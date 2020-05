Confinement : un gendarme piégé par une poupée gonflable

La contrevenante a échappé à l’amende. Un gendarme de l’Hérault s’apprêtait à contrôler «une baigneuse» en train de se faire bronzer sur la plage déserte de Carnon, près de Montpellier, avant de s’apercevoir qu’il s’agissait en réalité…d’une poupée gonflable.

Sur la vidéo, massivement relayée sur les réseaux sociaux, on peut voir le gendarme de la brigade moto de la compagnie de Lunel s’approcher de «la jeune femme» allongée sur le sable sous un parasol vert, en vue de la verbaliser, l’accès aux plages étant interdit.

Après s'être rendu compte de la supercherie, le gendarme est reparti avec tous les accessoires, qui ont été confisqués. Cette histoire a bien faite rire les internautes, mais également la gendarmerie de l’Hérault, qui a réagi sur son compte Twitter.

"Madame, vos papiers et votre attestation svp ?! Madame.... éh oh ? Vous m'entendez ?"





Dialogue de sourds entre un gendarme et une poupée gonflable...#ConfinementJour48 pic.twitter.com/bHU2Fx2H0Q

— erge Ronchon (@SergeRonchon) May 3, 2020