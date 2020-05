Vladimir Poutine fait remettre une médaille de la Seconde guerre mondiale à Kim Jong-un

Les médias russes indiquent, ce mardi 5 mai, que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est vu remettre une médaille commémorative de la Seconde guerre mondiale de la part du président russe Vladimir Poutine.

Une information qui, de prime abord, pourrait faire croire que les deux hommes se sont rencontrés. Dans les faits pourtant, ni l'un, ni l'autre n'étaient présents à la cérémonie.

Comme l'explique le journal The Moscow Times, c'est en fait l'ambassadeur de Russie qui a remis la médaille commémorative au ministre des Affaires étrangères de Kim Jong-un, comme en attestent un communiqué et des photos officielles publiés sur la page Facebook de l'ambassade russe à Pyongyang.

C'est d'ailleurs la représentation diplomatique russe qui a révélé l'information ce mardi 5 mai et mis en ligne les clichés le même jour. L'ambassade indique également que la cérémonie a eu lieu, elle aussi, ce mardi 5 mai.

La Russie a voulu remercier «personnellement» Kim Jong-un

De quoi alimenter un peu plus les spéculations sur l'état de santé de Kim Jong-un. Celles-ci se sont en effet multipliées ces dernières semaines surtout depuis son absence remarquée aux célébrations du 15 avril.

Cette journée est pourtant la plus importante du calendrier politique nord-coréen car tout le pays a l'habitude de commémorer la naissance du fondateur du régime, Kim Il Sung, son grand-père.

Certains médias, comme TMZ, habituellement pourtant bien informé, avait même annoncé, samedi 25 avril, la mort de Kim Jong-un, le site américain assurant que le chef de l'Etat nord-coréen n'aurait pas survécu à une opération du coeur.

Finalement, et comme si de rien n'était, Kim Jong-un est réapparu le vendredi 1er mai en participant à l'inauguration d'une usine d'engrais.

Pour en revenir à la rencontre entre les officiels russes et nord-coréens mandatés par Vladimir Poutine et Kim Jong-un, la communication russe indique que la Russie a voulu, en remettant une médaille commémorative à Kim, le récompenser personnellement «pour sa grande contribution à la préservation de la mémoire des soldats soviétiques morts et enterrés en république populaire démocratique de Corée (RPDC)».

Selon l' agence de presse russe TASS, 1.375 soldats soviétiques sont enterrés en Corée du Nord.