D’où venait le masque porté par Emmanuel Macron lors de sa visite d’une école à Poissy ?

Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi 5 mai dans une école de Poissy, dans les Yvelines, afin d'évoquer le retour progressif dans les classes à partir du 11 mai. Une visite effectuée avec un masque de protection bien particulier.

Comme il l'a déjà fait par le passé, le président de la République a en effet souhaité mettre en avant une entreprise 100% française. Ainsi, le masque qu'il a utilisé dans cette école a été fabriqué par la bonneterie Chanteclair, située à Saint-Pouange, dans l'Aube.

Cette entreprise familiale créée en 1973, produit des vêtements en maille «à destination des créateurs, des distributeurs, des marques et des licencieurs», comme elle l'explique sur son site Internet. Des produits qui disposent du label «Origine France Garantie».

Le masque Chanteclair fourni à Emmanuel Macron pour cette visite, un modèle noir orné d'un écusson tricolore, a été testé par la Direction générale de l'Armement (DGA) pour évaluer sa respirabilité et son pouvoir filtrant. Il est disponible au prix de 4,92 euros.

Mais si Emmanuel Macron a tant fait parler de son masque, c'est qu'il n'a pas forcément eu les gestes adéquates avec ce type de protection.

#Macron enlève son masque et touche aussitôt son nez , Blanquer lui le retire en touchant la partie extérieure et ...le pose sur la table face à lui ...ok je comprends mieux... pic.twitter.com/pUHzb71owN

— profecoles (@profecoles) May 5, 2020