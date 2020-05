Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce lundi 4 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

306 morts recensés en 24 heures en France, soit un total de 25.201 décès

Suivant le point de situation quotidien de la Direction générale de la Santé (DGS) relatif à la pandémie de coronavirus de ce lundi 4 mai, 25.201 morts ont été recensés en France depuis le début de l'épidémie, dont 306 décès supplémentaire sur les dernières 24 heures.

Dans le détail, on recense officiellement 15.826 décès dans les hôpitaux et 9.375 dans les Ehpad.

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 88 hospitalisations, dont 23 en réanimation.

Il reste par ailleurs 25.548 personnes toujours hospitalisées pour une infection au SARS-CoV-2, (dont 689 nouvelles admissions ont enregistrées ces dernières vingt-quatre heures.

#Coronavirus #COVID19 | Situation au lundi 4 mai 2020





Synthèse des indicateurs de l'activité épidémique :



Tension hospitalière sur les capacités en réanimation



Circulation active du virus





En savoir plus : https://t.co/AgaEUYkjcE pic.twitter.com/LzoGRqeraH — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 4, 2020

La carte de synthèse des indicateurs reste quant à elle inchangée ce lundi, car l’Ardèche reste en orange face à une tension hospitalière persistante, précise la DGS.

A l'international, l'Espagne n'a enregistré que 164 morts de la maladie Covid-19 au cours des dernières 24 heures, a indiqué aujourd’hui le ministère de la Santé. Le bilan total dans le pays s'élève à 25.428 décès.

L'Italie, pays européen le plus touché par la pandémie a par ailleurs enregistré une hausse spectaculaire de 49,4 % du nombre de décès en mars 2020 par rapport à la moyenne de ce mois sur la période 2015-2019. Sur ces quelque 25.300 décès supplémentaires, «la mortalité 'directe' qu'il est possible d'attribuer au Covid-19 (...) est d'environ 13 700 décès», ont indiqué l'Institut national des statistiques et l'Institut supérieur de la santé.

Le plan de déconfinement du gouvernement rejeté au Sénat

Le Sénat, à majorité de droite, a voté aujourd'hui contre la stratégie de déconfinement du gouvernement, à 89 voix contre, 81 pour et 174 abstentions.

Présenté par le Premier ministre Edouard Philippe, ce plan avait été approuvé mardi dernier par l'Assemblée nationale, par 368 voix, contre 100 rejets et 103 abstentions.

Le Sénat rejette le plan de #déconfinement du gouvernement.



344 votants



Suffrages exprimés : 170



Pour : 80



Contre : 89





Notre direct : https://t.co/Qirp79srUq pic.twitter.com/4FXYDVU4lc — Public Sénat (@publicsenat) May 4, 2020

Le rejet de la chambre haute ne devrait pourtant avoir aucun impact sur le plan de déconfinement, prévu pour s'appliquer de façon progressive à compter du 11 mai.

En application de l'article 50-1 de la Constitution, les votes du Sénat et de l'Assemblée ont en effet surtout une valeur symbolique.

Le texte doit maintenant revenir à l'Assemblée nationale au plus tard après-demain, mercredi, pour être validé par la majorité LREM.

Une aide de 200 euros versée en juin aux jeunes précaires

Lors des débats au Sénat, le Premier ministre a fait également une annonce d'envergure sociale très remarquée.

Le chef du gouvernement a ainsi déclaré qu'une aide de 200 euros sera versée à 800.000 jeunes de moins de 25 ans «précaires ou modestes».

Dans le détail, cette somme sera versée début juin à quelque 400.000 étudiants «ayant perdu leur travail ou leur stage» et aux «étudiants ultramarins isolés qui n’ont pas pu rentrer chez eux», a expliqué Édouard Philippe.

Puis, cette aide sera également versée mi-juin à quelque 415.000 «jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes, qui touchent les aides pour les logements», a-t-il ajouté.

Dans le cas des étudiants, ils devront déposer en mai une demande d’aide auprès du Crous dont ils dépendent, a précisé à l’Agence France-Presse le secrétaire d’État chargé de la Jeunesse, Gabriel Attal.

Au total, ce sont quelque 150 millions d'euros qui sont mobilisés.

La Commission européenne récolte 7,4 milliards d'euros pour chercher un vaccin

C'est la priorité absolue à l'échelle mondiale dans la lutte contre le coronavirus.

Une quarantaine de pays et une vingtaine d’organisations ont, ce lundi, répondu favorablement à l’appel de la Commission européenne qui, via un «téléthon» virtuel mondial, avait pour but de récolter des fonds pour financer la recherche d’un vaccin et des traitements contre le SARS-CoV-2.

Au total, c'est une enveloppe de 7,4 milliards d'euros qui ont pu être réunis dont 500 millions promis par la France, 550 millions par l’Allemagne… et même 1 million d'euro par Madonna, selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Une somme dont s'est félicitée l'Organisation mondiale de la santé (OMS), symbolisant la «solidarité mondiale» dans la lutte contre la pandémie, selon son directeur général. «C'est une démonstration puissante et inspirante», a résumé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Une personne infectée sur cinq indemne de tout symptôme, selon une étude allemande

Une personne sur cinq infectée par le nouveau coronavirus ne présente pas de symptôme, révèle ce lundi une étude menée dans un des principaux foyers de la pandémie en Allemagne.

Une équipe de chercheurs de l'université de Bonn a mené une étude poussée des malades recensés à Gangelt, une localité d'environ 11.000 habitants située dans le district de Heinsberg, un des principaux foyers allemands après la participation à un carnaval d'un couple infecté.

Cette étude, basée sur des entretiens et analyses auprès de 919 personnes, issues de 405 ménages, permet ainsi de déterminer avec précision le taux de létalité de l'infection. A Gangelt, quelque 15% de la population a été infectée. Le taux de décès parmi ces malades a atteint 0,37 %.