazz Festival, créé en 1948, qui devait se tenir du 17 au 21 juillet.

"Compte tenu de la crise sanitaire actuelle qui affecte les festivals d'été, c'est avec tristesse que nous vous annonçons que l'édition 2020 (...) n'aura pas lieu", indique la municipalité dans un communiqué.

06H56

Avec 1.258 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24h, les Etats-Unis ont enregistré vendredi leur bilan journalier le plus bas en près de trois semaines, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Ces nouveaux décès, recensés entre 20h30 locales vendredi et la veille à la même heure, portent à 51.017 le nombre total des morts liées à la maladie aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé en valeur absolue, selon les bilans officiels.

06H04

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi le versement d'une aide d'urgence de 309 millions de dollars en faveur du Mozambique pour combattre la pandémie du coronavirus.

VENDREDI 24 AVRIL



22h56

Commerces et écoles vont rouvrir très progressivement à compter respectivement des 11 et 18 mai en Belgique, où des mesures de confinement sont en vigueur depuis la mi-mars pour lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi soir la Première ministre Sophie Wilmès.

22h33

Le Paraguay a prolongé jusqu'au 3 mai inclus les mesures de confinement "strict" pour tenter de freiner la progression de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le président Mario Abdo Benitez.

22h18

Les restaurants français pourraient rouvrir "entre le 2 et le 20 juin" si l'épidémie du coronavirus faiblit, estime le chef multi-étoilé Alain Ducasse interrogé par l'AFP après une réunion du secteur de la restauration avec le président Emmanuel Macron.

21h52

Le géant américain de la logistique Amazon a annoncé qu'il allait prolonger jusqu'à mardi "l'arrêt temporaire" de ses centres de distribution en France, après la nouvelle décision de justice lui imposant une véritable évaluation des risques liés à l'épidémie de Covid-19.

Amazon a fait part dans un communiqué de la "prolongation de la suspension temporaire d'activité de ses centres de distribution en France", fermés depuis le 16 avril, et indiqué qu'il "sera demandé aux collaborateurs d’Amazon de rester chez eux jusqu'au 28 avril inclus", tout en percevant leur plein salaire.

21h41

Le gouvernement canadien a indiqué vendredi qu'environ un million de masques KN95 importés de Chine ne répondaient pas à ses normes et n'ont donc pu être distribués au personnel de santé mobilisé contre le coronavirus.

21h23

L'Equateur prolonge jusqu'au 3 mai le confinement imposé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, et envisage ensuite une reprise progressive des activités après sept semaines d'arrêt, a annoncé la ministre du Gouvernement (Intérieur), Maria Paula Romo.

21h00

Plusieurs dizaines de détenus d'une prison de Buenos Aires se sont mutinés, réclamant des mesures d'urgence après la confirmation d'un cas de Covid-19 parmi les surveillants.

Les forces de l'ordre se sont déployées autour de la prison de Villa Devoto, qui abrite environ 2.200 détenus, tandis que des détonations ont été entendues à l'intérieur de la prison, a constaté l'AFP.

20h14

La compagnie aérienne Air France va recevoir des prêts totalisant 7 milliards d'euros mais une nationalisation n'est pas à l'ordre du jour, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Ces prêts se décomposeront en 4 milliards de prêts bancaires garantis par l'Etat et 3 milliards de prêt direct de l'Etat, a précisé M. Le Maire lors d'un interview sur TF1. "Il faut sauver notre compagnie nationale", a-t-il ajouté qualifiant ce plan d'"historique".

19h39

Une série de vols spéciaux va rapatrier dans les prochains jours des Français et binationaux bloqués au Maroc depuis la fermeture des liaisons aériennes en lien avec la pandémie de Covid-19, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

19h24

La France a enregistré 389 nouveaux décès en 24 heures, soit un bilan total de 22.245 morts depuis le début de l'épidémie.

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé : « Actuellement 28.658 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19 » pic.twitter.com/AuCytKYNTd — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2020

19h23

Les restaurants français pourraient rouvrir "entre le 2 et le 20 juin" si l'épidémie du coronavirus faiblit, estime le chef multi-étoilé Alain Ducasse interrogé par l'AFP après une réunion du secteur de la restauration avec le président Emmanuel Macron.

"S'il y a une relative sérénité" dans l'évolution de l'épidémie, "nous pouvons imaginer sereinement qu'entre le 2 juin et le 20 juin, l'ensemble des acteurs qui le souhaitent pourront rouvrir à la clientèle", a déclaré Alain Ducasse qui s'est fait le porte-voix du secteur lors de cette visioconférence.

19h04

Le président américain Donald Trump a affirmé que ses propos sur de possibles injections de désinfectant pour lutter contre le coronavirus étaient "sarcastiques".

"Je posais une question de façon sarcastique aux journalistes", a-t-il affirmé, interrogé dans le Bureau ovale sur ses propos qui ont suscité un véritable tollé.

19h01

Le gouvernement italien prévoit de porter le déficit public à 10,4% du PIB et la dette publique à 155,7% en 2020 en raison de l'impact du coronavirus, selon le nouveau budget adopté vendredi en conseil des ministres.

18h59

La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a mis officiellement fin au championnat 2019-2020 sans désigner le champion de cette saison, prématurément clôturée en raison de la crise du Covid-19, a-t-elle annoncé vendredi. Les Pays-Bas sont ainsi le premier pays membre de l'UEFA à mettre un terme définitif à son championnat.

18h50

Un tiers des décès liés au nouveau coronavirus au Danemark a été enregistré dans des maisons de retraites, selon les autorités sanitaires.

"Le nombre de résidents de maisons de retraites atteints de Covid-19 et décédés (..) constitue un tiers de tous les décès enregistrés parmi les cas de Covid-19 au Danemark", a indiqué dans un rapport l'autorité sanitaire chargée de contrôler les maladies infectieuses (SSI). Selon des chiffres en date du 23 avril, 133 décès ont été enregistrés en maison de retraite, sur un total de 394 morts.

18h33

Donald Trump signe un nouveau plan d'aide de près de 500 milliards de dollars

18h25

Les joueurs de Ligue 1 retourneront au centre d'entraînement dans la semaine du 11 mai pour effectuer un "bilan médical complet" avant la reprise espérée du Championnat mi-juin, a indiqué vendredi la Ligue de football professionnel, sous réserve du feu vert des autorités.

17h51

La validité des titres de séjour des étrangers, prolongée une première fois de trois mois en mars, a été rallongée d'un trimestre supplémentaire, soit de six mois au total en raison "du contexte sanitaire", a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur.

Les démarches de renouvellement de ces documents de séjour, qui permettent de travailler ou d'accéder aux droits sociaux, ont été rendues impossibles depuis le début du confinement sur l'ensemble du territoire en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus.

17h43

La Ligue de football professionnel (LFP) et Canal+ ont annoncé vendredi avoir trouvé un accord sur le versement des droits TV pour les matches déjà diffusés de Ligue 1 et de Ligue 2, estimés à 43 millions d'euros.

En raison de l'arrêt de la compétition causé par la pandémie de Covid-19, la chaîne cryptée avait prévenu fin mars la LFP de son intention de ne pas honorer son prochain versement de droits TV - quelque 110 M EUR. Le Bureau de la LFP a ensuite désigné quatre présidents de club, dont Nasser Al-Khelaïfi (Paris SG), pour négocier avec le diffuseur historique du Championnat et obtenir le paiement pour les matches déjà livrés qui était inclus dans le versement.

17h21

Les Etats-Unis recensaient vendredi 50.031 morts dues au coronavirus, le pire bilan officiellement enregistré au monde, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Le pays compte plus de 870.000 personnes atteintes par le virus. Entre mercredi soir et jeudi soir, les Etats-Unis avaient enregistré 3.176 morts, l'un des pires bilans journaliers. Près de 4,7 millions de tests de dépistage ont été menés dans le pays, toujours selon Johns Hopkins, dont les chiffres sont actualisés en continu. Jeudi, le Congrès américain a adopté un nouveau plan d'aide à l'économie et aux hôpitaux pour faire face à la pandémie. 26 millions de personnes se sont inscrites au chômage dans le pays, où le débat s'échauffe sur le confinement.

16h56

La Maison Blanche a accusé vendredi les médias d'avoir sorti des propos de Donald Trump de leur contexte, après le tollé provoqué par ses déclarations suggérant qu'on pouvait combattre le coronavirus avec du désinfectant.

«Le président Trump a déclaré maintes fois que les Américains devraient consulter leurs médecins au sujet des traitements pour le coronavirus, un point sur lequel il a encore insisté pendant le briefing d'hier», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany.

«Vous pouvez compter sur les médias pour sortir de façon irresponsable le président Trump du contexte et publier des titres négatifs», a-t-elle ajouté.

Le président des Etats-Unis a évoqué jeudi soir l'hypothèse d'une «injection» de désinfectant pour combattre le Covid-19, lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise sanitaire qui a fait environ 50.000 morts dans son pays, avec environ 870.000 cas recensés.

«Je vois que le désinfectant l'assomme (le coronavirus) en une minute. Une minute. Et est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur ou presque comme un nettoyage?», a déclaré M. Trump jeudi.

«Il faudra faire appel à des médecins pour ça, mais ça me semble intéressant», a-t-il poursuivi.

Outre le désinfectant, Donald Trump a également évoqué «les ultraviolets» ou «une lumière très puissante» qu'on pourrait projeter «à l'intérieur du corps» pour combattre le coronavirus, provoquant visiblement une gêne chez la Dr Deborah Birx, la coordinatrice de la cellule de crise mise en place par la Maison Blanche pour lutter contre la pandémie.

16h22

Le bilan s'est alourdit de 684 morts en 24 heures au Royaume-Uni, pour un total de 19.506 victimes.

16h14

La cour d'appel de Versailles a confirmé vendredi l'ordonnance du 14 avril qui imposait à Amazon de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie de Covid-19, mais en a assoupli les conditions, selon le communiqué publié le même jour.

La cour a élargi la liste des produits qu'Amazon peut continuer à livrer dans l'attente de cette évaluation (informatique, santé, nutrition, épicerie, boissons...) et a limité l'astreinte à 100.000 euros par infraction au lieu d'un million d'euros.

Amazon avait fait appel d'une décision du tribunal judiciaire de Nanterre qui lui ordonnait de limiter ses activités aux produits d'hygiène, produits médicaux et d'alimentation dans l'attente d'une évaluation des risques conduite avec les représentants du personnel, sous peine d'une amende d'un million d'euros par infraction constatée.

15h53

Le directeur général de Nexity, Jean-Philippe Ruggieri, est décédé du coronavirus, a annoncé le groupe immobilier vendredi dans un communiqué.

"C'est avec une grande émotion et une profonde tristesse que Nexity a appris le décès de son directeur général, Jean-Philippe Ruggieri, cette nuit dans un hôpital parisien où il était soigné après avoir contracté le Covid-19", a précisé l'entreprise.

Jean-Philippe Ruggieri, 51 ans, avait commencé sa carrière dans le groupe immobilier familial à Toulouse avant de rejoindre Nexity en 2001.

15h24

Le ministère allemand du travail souhaite que les footballeurs portent des masques pour se protéger contre le coronavirus si le gouvernement d'Angela Merkel autorise une reprise du championnat en mai comme la Ligue le désire.

La Ligue allemande de football (DFL) a confirmé jeudi qu'elle était prête à reprendre la Bundesliga le 9 mai, sans spectateurs en tribunes mais avec des mesures d'hygiène strictes pour les joueurs.

La décision finale revient à la chancelière Angela Merkel et aux présidents des régions (Länder), qui doivent s'entretenir jeudi prochain.

Dans ce cadre, selon le magazine Spiegel, le ministère fédéral du travail a élaboré des directives de sécurité, recommandant aux joueurs de porter un masque qui "ne glisserait pas lors des sprints, les coups de tête et les duels".

15h19

L'Iran, pays le plus touché par la pandémie de nouveau coronavirus au Moyen-Orient, n'est plus "dans le rouge", a estimé vendredi le ministère iranien de la Santé, annonçant 93 décès supplémentaires des suites de la maladie.

Au total, 5.574 personnes sont mortes du nouveau coronavirus en Iran et le nombre d'infections s'élève désormais à 88.194 cas, dont 1.168 enregistrés au cours des dernières 24 heures, a indiqué Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé.

14H34

La décision sur la date de réouverture des cafés, restaurants et bars sera prise à la fin mai, a indiqué vendredi le ministre de l'Economie à l'issue d'une réunion à l'Elysée sur le secteur de l'hotellerie-restauration et du tourisme.

Il y aura une "décision finale vers la fin du mois de mai pour avoir une date de réouverture des cafés, restaurants et bars", a déclaré M. Le Maire, qui a mis en garde contre toute "précipitation" faisant courir le risque d'une deuxième vague épidémique.

14h20

L'accès au fonds de soutien mis en place par le gouvernement sera élargi aux entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration, fermées en raison du Covid-19, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

En outre le montant de l'aide sera doublée à 10.000 euros au maximum, pour "l'ensemble de ces entreprises", fermées depuis la mi-mars et qui n'ont toujours pas de date de réouverture, a-t-il précisé au sortir d'une réunion téléphonique avec le président de la République Emmanuel Macron et les professionnels du secteur, à l'Elysée.

14h06

Cent vingt marins du porte-avions Charles de Gaulle, testés positifs au Covid-19 à bord ou à leur retour à terre, ont été déclarés guéris et sont sortis de l'hôpital ou de leur confinement en enceinte militaire, a annoncé vendredi à l'AFP le porte-parole de la Marine.

Ces marins, arrivés à Toulon à bord du porte-avions le 12 avril en présentant des symptômes du nouveau coronavirus, "ne montrent plus de symptômes depuis 48 heures et ont été testés à la sortie" de l'hôpital d'instruction des armées de Toulon ou de leur confinement en enceinte militaire, a détaillé le capitaine de vaisseau Eric Lavault.

13h24

L'Espagne a annoncé vendredi que 367 personnes étaient décédées en 24 heures de coronavirus, ce qui constitue le bilan quotidien le plus bas en un mois, portant le nombre total de décès à 22.524. Troisième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie, l'Espagne n'avait pas annoncé de bilan quotidien aussi bas depuis les 394 décès du 22 mars, selon le ministère de la Santé.

Le nombre total de cas est de 219.764, incluant les personnes dont les tests ont montré qu'elles avaient développé les anticorps contre la maladie.

13h15

L'association française de consommateurs UFC-Que Choisir a annoncé vendredi qu'elle "met en demeure" 57 compagnies aériennes de permettre le remboursement aux clients des billets annulés en raison de l'épidémie de coronavirus, en application de la règlementation européenne.

L'association dit avoir analysé les modalités de remboursement de 76 compagnies aériennes qui représentent près de 80% du trafic aérien annuel de passagers en lien avec la France.

12h45

Les familles démunies de Toulouse dont les enfants ont été privés de cantine par le confinement recevront des bons alimentaires pour compenser, a annoncé vendredi la mairie, qui planifie pour le 11 mai la réouverture "d'une école sur trois".

Cette initiative de la ville concerne quelque 10.000 enfants, de familles soit exonérées de frais de cantine soit bénéficiant de repas à un euro, a précisé le maire LR, Jean-Luc Moudenc, dans une visioconférence de presse.

12h42

La filière de la pêche bretonne, très touchée par la crise du coronavirus, a lancé vendredi un annuaire sur internet dédié aux produits frais qui doit permettre "de jouer la carte de la proximité".

Le site allolamer.bzh doit établir "un lien de proximité mais aussi un lien avec les gens de mer, pour avoir un accès géolocalisé", a expliqué vendredi Olivier Le Nezet, président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEM) lors d'une visioconférence de presse. Une soixantaine d'entreprises sont référencées sur ce site, selon la même source.

12h33

Les mesures de confinement obligatoire imposées jusqu'au 20 mai au Maroc pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus vont être renforcées avec un couvre-feu nocturne pendant le ramadan, selon un communiqué du gouvernement publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

A partir de samedi, premier jour du ramadan au Maroc, il sera "formellement interdit aux citoyens de se déplacer hors de leur domicile ou sur la voie publique" entre 19H00 et 05H00 locales, déclare le ministère de l'Intérieur dans ce communiqué.

12h10

La Royal Navy a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête après des informations faisant état d'une fête organisée par le commandant d'un sous-marin nucléaire pour son équipage malgré le confinement en place au Royaume-Uni pour tenter d'enrayer la pandémie de nouveau coronavirus.

"Une enquête est en cours", a indiqué un porte-parole de la marine militaire, jugeant "inapproprié" de commenter davantage.

12h09

Le déconfinement de l'Italie se fera progressivement en quatre étapes, dont la première pourrait débuter dès le lundi 27 avril, ont rapporté vendredi les médias, même si le gouvernement n'a toujours rien annoncé officiellement.

"Ce sont quatre lundis qui vont rythmer la réouverture" du pays à l'issue du confinement instauré le 9 mars pour endiguer l'épidémie de Covid-19, qui a fait plus de 25.500 morts dans la péninsule, selon le quotidien Il Corriere della Sera, principal tirage du pays.

"Tout dépendra de la courbe des contagions", mais si celle-ci n'augmente pas, "les usines de machines agricoles et pour la sylviculture pourraient rouvrir le 27 avril", écrit le quotidien.

12h06

Les cambriolages dans les "établissements commerciaux et sociétés" ont bondi de plus de 50% au premier trimestre 2020, par rapport à 2019, selon les derniers chiffres communiqués jeudi soir par la préfecture de police aux élus parisiens, et que l'AFP s'est procuré.

Les cambriolages des sociétés ont atteint 1.114 au premier trimestre de l'année, incluant la période de confinement entamée en France le 17 mars, contre 714 en 2019, soit une hausse de 56%.

11h43

Le Rassemblement national prévoit un "1er mai en ligne" pour remplacer son traditionnel rassemblement, avec une "émission-web" diffusée sur les pages numériques de sa présidente Marine Le Pen, a indiqué le parti vendredi.

Malgré les "conditions particulières" liées à l'épidémie de coronavirus, le Rassemblement National "a tenu, comme chaque année, à célébrer le 1er mai en réunissant ses sympathisants", explique le communiqué du parti.

"L'événement sera exceptionnellement numérique" avec une émission-web "diffusée sur les pages Facebook et YouTube de Marine Le Pen entre 11H00 et midi vendredi 1er mai", ajoute-t-il.

10h53

Les Mondiaux de beach-volley, qui devaient se tenir à Rome en septembre 2021, ont été reportés à juin 2022, a annoncé vendredi la Fédération internationale de volley-ball (FIVB).

"La décision a été prise en réponse à la situation d'urgence durable provoquée par l'épidémie de Covid-19 et au report à 2021 des Jeux Olympiques", a expliqué la FIVB dans un communiqué.

10h44

Le moral des entrepreneurs allemands a enregistré en avril sa "plus forte baisse" historique, perdant 11,6 points sur un mois, pour atteindre à 74,3 points son plus "bas niveau" depuis la création de la version actuelle de l'indice en 2005, selon le baromètre IFO publié vendredi.

Sur fond de récession économique causé par la pandémie de coronavirus en Allemagne, "l'ambiance parmi les entreprises allemandes est catastrophique", note Clemens Fuest, le président de l'institut, qui publie cet indicateur basé sur un sondage mensuel effectué auprès de 9.000 entreprises.

10h43

Emmanuel Macron et quatre ministres s'entretiennent vendredi matin avec des représentants de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme pour étudier les mesures de déconfinement et de soutien à un secteur au bord de l'effondrement.

Outre les représentants du secteur, cinq chefs réputés ont été invités : Philippe Etchebest, Alain Ducasse, Guy Savoy, Hélène Darroze et Michel Sarran. Cette visioconférence, qui a débuté peu après 10H00, porte sur le plan d'aide spécifique que prépare le gouvernement pour cette filière qui emploie un million de salariés.

10h22

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, en convalescence après son hospitalisation due au coronavirus, est "en très bonne forme", a assuré vendredi son ministre de la Santé, Matt Hancock.

"Je lui ai parlé hier (jeudi), il est en très bonne forme et il récupère manifestement", a indiqué M. Hancock sur la télévision Sky News. Il n'a toutefois pas confirmé des informations du quotidien The Telegraph selon lesquelles le dirigeant conservateur, actuellement remplacé par son chef de la diplomatie Dominic Raab, reviendrait aux manettes dès lundi.

10h19

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 190.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 07h40 GMT.

Au total, 190.089 décès ont été recensés dans le monde (pour 2.698.733 cas), dont 116.221 en Europe (1.296.248 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (49.963), devant l'Italie (25.549), l'Espagne (22.157), la France (21.856) et le Royaume-Uni (18.738).

10h16

Le coronavirus a été particulièrement meurtrier dans un Ehpad de Vernon (Eure): 15 pensionnaires sont décédés depuis le début de l'épidémie dans cet établissement de 124 places, a-t-on appris vendredi auprès de l'hôpital dont il dépend.

Depuis le début de l'épidémie, 38 résidents sur 107 dépistés ont été déclarés positifs, selon un communiqué du centre hospitalier Eure-Seine, basé à Évreux.

09h52

Plus de 50% des stations services situées en zone rurale, particulièrement touchées par le confinement, estiment "probable" leur risque de faillite sans un retour soutenu de l'activité au 11 mai, déplore vendredi le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA).

"52% confirment être impactés très fortement et estiment probable le risque de faillite de leur entreprise sans un retour d’activité soutenue au 11 mai" et "4% confirment qu’ils déposeront le bilan de leur entreprise avant le 11 mai", indique dans un communiqué le CNPA après avoir recueilli les réponses de 1.800 exploitants de stations services implantés en zones rurales.

09h20

La Bourse de Paris a débuté en net repli (-1,44%) vendredi matin, son regain d'optimisme des dernières séances étant douché par l'échec d'un essai clinique pour un vaccin contre le coronavirus et par celui des négociations européennes pour un plan de relance. A 09H00, l'indice CAC 40 s'est replié de 63,97 points à 4.387,03 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,89%.

09h05

En Allemagne, les hôpitaux se tiennent prêts pour une nouvelle hausse des infections que pourrait provoquer justement le déconfinement. Une crainte réelle soulignée cette semaine par la chancelière Angela Merkel qui est sortie de ses gonds en dénonçant "l'orgie" de discussions autour du retour à la normale et le manque de discipline de la population.

Il existe un "danger fondamental" que les infections redémarrent "si l'ensemble des mesures restrictives sont supprimées de manière précoce", a affirmé mardi Lars Schaade, directeur adjoint du Robert Koch Institut, l'agence chargée du contrôle des maladies.

08h56

La rentrée scolaire devrait se faire en septembre et non dès le 11 mai sur la base du volontariat des parents comme avancé jeudi par l’Élysée, a déclaré vendredi Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sur Sud Radio.

"Notre position, mais aussi la position des scientifiques, parce que j'ai l'occasion de discuter avec certains, c'est que cette rentrée devrait se faire en septembre", a-t-il suggéré.

08h45

Le géant pharmaceutique français Sanofi, fabricant du Doliprane, affiche un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 6,9% due pour moitié à la pandémie de Covid-19, a-t-il annoncé vendredi.

"La constitution de stocks dans les circuits de distribution liée à la pandémie de Covid-19 représente environ la moitié de la hausse du chiffre d’affaires au premier trimestre", a-t-il précisé dans un communiqué.

08h09

Les musulmans du monde entier ont débuté vendredi le jeûne du mois de ramadan, en pleine pandémie de coronavirus, ce qui prive de nombreux fidèles des traditionnels rassemblements familiaux et des prières dans les mosquées même si certains pays ont rejeté ces mesures.

Cette année, ce mois sacré, synonyme de période de rassemblements et de retrouvailles, s'annonce morose pour nombre de musulmans d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique de Nord.

07h56

Quarante-trois membres d'équipage supplémentaires à bord d'un bateau de croisière amarré à Nagasaki (sud-ouest du Japon) ont été testés positifs au coronavirus, portant à 91 le nombre total de cas recensés à bord, ont annoncé vendredi les autorités japonaises.

En réparation depuis janvier dans le port de Nagasaki, le bateau de croisière Costa Atlantica n'accueille pas de passagers actuellement mais compte 623 membres d'équipage.

06h10

Le maire d'Osaka, la troisième plus grande ville du Japon, était tancé sur les réseaux sociaux pour avoir suggéré que les hommes devraient faire les courses durant la pandémie car les femmes, indécises selon lui, y consacreraient trop de temps.

Depuis la déclaration de l'état d'urgence au Japon ce mois-ci, les autorités recommandent aux habitants de faire leurs courses moins fréquemment et d'éviter d'y aller à plusieurs, pour limiter au maximum les contacts rapprochés.

Le maire d'Osaka, Ichiro Matsui, a estimé jeudi que les hommes devraient faire les courses, parce que les femmes "prennent du temps quand elles regardent les produits, et elles hésitent entre ceci et cela", selon des propos rapportés par l'agence de presse Kyodo.