Le nombre de décès en hausse de 95% en Ile-de-France par rapport à l'année dernière

Dans un rapport publié lundi 4 mai, l’Insee a comparé le nombre de décès entre le 1er mars et le 20 avril par rapport à la même période l’an dernier.

Et les chiffres sont éloquents, notamment en Ile-de-France. Dans la région, où l’épidémie de coronavirus est virulente, le nombre de décès enregistrés - toute cause confondue - a augmenté de 95%. L’Ile-de-France est ainsi la région qui connaît la plus forte hausse de la mortalité par rapport à 2019.

Sans surprise, la région Grand Est, également durement frappée par l’épidémie, suit avec une hausse de 60% par rapport à l’année dernière.

A titre de comparaison, au niveau national, le nombre de décès enregistrés est en hausse de 27% (109.831 décès en 2020 contre 86.606 en 2019).

[Fichier des #décès] Mise à jour du nombre de #décès par jour et par #département. Décès journaliers cumulés en 2018, 2019 et 2020 jusqu’au 20 avril, et décès journaliers transmis par voie dématérialisée jusqu'au 24 avril https://t.co/KGxHzoYcOK pic.twitter.com/FBcmrqorYs — Insee (@InseeFr) May 4, 2020

+130% en Seine-Saint-Denis

L’Insee relève également que 6 départements (sur 101) ont «connu au moins un doublement du nombre de morts» par rapport à 2019. Là encore, le Grand Est et l’Ile-de-France sont concernés puisqu’il s’agit du Haut-Rhin (+135%), de la Seine-Saint-Denis (+130%), des Hauts-de-Seine (+122%), du Val-de-Marne (+104%), de l’Essonne (+99%) et du Val-d’Oise (+99%).

L’Institut note par ailleurs que si le nombre de décès en Ile-de-France continue de croître en avril, «la progression ralentit en termes relatifs».