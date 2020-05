Coronavirus : Le masque porté par Emmanuel Macron amuse les internautes

Emmanuel Macron a effectué ce mardi 5 mai un déplacement dans une école de Poissy, dans les Yvelines. Si le but de sa visite était d'évoquer le retour en classe des enfants, c'est le masque que portait le président qui a fait beaucoup parler.

Le chef de l'Etat arborait en effet un masque en tissu noir, fabriqué par l'entreprise française Chanteclair.

Mais si Emmanuel Macron a tant fait parler de son masque, c'est qu'il n'a pas forcément eu les gestes adéquats avec ce type de protection.

#Macron enlève son masque et touche aussitôt son nez , Blanquer lui le retire en touchant la partie extérieure et ...le pose sur la table face à lui ...ok je comprends mieux... pic.twitter.com/pUHzb71owN

— profecoles (@profecoles) May 5, 2020