Déconfinement : 75% de l'offre RATP le 11 mai, mais 15% de la capacité

Le réseau de la RATP devrait fonctionner à plus de 75% à la fin du confinement le 11 mai, mais sa capacité sera réduite à 15% en raison des règles de distanciation sociale, a indiqué mercredi sa PDG Catherine Guillouard.

L'entreprise publique envisage de faire circuler en moyenne 75% des métros - mais 85% sur la très chargée ligne 13 et 100% sur les lignes automatiques 1 et 14 -, 75% des RER A et B, 75% des bus et de 80 à 100% des tramways, a détaillé Mme Guillouard lors d'une audition au Sénat.

La fréquentation du réseau est actuellement tombée à 4% par rapport à la normale, pour 30% de l'offre habituelle.

La RATP va installer d'ici à la fin juin un millier de distributeurs de gel hydroalcoolique dans ses stations, en commençant le 11 mai par les principales.

«On essaiera de fournir des masques en appoint la première semaine» du déconfinement, a ajouté la dirigeante, précisant que ceux-ci seraient fournis par l'Etat ou la région Ile-de-France.

Les voyageurs pourront en outre acheter des masques et du gel dans les distributeurs de boissons et friandises, a-t-elle noté.

«Nous avons engagé une course contre la montre pour nous préparer au mieux» avant le retour annoncé des voyageurs le 11 mai, sachant que le gouvernement n'a fait savoir que le 28 avril que les règles de distanciation sociale - les passagers devant se tenir à au moins un mètre les uns des autres - s'appliqueraient aux transports publics, a souligné Mme Guillouard.

Compte tenu de ces règles, la «capacité d'emport» va être limitée à environ 15% de la normale, a-t-elle noté.

«La grande inconnue du 11 mai, c'est les flux entrants dans nos réseaux» malgré tous les efforts entrepris, a-t-elle reconnu.

«On ne peut pas évidemment s'engager sur le respect permanent et en tous points des distances de sécurité vu la taille du réseau», a-t-elle relevé, ajoutant que la RATP signalerait aux autorités «les situations qui pourraient être difficiles».

Il lui faudrait selon les scénarios de 1.500 à 5.000 personnes pour surveiller le réseau, en plus des 3.000 agents déployés par la RATP, selon elle.

La patronne de la RATP préconise donc - comme le reste de la profession et le gouvernement - le maintien d'un télétravail «massif» et un étalement des heures de pointe. Elle est aussi favorable à «un mécanisme de certificat» qui réserverait les transports publics aux travailleurs à certaines heures.

«Nous attendons le cadrage définitif de l'Etat», attendu à la fin de la semaine, pour pouvoir affiner le plan de transport, a-t-elle remarqué.