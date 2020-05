Grâce à la crise, les vétérinaires peuvent désormais soigner les animaux en téléconsultation

Les animaux malades peuvent désormais être suivis par leur vétérinaire par le biais de la téléconsultation, selon un décret paru mercredi 6 mai au journal officiel. Cette possibilité était envisagée depuis 2016 par les soignants mais sa mise en place a été accélérée par l'épidémie de coronavirus.

«Le conseil national de l'ordre avait, à l'époque, demandé un avis à l'académie vétérinaire de France, sur la possibilité de mettre en place un dispositif similaire à ce qui existait en médecine humaine», explique à l'AFP Jacques Guérin, président du conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Le dispositif, mis en place à titre expérimental pour 18 mois, «permettra aux vétérinaires situés notamment en zone rurale d'assurer un suivi rapproché des animaux en évitant certains déplacements», a indiqué le ministère de l'Agriculture, dans un communiqué.

«L'urgence sanitaire actuelle a relancé l'idée d'accélérer le mouvement. Courant mars, j'avais écrit au ministre de l'Agriculture pour lui demander que la profession vétérinaire puisse, dans un temps plus contraint, recourir à cette forme d'exercice complémentaire qu'est la télémédecine», indique M. Guérin.

L'un des objectifs est « de réduire les contacts inter-personnels dans la journée, de diminuer les déplacements (...) en ne faisant que les actes essentiels, urgents, ceux qui consistent à soigner un animal malade », insiste-t-il.

Il prend l'exemple d'un vétérinaire appelé au chevet d'un cheval qui s'est blessé à un antérieur : « Ce qui est indispensable, c'est que le vétérinaire se déplace auprès du cheval et pare la plaie, la désinfecte, éventuellement la suture », explique M. Guérin, vétérinaire dans le Morbihan.

« Jusqu'ici, il venait tous les jours vérifier comment la plaie évoluait. Avec la télémédecine, il va pouvoir disposer d'informations, notamment par l'image », qui vont lui permettre de dire si la plaie évolue bien ou mal, et s'il est nécessaire de se déplacer.

Un décret du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation paru au JO du 6 mai autorise pour la première fois en France les vétérinaires à réaliser des consultations à distance et à recourir à des expertises via des outils numériques. https://t.co/sv20s5GmSx

— Ordre des Vétérinaires (@OrdreVet_France) May 6, 2020