Coronavirus : le bilan en France jour après jour

Le coronavirus continue de se répandre en France. Les trois premiers cas (ainsi qu'en Europe) ont été identifiés le 24 janvier. Il s'agissait de personnes d'origines chinoises ayant séjourné à Wuhan, le foyer d'origine du virus en Chine. Le premier mort, un touriste chinois âgé de 80 ans, a été recensé le 15 février à l'hôpital Bichat. Depuis, le bilan s'accélère.

5 mai

Le coronavirus a fait 330 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 25.531 décès depuis le 1er mars, a annoncé le ministère de la santé par communiqué de presse. Dans le détail, 16.060 décès sont à déplorer dans les hôpitaux et 9.471 dans les Ehpad.

4 mai

Le coronavirus a fait 306 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 25.201 décès depuis le 1er mars, a annoncé le ministère de la santé par communiqué de presse. Dont 15.826 dans les hôpitaux et 9.375 dans les Ehpad.

3 mai

Le coronavirus a fait 135 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.895 décès depuis le 1er mars, a annoncé le ministère de la santé par communiqué de presse. Dont 15.583 dans les hôpitaux et 9.312 dans les Ehpad.

2 mai

Le coronavirus a fait 166 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.760 décès depuis le 1er mars, a annoncé le ministère de la santé par communiqué de presse.

1ER mai

Le coronavirus a fait 218 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.594 décès depuis le 1er mars, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon.

Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de 144 patients par rapport à la veille, a-t-il précisé. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients.

30 avril

Le coronavirus a fait 289 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.376 décès depuis le 1er mars, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon.

Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de moins 188 patients par rapport à la veille, ramenant leur total à 4.019, a-t-il précisé. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients.

29 avril

Le coronavirus a tué 427 malades supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures mais la décrue se confirme depuis trois semaines dans les services de réanimation avec 180 patients en moins mercredi, selon la Direction générale de la Santé (DGS).

Le bilan total de l'épidémie s'établit désormais à 24.087 morts depuis le 1er mars, dont 15.053 dans les hôpitaux (+243) et 9.034 dans les établissements sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad (+184), précise la DGS dans un communiqué.





28 avril

Le coronavirus a causé 367 nouveaux décès en 24 heures, portant le total à 23.660 morts depuis le 1er mars, mais 221 patients en moins sont dénombrés dans les services de réanimation, a annoncé mardi la Direction générale de la Santé (DGS) dans un communiqué. Selon la DGS, 4.387 malades atteints de COVID-19 sont en réanimation, mais seulement 153 nouveaux cas graves y ont été admis au cours des dernières 24 heures, soit un solde négatif de 221 patients, précise-t-elle. Sur cette période, 14.810 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux (+313) et 8.850 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad (+54).

27 avril

L'épidémie de coronavirus a fait 437 morts en France au cours des dernières 24 heures dont 295 dans les hôpitaux, portant le total des décès à 23.293 depuis début mars, selon le bilan établi lundi par la Direction générale de la santé.

L'épidémie a tué 14.497 personnes dans les hôpitaux et 8.796 (+142) dans les établissements sociaux et médico-sociaux, témoignant d'une nouvelle hausse des décès après plusieurs jours de baisse régulière.

26 avril

L'épidémie de coronavirus a fait 22.856 morts en France depuis début mars mais le bilan des dernières 24 heures est en nette baisse, avec 242 nouveaux décès, contre 369 sur la journée précédente, a annoncé dimanche la Direction générale de la santé.

L'épidémie a tué 14.202 personnes dans les hôpitaux, soit 152 décès de plus en 24 heures, le bilan quotidien le plus faible depuis cinq semaines, et 8.654 dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux (+90), a précisé la DGS dans un communiqué.

25 avril

La France a enregistré samedi 369 nouveaux décès dus au coronavirus, dont 198 à l'hôpital et 171 en Ehpad.

Depuis le 1er mars, 22.614 personnes sont décédées du Covid-19, 14.050 décès dans les hôpitaux et 8.564 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

24 avril

L'épidémie de coronavirus a fait 22.245 morts en France depuis début mars, avec 389 nouveaux décès enregistrés en 24 heures.

Le virus a tué 13.852 personnes dans les hôpitaux (+ 305 décès de plus en 24 heures), et 8.393 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+84), a précisé Jérôme Salomon, dans son point quotidien.

Si la «circulation du virus reste à un niveau élevé», le nombre de personnes hospitalisées en réanimation baisse ce vendredi encore, pour le 16e jour consécutif. Elles étaient vendredi repassées sous la barre des 5.000 pour la première fois depuis le 29 mars, à 4.870, soit 183 de moins que jeudi.

23 avril

Avec 516 nouveaux décès enregistrés ce jeudi 23 avril, l'épidémie de nouveau coronavirus a fait 21.856 morts en France depuis début mars.

Dans le détail, l'épidémie a tué 13.547 personnes dans les hôpitaux, soit 311 décès de plus en 24 heures, et 8.309 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+205), précise la Direction générale de la santé.

Depuis maintenant quinze jours consécutifs, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, indicateur de la pression de l'épidémie sur le système hospitalier, diminue. Elles étaient jeudi soir 5.053, soit 165 de moins que la veille.

22 avril

L'épidémie de Covid-19 a tué 21.340 personnes en France depuis début mars, dont 544 décès enregistrés depuis mardi, mais la pression sur les hôpitaux continue de s'alléger, avec désormais deux semaines de baisse du nombre de patients en réanimation, a annoncé mercredi le directeur général de la Santé.

Au total, 13.236 personnes sont décédées à l'hôpital, soit 336 de plus en 24 heures, et 8.104 dans les maisons de retraites médicalisées et autres établissements médico-sociaux (+208), a déclaré Jérôme Salomon lors de son point presse quotidien. Il y a désormais 5.218 patients en réanimation, près de 2.000 de moins qu'il y a deux semaines.

21 avril

La France a recensé 531 décès supplémentaires dus au Covid-19 en 24 heures, portant, ce mardi, le total des morts à 20.796 personnes recensées depuis le début de l'épidémie.

30.106 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection au coronavirus (soit 478 de moins que la veille) et 5.433 cas graves sont actuellement en réanimation, (+ 190 personnes mais, en tenant compte des sorties, le nombre de patients en réanimation est en légère diminution avec un solde de - 250, confirmant une tendance globale à la baisse observée ces derniers jours).

20 avril

La France a passé ce lundi 20 avril la barre des 20.000 personnes tuées par le nouveau coronavirus, avec 547 nouveaux décès enregistrés depuis dimanche, a annoncé le directeur général de la Santé.

Au total, 20.265 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie début mars : 12.513 à l'hôpital (+ 444 en 24 heures) et 7.752 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+103).

Pour le douzième jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est en baisse : elles sont encore 5.863 (-61), alors que la France ne comptait que 5.000 lits en réanimation avant le début de l'épidémie.

19 avril

Au total, 19.718 décès ont été décomptés depuis le début de l'épidémie, a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon soit 395 morts de plus en 24 heures. Dans le détail, 7.649 décès ont été comptabilisés en Ehpad et établissements médico-sociaux, et 12.069 à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie.

18 avril

Au total, 19.323 décès ont été comptabilisés en France en lien avec cette pandémie depuis le 1er mars (+642 en 24 heures). 11.842 personnes sont décédées à l'hôpital, et 7.481 dans des Ehpad et autres établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie.

17 avril

Au total, 18 681 décès ont été comptabilisés en France en lien avec cette pandémie depuis le 1er mars (+761 en 24 heures). 11.478 personnes sont décédées à l'hôpital, et 7.203 dans des Ehpad et autres établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie.

16 avril

Depuis le 1er mars, 17.920 décès sont à déplorer en France en lien avec l'épidémie. 11.060 décès sont comptabilisés depuis le 1er mars à l'hôpital, ainsi que 6.860 décès dans les Ehpad.

31.305 patients victimes du Covid-19 sont hospitalisés actuellement en France, annonce Jérôme Salomon. 6.248 personnes sont en réanimation, 209 de moins qu'hier.

15 avril

Depuis le 1er mars, 17.167 décès ont été comptabilisés en France en lien avec l'épidémie, dont 10.643 à l'hôpital.

Un total de 6.524 personnes malades du Covid-19 sont décédées dans des Ehpad et autres établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie, des chiffres en forte hausse sur les dernières 24 heures, mais liés à un "rattrapage" dans les remontées de données, a souligné le Pr Salomon.

14 avril

L'épidémie de coronavirus a fait 15.729 morts en France depuis le début de l'épidémie. Dans le détail : 10.129 décès sont à déplorer en milieu hospitalier, ainsi que 5.600 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux, comme les Ehpad. 28.805 personnes guéries ont quitté l'hôpital depuis le début de l'épidémie.

13 AVRIL

Le bilan humain s'élève à 14.967 morts en France depuis le début de l'épidémie. En détail, 9.588 personnes sont mortes à l'hôpital et 5.379 en Ehpad.

12 avril

L'épidémie de coronavirus a fait 14.393 morts au total en France, avec 310 décès de plus en 24 heures dans les hôpitaux.

11 avril

L'épidémie de coronavirus a fait 13.832 morts au total en France, avec 353 décès de plus en 24 heures dans les hôpitaux et 290 dans les établissements pour personnes âgées et autres sites médico-sociaux.

10 avril

Au total, 13.197 personnes sont mortes dont 8.598 à l'hôpital (+554 en 24 heures) et 4.599 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux (+ 433).

9 avril

424 personnes sont mortes ces dernières 24 heures à l'hôpital, portant le bilan total à 12.210 décès en France.

8 avril

541 personnes sont mortes ces dernières 24 heures à l'hôpital, portant le chiffre de décès en milieu hospitalier à 7.632.

En raison d'un problème technique, aucun chiffre concernant les morts en Ehpad n'a pu être donné.

7 avril

10.328 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie, dont 607 à l'hôpital ces dernières 24 heures.

6 avril

8.911 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie, dont 6.494 à l'hôpital et 2.417 dans les Ehpad.

Soit 833 décès de plus enregistrés ces dernières 24 heures.

5 avril

8.078 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie, dont 5.889 à l'hôpital et 2.189 dans les Ehpad.

Ces dernières 24 heures, 357 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux.

4 AVRIL

7.560 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie, dont 5.532 à l'hôpital et 2.028 dans les Ehpad.

Ces dernières 24 heures, 441 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux.

3 avril

6.507 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie, dont 5.091 à l'hôpital et 1.416 dans les Ehpad.

Ces dernières 24 heures, 588 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux.

2 avril

4.503 personnes sont mortes dans les hôpitaux français, dont 471 décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce jeudi 2 avril.

La France a également enregistré au moins 884 décès dans les Ehpad depuis le début de l'épidémie.

1er avril

Le mercredi 1er avril, la France a passé la barre des 4.000 personnes décédées du Covid-19 dans les hôpitaux, avec 4.032 décès enregistrés depuis un mois, dont 509 au cours des dernières 24 heures, nouveau bilan quotidien le plus élevé, a annoncé le directeur général de la Santé.

31 mars

499 décès de plus à l'hôpital ces dernières 24 heures, soit un total de 3.523 morts depuis le début de l'épidémie.

30 mars

La barre des 3.000 décès à l'hôpital (3.024) a été franchie lundi en France, dont 418 enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit la plus forte augmentation en nombre sur une journée depuis le début de l'épidémie, selon le bilan mis en ligne par le gouvernement. Le nombre total de personnes hospitalisées est désormais proche de 21.000 (+1.592 depuis dimanche) dont un très fort afflux de cas lourds en réanimation (+ 424) où sont admis à ce jour 5.056 patients.

29 mars

2.606 morts, dont 292 nouveaux décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures en France. Selon ce dernier bilan, 19.354 patients sont hospitalisés (+ 1.734) dont 4.632 en réanimation, soit un nouvel afflux de 359 personnes en une seule journée.

28 mars

2.314 morts recensés, dont 319 en 24 heures. Selon ce dernier bilan qui porte à 37.575 le nombre de cas confirmés dans le pays, 17.620 patients sont hospitalisés (+ 1.888) dont 4.273 en réanimation, soit un nouvel afflux de 486 personnes en une seule journée.

27 mars

1.995 morts recensés, dont 299 en 24 heures. Sur les 32.964 cas, 15.732 personnes sont hospitalisées, dont 3.787 cas graves en réanimation.

26 mars

1.696 morts recensés, dont 365 en 24 heures. Sur les 29.155 cas, 13.904 personnes sont hospitalisées, dont 3.375 cas graves en réanimation.

L'annonce de la mort d'une adolescente atteinte du Covid-19 est une première en France.

25 mars

1.331 morts recensés, dont 231 en 24 heures. 11.539 patients hospitalisées, dont 2.827 cas graves en réanimation.

24 mars

1.100 morts recensés, dont 240 en 24 heures. 10.176 patients hospitalisés, dont 2.516 patients en réanimation.

23 mars

860 morts recensés, dont 186 en 24 heures. 8.675 patients hospitalisés, dont 2.082 en réanimation.

22 mars

674 morts recensés, 7.240 personnes hospitalisées dont 1.746 cas graves en réanimation.

21 mARS

562 morts recensés, soit +112 et 6.172 personnes hospitalisées

20 mars

450 morts recensés

19 mars

372 morts recensés

18 mars

264 morts recensés (+ 33 %), 9.134 cas déclarés (+18 %)

17 mars

175 morts recensés (+ 16 %), 7.730 cas déclarés (+17 %)

16 mars

148 morts recensés (+ 15 %), 6.633 cas déclarés (+22 %)

15 mars

127 morts recensés (+ 29 %), 5.423 cas déclarés (+20 %)

14 mars

91 morts recensés (+ 14 %), 4.500 cas déclarés (+23 %)

13 mars

79 morts recensés (+ 23 %), 3.661 cas déclarés (+27 %)

12 mars

61 morts recensés (+ 22 %), 2.876 cas déclarés (+26 %)

11 mars

48 morts recensés (+ 34 %), 2.281 cas déclarés (+28 %)

10 mars

33 morts recensés (+ 25 %), 1.784 cas déclarés (+26 %)

9 mars

25 morts recensés (+ 24 %), 1.412 cas déclarés

8 mars

19 morts recensés (+ 16 %), 1.126 cas déclarés (+19 %)

7 mars

16 morts recensés (+ 44 %), 949 cas déclarés (+55 %)

6 mars

9 morts recensés (+ 23 %), 613 cas déclarés (+45 %)

5 mars

7 morts recensés (+ 43 %), 423 cas déclarés (+48 %)

4 mars

4 morts recensés, 285 cas déclarés (+34 %)

3 mars

4 morts recensés, 212 cas déclarés (+10 %)

2 mars

3 morts recensés, 191 cas déclarés (+47 %)

1 mars

2 morts recensés, 130 cas déclarés (+30 %)

29 février

2 morts recensés, 100 cas déclarés (+75 %)

28 février

2 morts recensés, 57 cas déclarés (+50 %)

27 février

2 morts recensés, 38 cas déclarés (+111 %)

26 février

2 morts recensés, 18 cas déclarés (+ 38 %)

25 février

1 mort recensé, 13 cas déclarés

19 février

1 mort recensé, 12 cas déclarés

8 février

11 cas recensés

30 janvier

6 cas recensés

24 janvier

3 cas recensés