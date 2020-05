Coronavirus : L’hôpital Necker confirme le lien entre le Covid-19 et les hospitalisations d’enfants

Alors que les conséquences encore méconnues du coronavirus sur les enfants sont au cœur de toutes les préoccupations, l'hôpital Necker, à Paris, a tiré la sonnette d'alarme.

Si certaines études semblaient indiquer, jusqu'ici, que les plus jeunes étaient moins touchés, ou moins contagieux, le centre M3C de Necker, centre de référence, a de son côté observé une augmentation des placements d'enfants en réanimation dans un état grave. Lors d'une conférence de presse téléphonique, jeudi, l'équipe de l'hôpital est allé plus loin et a établi une connexion avec le nouveau coronavirus.

L'équipe avait indiqué que tous ces jeunes avaient tous été en contact avec le nouveau coronavirus, soulignant malgré tout que le lien de causalité n'était pas établi, à ce stade. Ce syndrome inflammatoire implique le cœur, les poumons ou l'appareil digestif et rappelle la maladie de Kawasaki.

Un contact avec le virus

«Plus de vingt enfants», âgés de 3 à 17 ans, ont été répertoriés en Ile-de-France depuis le 15 avril, a indiqué le Dr Sylvain Renolleau, chef du service de réanimation de l'hôpital Necker , alors qu'en temps normal, il y a moins d'un cas de ce type par mois.

Ce contact avec le Covid-19 a été prouvé soit par un test virologique positif mais «faible» donc plutôt en fin d'infection, soit par un test sérologique positif (présence d'anticorps), qui prouve aussi qu'ils ont été contaminés dans les semaines précédentes, a précisé le médecin.

A l'heure où le déconfinement et la reprise des cours se préparent, ces cas suscitent une vive inquiétude. D'où l'importance, pour le docteur Bonnet, chef de service cardiologie congénitale et pédiatrique à Necker, d'informer au mieux les professionnels, comme les parents.