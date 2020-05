59 % des Français ne veulent pas céder leurs données numériques contre le coronavirus

Certains pourront s'étonner de cette proportion élevée à l'heure des réseaux sociaux, lorsque d'autres l'expliqueront par une défiance accrue vis-à-vis du gouvernement. Une majorité de Français (59 %) déclarent ne pas vouloir céder ses données numériques dans la lutte contre le coronavirus.

Tel est l'un des enseignements tirés d'une enquête de l'institut de sondage Ifop rendue publique ce jeudi 7 mai.

Réalisée en partenariat avec le Cercle de Giverny, Think Tank («groupe de réflexion», en français) engagé vers la responsabilité sociale des entreprises (RSE), l'étude a consisté à interroger les Français sur la crise en cours et les mesures à déployer pour relancer le pays.

Très forte adhésion chez les personnes proches de LREM

Sollicités sur plusieurs sujets autour de cette thématique, il est donc apparu au chapitre numérique que seule une minorité de personnes interrogées (41 %) déclarent être disposées à donner un accès plus important à ses données personnelles en ligne afin de lutter contre la pandémie en cours.

En outre, parmi eux, seuls 11 % des Français seraient «tout à fait» disposés à donner davantage accès à leurs données, lorsque 30 % seraient «plutôt» disposés à le faire.

Fait intéressant, la proportion de personnes prêtes à donner un accès plus important à ses données personnelles numériques est bien plus forte parmi celles se sentant proches de LREM (64 %) et concerne également un sénior sur deux (50 % parmi les 65 ans et plus).

59 % des Français ne sont pas disposés à donner un accès plus important à leurs données personnelles numériques pour permettre de lutter contre le COVID-19 - @IfopOpinion pour le Cercle de Giverny. L'intégralité du sondage est à découvrir ici https://t.co/M9LoQ6jrmV pic.twitter.com/m7ObqzvrHc — Forum de Giverny (@ForumGiverny) May 7, 2020

A l'opposé, 29 % ne sont «pas du tout» d'accord avec cette idée et 30 % «plutôt pas». Alors que le projet d'application numérique Stop-Covid pourrait être déployé à partir du 2 juin, selon le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Cédric O, ces chiffres ont donc de quoi interpeller.

Si le projet doit permettre de freiner la propagation du nouveau coronavirus en France au moment du déconfinement, il reste pourtant critiqué jusque dans les rangs de la majorité en raison de ses risques supposés concernant la vie privée de ses utilisateurs, même si l'application dédiée est présentée comme ne dérogeant pas à la réglementation sur les données personnelles.

la destruction de la biodiversité a contribué à la pandémie, selon 53 % des sondés

Autre enseignement de l'étude, le rôle central des enjeux environnementaux dans la crise sanitaire actuelle est très largement reconnu dans ses causes comme dans ses conséquences.

Dans ce contexte, 53 % des interviewés estiment que la destruction de la biodiversité (disparition d'espèces, raréfaction de la faune et de la flore...) a contribué à l'émergence de la pandémie, dont 24 % pensent qu'elle y a «beaucoup» contribué. Les moins de 35 ans sont particulièrement nombreux (62 %) à mettre en avant cette relation de cause à effet.

Sur six propositions visant à tirer les enseignements de la crise actuelle, près de la moitié des personnes interrogées (46 %) estiment par ailleurs que le plus urgent à mettre en oeuvre pour les entreprises, est donc de «produire davantage en France en relocalisant certaines industries, lorsque c'est possible».

De même, un quasi-consensus émerge pour affirmer que les entreprises ont une responsabilité importante dans le développement d'une société plus écologiste et équitable, afin de prévenir une nouvelle crise sanitaire. Ce sont en effet 85 % des sondés qui partagent cet avis.