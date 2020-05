Météo : quel temps fera-t-il lundi 11 mai en France ?

Après deux mois de confinement, les Français pourront, dès ce lundi 11 mai, sortir librement de chez eux dans une limite de 100 kilomètres. Malheureusement, ça ne sera pas l’occasion d’aller faire une balade en short et en tee-shirt pour profiter du soleil.

Le temps printanier de cette fin de semaine va en effet laisser place à un ciel très agité avec de la pluie, des orages et du vent sur la majeure partie du pays.

«La semaine du 11 mai s'annonce plutôt perturbée sur les 2/3 sud-est du pays avec un épisode très pluvieux en tout début de semaine», prévoit Météo France.

Les températures chuteront lundi d'une dizaine de degrés au moins, mais remonteront petit à petit les jours suivants pour rejoindre des valeurs proches de la normale, précise l'organisme de prévision météorologique.

©Capture d'écran Météo France

Le matin, le thermomètre affichera entre 5 et 14 degrés en général, 16 à 18 sur le pourtour méditerranéen. En journée, les températures maximales afficheront 17 à 21 degrés en région Sud et en Corse, et 9 à 14 degrés sur la plupart des autres régions.

Du côté des Vosges, il neigera temporairement à très basse altitude, probablement jusque vers 500m.