Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mardi 5 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

330 morts ces dernières 24 heures en france, soit un total de 25.331 décès

L’épidémie de coronavirus a causé 330 décès supplémentaires ces dernières 24 heures en France, soit un total de 25.531 décès depuis le 1er mars, a indiqué mardi la Direction générale de la santé. Dans le détail, 16.060 morts (+234) ont été recensés dans les hôpitaux et et 9.471 (+96) dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

La pression sur les services de réanimation continue de s’alléger, avec 266 patients Covid-19 en moins en 24 heures. Mais le nombre total de cas graves hospitalisés dans ces services reste élevé (3.430). En comptant les malades en réanimation pour d'autres pathologies, le taux d'occupation des lits en réanimation reste toujours supérieur (126 %) aux capacités initiales de quelque 5.000 places, selon un communiqué de la Direction générale de la santé. Le nombre total de patients hospitalisés poursuit également sa décrue, à 24.775 (-773).

La nouvelle carte provisoire du déconfinement, qui fait la synthèse de deux indicateurs (circulation active du virus et capacités de réanimation) compte cinq départements en moins en rouge. Les cinq départements des Hauts-de-France sont en effet désormais en orange. Au total, la carte de France compte 27 départements en rouge, 24 départements en orange et 50 départements en vert.

Situation au mardi 5 mai 2020





Synthèse des indicateurs de l'activité épidémique :



Tension hospitalière sur les capacités en réanimation



Circulation active du virus





Les départements en orange (une catégorie provisoire) ne présentent qu'un seul des deux critères favorable. Le 7 mai, ne resteront que deux catégories - vert et rouge - qui détermineront le niveau d'assouplissement des restrictions imposées depuis le 17 mars.

«Trop tôt pour dire» si les vacances d'été seront possibles

«Il est trop tôt pour dire si on pourra avoir des vacances» cet été, «on le saura début juin», a déclaré Emmanuel Macron ce mardi, en mentionnant notamment les déplacements hors de France. «On va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été. On restera entre Européens, peut-être faudra-t-il réduire un peu plus» en fonction de l’épidémie de coronavirus, a-t-il averti lors d'une interview à la télévision, après avoir visité une école à Poissy (Yvelines).

Le chef de l'Etat a également prévenu que les Français doivent encore s'attendre après le 11 mai à «des contraintes sur les déplacements longs et des contrôles», dont «le gouvernement donnera les règles» jeudi. «Je tiendrai un conseil de défense (sanitaire) jeudi et à son issue toutes les décisions seront données. Le Premier ministre avec ses ministres y reviendront en détail. Mon rôle est d'avoir un propos de bon sens», a-t-il dit.

Emmanuel Macron a par ailleurs mis à profit son déplacement dans une école de région parisienne pour tenter d'apaiser les inquiétudes des parents, enseignants et élus locaux sur la périlleuse rentrée scolaire qui s'annonce à partir du 11 mai. «Je comprends leurs angoisses, leurs questions, leurs inquiétudes», a lancé le président. Et de plaider pour un «retour progressif et concerté», avec pour objectif que «tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école (...) puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé», affirmant qu'il préférait «une bonne rentrée plutôt qu'une rentrée en nombre».

L'application stopcovid sera prête le 2 juin

L'application StopCovid, qui doit permettre de tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus, sera prête le 2 juin pour accompagner le déconfinement, sans avoir recours aux plates-formes d'Apple et Google, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat au Numérique Cedric O.

«Nous entrerons dès la semaine prochaine en phase de test, c'est-à-dire que nous reproduirons des situations réelles pour vérifier que l'application fonctionne bien. Ce qui nous permettrait je pense, si le Premier ministre et la conférence des présidents des assemblées en décident, de faire en sorte que nous puissions revenir devant les parlementaires (...) dans la semaine du 25 mai pour envisager un déploiement lors de la deuxième phase du déconfinement à partir du 2 juin», a-t-il expliqué.

Lors de la présentation de son plan de déconfinement, Edouard Philippe avait réaffirmé vouloir soumettre ce projet à un débat suivi d'un vote à l'Assemblée «lorsque l'application en cours de développement fonctionnera et avant sa mise en œuvre». Le secrétaire d'Etat prévoit que la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) puisse également se prononcer sur le sujet d'ici à la fin mai.

Il exclut désormais un partenariat avec les géants américains Apple et Google, qui contrôlent les deux grands magasins d'applications mondiaux (App store et Google Play store) et veulent proposer rapidement un socle commun pour une application de traçage de contacts. «Nous avons refusé» les solutions d'Apple et de Google «qui posent selon nous un certain nombre de problèmes en terme de protection de la vie privée et en terme d'interconnexion avec le système de santé», a expliqué Cédric O.

La Poste va reprendre ses tournées le samedi et rouvrir ses bureaux

La Poste, dont les services ont été réduits avec la crise du coronavirus, compte rétablir progressivement ses tournées le samedi et rouvrir tous ses bureaux d'ici à la fin mai, a annoncé mardi le groupe public dans un communiqué.

Les tournées reprendront six jours de la semaine à partir du 11 mai, même si le samedi restera réservé aux recommandés, aux colis et à la presse quotidienne. «Il reste encore quelques milliers de lettres qui restent bloquées depuis le début du confinement», a rapporté son PDG Philippe Wahl sur RTL. «Nous sommes en train de les remettre en circulation au fur et à mesure.»

Quant aux bureaux, ils rouvriront avec des horaires et des services adaptés. La Poste compte, au passage, permettre aux personnes «isolées et fragiles» de remettre leur courrier au facteur, pour que celui-ci s'occupe de le poster, avec la possibilité de lui payer l'affranchissement.

Le Royaume-Uni devient le premier pays d'Europe à dépasser les 30.000 morts

Le Royaume-Uni est devenu mardi le premier pays d'Europe à dépasser les 30.000 morts liés au coronavirus, soit le deuxième pays le plus touché par la pandémie dans le monde après les Etats-Unis, selon des statistiques officielles compilées mardi.

Les chiffres hebdomadaires des différentes agences régionales des statistiques du pays affichent un bilan de 32.313 décès dont le Covid-19 est la cause suspectée indiquée sur le certificat de décès, soit un chiffre supérieur à l'Italie. Le dernier bilan du ministère de la Santé britannique, qui ne comprend que les morts en hôpital et en maisons de retraite de patients testés positifs au Covid-19, était de 29.427 morts ce mardi.

La situation est particulièrement «dramatique» dans les maisons de retraite d'Angleterre, a alerté mardi le Bureau national des statistiques (ONS). En trois semaines, plus de 6.000 personnes y sont mortes, dont environ 2.000 la dernière semaine d'avril. «Près de quatre fois plus de décès que ce à quoi nous nous attendions à cette période de l'année ont été enregistrés au cours de la semaine dernière, soit environ 280 % de décès de plus enregistrés dans les maisons de retraite que la moyenne de ces cinq dernières années, et ce nombre augmente», a commenté Nick Stripe, analyste à l'ONS, interviewé par la BBC.