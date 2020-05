Un des criminels les plus recherchés en Italie arrêté en France

Juan Testa, un fugitif recherché par la justice italienne depuis une dizaine d'années va bientôt être remis aux autorités Italiennes, après son arrestation samedi à l’aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle.

L'homme de 36 ans, d'origine espagnole, est connu en Italie pour proxénétisme et trafic de drogue. Il est accusé d'avoir séquestré et violé une femme pour l'empêcher de témoigner contre lui. Les Italiens l'avaient localisé en Asie centrale puis plus précisément à Taïwan.

«La coopération européenne a permis de le localiser sur un vol en transit par Paris», explique le commissaire divisionnaire Jean-Jacques Colombi, chef de la division des relations internationales de la police judiciaire française. «Ça démontre qu'il n'y a plus de zones grises en Europe où les malfaiteurs pourraient se cacher.»

Juan Testa était sous le coup de deux mandats d'arrêts européens. Il a été présenté à un magistrat de Bobigny, et placé en rétention avant son transfert vers l'Italie. «En 2019, entre les malfaiteurs français arrêtés à l'étranger et ceux étrangers arrêtés en France, ce sont 2 000 personnes qui ont été interpellées», précise le commissaire divisionnaire Colombi.