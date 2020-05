Les consultations sur le site de la SNCF multipliées par dix depuis l’annonce du déconfinement

La SNCF a enregistré un pic de fréquentation sur son site après qu’Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement progressif à partir du 11 mai.

Selon les informations d’RTL, le nombre de visites sur le site de réservation de la SNCF a été multiplié par dix depuis l’allocution télévisée du Président de la République, le 13 avril dernier.

Il s’agit certes de «consultations» et non d’achats de billets, mais la SNCF s’attend à une hausse des réservations dans les prochains jours, annonçant notamment le retour des Français dans leur résidence principale. Toutefois, le nombre de trains et d’usagers restera limité sur l'ensemble du territoire.

L'entreprise va s'attacher à faire «rouler le maximum» de trains de la vie quotidienne, comme les TER et les Transiliens, a annoncé le PDG du groupe ferroviaire Jean-Pierre Farandou. En revanche, moins de TGV circuleront, dans la lignée des consignes gouvernementales limitant les déplacements à plus de 100 km de son domicile.

La SNCF prévoit de faire rouler 20% de ses TGV en moyenne au mois de mai, et un TGV sur deux au mois de juin. Elle va devoir également réduire drastiquement ses capacités pour faire respecter les mesures de distanciation. A noter que le port du masque sera obligatoire pour les passagers des trains dès le 11 mai.