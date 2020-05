Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du samedi 2 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. C'est pourquoi CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Opération Barkhane : mort d'un légionnaire blessé au Mali

Un légionnaire de la force française Barkhane blessé le 23 avril au Mali lors d'une opération contre des jihadistes est décédé des suites de ses blessures vendredi à l'hôpital militaire de Clamart près de Paris, a annoncé samedi la présidence de la République française.

Le brigadier Dmytro Martynyouk avait été blessé par l’explosion d'un engin explosif improvisé, a précisé le président Emmanuel Macron dans un communiqué, en saluant «le courage des militaires français engagés au Sahel».

Dans un communiqué distinct, l'état-major des armées a précisé que le 23 avril, «un camion-citerne de la force Barkhane» avait été atteint par un engin explosif improvisé dans le Liptako - soit dans la zone particulièrement instable dite des «trois frontières» (Mali, Niger, Burkina Faso) - blessant «le conducteur et le chef de bord du véhicule».

Les deux militaires avaient été évacués vers la France le 24 avril pour y être soignés. Le brigadier Dmytro Martynyouk est décédé le 1er mai à l'hôpital militaire de Percy à Clamart (Hauts-de-Seine), tandis que «l'état de son camarade est stable, et son pronostic vital n'est pas engagé», selon l'état-major.

Ce décès porte à 42 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013, avec l'opération Serval, selon un comptage effectué à partir de chiffres publiés par l'état-major.

Aucun verdict en vue pour la chercheuse franco-iranienne détenue en Iran

La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, détenue depuis juin 2019 en Iran, n'a «aucune perspective de date» sur l'issue de son procès, a relevé samedi son comité de soutien, alors que la défense avait avancé dans un premier temps un verdict prochain.

«Le processus judiciaire est extrêmement opaque et le délai d'une semaine initialement annoncé entre le procès et le verdict n'a pas été respecté, comme nous l'avons tous constaté», ont déclaré Béatrice Hibou et Jean-François Bayart, membres du comité, dans un communiqué.

«Il lui faut donc encore attendre, et nous avec, sans que nous n'ayons aucune perspective de date», ont-ils ajouté.

L'anthrophologue est spécialiste du chiisme et chercheuse à Sciences-Po Paris. Après sa comparution le 19 avril devant un tribunal à Téhéran, son avocat avait évoqué un possible verdict sous huit jours et espéré une relaxe.

Arrêtée en juin 2019, Fariba Adelkhah, 61 ans, est poursuivie pour «propagande» contre la République islamique et «collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale», des accusations jugées grotestques par son comité de soutien.

Beaumont réélu à la présidence de World Rugby, Laporte devient vice-président

L'Anglais Bill Beaumont a été réélu pour un mandat de quatre ans jusqu'en 2024 à la présidence de World Rugby, et le Français Bernard Laporte devient son vice-président, a annoncé la Fédération internationale samedi dans un communiqué.

Sir Bill Beaumont, 68 ans, a remporté l'élection face à l'Argentin Agustin Pichot, qui a été son vice-président entre 2016 et 2020. L'Anglais a totalisé 28 voix sur un total de 51, contre 23 pour Pichot.

L'élection a débuté le 26 avril et s'est terminée le 30 avril. L'annonce des résultats était prévue le 12 mai, lors de la prochaine réunion du Conseil de l'instance, mais World Rugby a pu avancer son processus, avec l'accord de toutes les parties.

Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte (56 ans), a fait cause commune avec l'Anglais en postulant à la vice-présidence, dans cette campagne qui s'est tenue dans un contexte de crise sanitaire et économique, conséquences de la pandémie de Covid-19.

La campagne a été notamment marquée par la polémique autour du président de la Fédération fidjienne et soutien de poids de Beaumont, Francis Kean, un temps postulant au comité exécutif,