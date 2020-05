Le gouvernement s'associe à Tik Tok pour sensibiliser sur les violences faites aux mineurs

Déjà populaire avant la crise, Tik Tok a connu un succès fulgurant avec le confinement. Terrain de jeu des enfants et adolescents, le réseau social est aujourd'hui approché par le gouvernement qui voit en lui un allié de poids pour sensibiliser les plus jeunes à la prévention des violences faites aux mineurs.

Désormais, lorsqu'un utilisateur de Tik Tok recherche certains mots-clés, comme #119 ou #Alloenfanceendanger, une bannière apparaît afin de l'encourager à s'informer davantage.

Un clic le redirige alors vers une page dédiée au 119, le numéro d'écoute pour l'enfance en danger, qui détaille toutes les informations à connaître en situation d'urgence.

Des utilisateurs plus ou moins lambdas se sont mobilisés autour de cette cause, relayant le message du ministère des Solidarités et de la Santé.

C'est notamment le cas de Camilletesigne, connue pour démocratiser la langue des signes sur les réseaux, du chanteur Keen V ou encore de la ventriloque et humoriste Le Cas Pucine.

Pendant le confinement, l'enfance en danger a fait l'objet d'une large campagne de sensibilisation à la télévision, à la radio et sur le web.

Un partenariat similaire à celui engagé avec Tik Tok avait déjà eu lieu avec Twitter. Le hashtag #Enfanceendanger était ainsi resté deux jours dans le top des sujets les plus discutés sur le réseau social à l'oiseau bleu.

Selon le communiqué du ministère des Solidarités et de la Santé, cette large opération de sensibilisation a «fortement contribué à l'augmentation des appels au 119 ces dernières semaines».