Confinement : les commémorations du 8 mai se tiendront sans public ou à distance

A quelques jours du déconfinement, prévu le 11 mai prochain, les commémorations de la victoire du 8 mai 1945 se feront cette année sans public, avec des dépôts de gerbes par les préfets et élus et par une cérémonie très restreinte présidée par le Président de la République.

Toutefois, les Français sont invités à pavoiser leurs balcons ou fenêtres.

Emmanuel Macron présidera vendredi la cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 dans un format très restreint, en présence des principaux responsables politiques et militaires mais sans public en raison de la crise du coronavirus, a indiqué l'Elysée.

Alors que cette année marque le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme, c'est la première fois que la traditionnelle cérémonie de l'Arc de triomphe se déroulera ainsi a minima, sans les traditionnelles remontées des Champs Elysées et revues des troupes.

Aux côtés du chef de l'Etat, seront présents ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, les présidents des deux assemblées Gérard Larcher et Richard Ferrand, le Premier ministre Edouard Philippe, la ministre des Armées Florence Parly et la secrétaire d'Etat Geneviève Darrieussecq, ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo.

Les armées seront représentées par leurs plus hauts responsables, dont le chef d'état major François Lecointre.

Retransmise en direct à la télévision, la cérémonie devrait durer 45 minutes et débutera à 10H45 par un dépôt de gerbe devant la statue du général de Gaulle sur les Champs Elysées. Suivra la cérémonie solennelle sous l'Arc de triomphe qui, tout en respectant son déroulé traditionnel, a été «adaptée pour respecter les mesures sanitaires», selon l'Elysée. C'est le cas notamment pour le dépôt de gerbe ou le ravivage de la flamme du Soldat inconnu qu'effectuera Emmanuel Macron, en présence d'un seul porteur de drapeau.

Sans public

Les mesures de distanciation seront également appliquées, permettant aux responsables présents de ne pas porter de masque.

La place de l'Etoile sera déserte, sans tribune pour les représentants d'institution ni pour la presse.

Le 20 avril, le ministère des Armées avait annoncé que les commémorations du 8 Mai se dérouleraient «en format restreint» et seraient fermées au public. Il répondait aux inquiétudes de certains élus, notamment de droite, et d'associations d'anciens combattants qui insistaient pour que des cérémonies puissent se tenir sur l'ensemble du territoire.

[#8mai] Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire #COVID19 et aux mesures de #confinement, @gdarrieussecq indique que les cérémonies du 8 mai se dérouleront selon les modalités suivantes pic.twitter.com/Aj29A66VIJ — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) April 20, 2020

«Dans les communes, les maires pourront organiser, en format très restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts», sans que le public soit autorisé, avait précisé Geneviève Darrieussecq.

«Le président de la République demande aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de pavoiser leur balcon aux couleurs nationales», avait-elle ajouté.

Plusieurs associations et le Comité parisien de la Libération ont également appelé les Français à «aller individuellement déposer une fleur, un bouquet, un dessin, un poème, sur les monuments aux morts et au pied des plaques du souvenir de toutes les victimes du nazisme».

Emmanuel Macron devait initialement se rendre à Moscou pour célébrer le 75e anniversaire de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Mais le défilé de la Victoire, auquel devaient assister d'autres dirigeants, a été annulé à cause de la pandémie.