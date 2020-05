Valéry Giscard d'Estaing visé par une plainte pour agression sexuelle

À 98 ans, Valéry Giscard d'Estaing pourrait se retrouver devant la justice. L'ancien président de la République est la cible d'une plainte pour agression sexuelle déposée par une journaliste allemande, Ann-Kathrin Stracke.

Selon cette dernière, le membre du Conseil constitutionnel lui aurait mis la main aux fesses à plusieurs reprises, alors qu'elle lui avait plusieurs fois signalé sa désapprobation. Les faits révélés par Le Monde et le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung remontent à décembre 2018, alors que la reporter de 37 ans l'interrogeait sur les 100 ans de la naissance d'Helmut Schmidt, ancien chancelier fédéral allemand qui était en place en même temps que le Français.

Après la fin de l'entretien, l'équipe de télévision de la chaîne WDR demande à prendre quelques photos avec l'ancien président. C'est alors que «VGE» aurait posé sa main sur le postérieur de la journaliste à deux reprises. Quelques instants plus tard, l'ancien pensionnaire de l'Elysée aurait profité d'une visite de son bureau et de ses photos pour réitérer son geste. La journaliste assure avoir essayé de se dégager «plusieurs fois et de toutes [ses] forces».

Le caméraman, présent et témoin de la scène, aurait alors volontairement renversé un objet de la pièce puis en déplaçant une chaise qu'il a placée entre les deux concernés. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter l'appartement, Valéry Giscard d'Estaing aurait terminé l'entretien par «des baisers appuyés sur les joues», et chuchotant dans l'oreille de la journaliste : «faites de beaux rêves», en allemand.

Mis au courant, la hiérarchie de la chaine WDR a envoyé un rapport de plusieurs pages au cabinet de l'ancien président, sans réponse si ce n'est un accusé de réception. Au bout d'un an, Ann-Kathrin Stracke a décidé de porter plainte. «Dans un premier temps, je n’ai pas pensé porter plainte, d’autant que je n’avais aucune idée de la façon dont fonctionne la justice française », a-t-elle confié au Monde. Selon son directeur de cabinet Olivier Revol, «VGE» n'a aucun souvenir de l'entretien. Selon ce dernier, il s'agit de la première fois que l'ancien président est la cible d'accusations concernant son comportement vis-à-vis des femmes.