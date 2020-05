Coronavirus : découvrez la carte de France du déconfinement jour après jour

Alors que le coronavirus a causé 135 décès supplémentaires ces 24 dernières heures en France, le ministère a dévoilé dans la soirée la nouvelle version de la carte de France de la sortie du confinement, prévue le 11 mai prochain. Quels départements sont encore en rouge ? Quels départements sont passés au vert?

Le point sur la situation jour après jour.

Dimanche 3 mai

La situation sanitaire poursuit sa lente amélioration en France où désormais la moitié des départements sont classés vert sur la carte du déconfinement, mais de nombreux doutes et inquiétudes subsistent, de la réouverture des écoles aux mesures de quarantaine prévues à l'entrée en France après le 11 mai.

Trois départements (Gers, Loire Atlantique et Mayenne) sont venus grossir les rangs des «verts» sur la carte du déconfinement, et ce sont désormais 50 départements où un déconfinement plus large pourra être organisé. La carte définitive sera publiée le 7 mai.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a toutefois prévenu que les régions vertes ne seront pas exemptes de contraintes : «si vous pensez qu'on peut libérer totalement la circulation et ne pas respecter les règles dans cette région au motif que c'est une région verte, je peux vous dire qu'en deux semaines elle sera rouge».

Samedi 2 mai

Jeudi 30 avril