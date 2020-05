Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce vendredi 8 mai 2020

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

243 morts ces dernières 24 heures, soit un total de 26.630 décès

L'épidémie de coronavirus a fait 243 morts de plus en 24 heures en France, portant le nombre total de décès depuis le 1er mars à 26.230.

La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 93 patients Covid-19 en moins depuis jeudi, soit 2.868 cas graves, sur un total de 22.724 personnes actuellement hospitalisées pour infection au coronavirus.

Concernant les décès, 16.497 (+111) ont été enregistrés dans les hôpitaux et 9.733 (+132) dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

En Italie, la barre des 30.000 décès a été franchie, avec 30.201 au total (+ 243 par rapport à hier). Au Royaume-Uni, le Covid-19 a désormais fait plus de 31.000 décès, avec 626 nouvelles victimes en 24 heures (31.241 au total).

Hausse historique du chômage aux Etats-Unis, avec 20,5 millions d’emplois détruits

L'économie américaine a perdu 20,5 millions d'emplois au mois d'avril, du jamais vu en si peu de temps, et le taux de chômage a bondi à 14,7%, au plus haut depuis les années 1930.

Cette hausse, la plus élevée depuis la création de ces données en 1948, est due à la mise à l'arrêt brutal de l'économie face au Covid-19. «L'emploi a fortement chuté dans tous les principaux secteurs, avec des pertes d'emplois particulièrement importantes dans les loisirs et l'hôtellerie», précise le département du Travail.

Le nombre de personnes sans emploi est passé de 15,9 millions à 23,1 millions. Par ailleurs, le nombre de personnes qui occupent un emploi à temps partiel pour des raisons économiques a presque doublé, et atteint 10,9 millions.

Le taux de chômage de mars était de 4,4%. Au cœur de la crise financière de 2009, le taux de chômage avait été, au plus haut, de 10,1%.

L’attestation employeur pour prendre les transports en Ile-de-France sera contrôlée de 6h30 à 9h30 puis 16h à 19h

L'attestation employeur instituée à partir de lundi dans les transports en commun d'Ile-de-France sera contrôlée «entre 6h30 et 9h30», et «le soir entre 16h et 19h», a assuré ce vendredi la présidente de la région Valérie Pécresse.

Les contrôles seront menés «dans les grandes gares» mais «en dehors de ces plages horaires, les transports qui ne seront pas saturés sont évidemment ouverts à tous», a ajouté sur France 2 celle qui préside également Ile-de-France mobilités.

Toutefois «il y aura une tolérance dans les premiers jours, l'objectif n'est pas la verbalisation mais de donner priorité à ceux qui ont absolument besoin des transports en commun, ceux qui vont travailler», a-t-elle précisé.

En marge de ces déclarations, le gouvernement a indiqué qu’environ soixante stations de métro resteront fermées lundi.

Les trains grandes lignes de la SNCF ont repris ce vendredi

Le déconfinement à la SNCF a commencé dès ce vendredi pour les trains grandes lignes, avec 20% du service et le retour des TGV low-cost Ouigo.

A partir de lundi, ce sera au tour des trains trains du quotidien. Le nombre de trains de banlieue d'Ile-de-France qui circuleront oscillera entre 50% et 60% de la normale. Le niveau atteindra de 40% à 50% pour les TER, et 32% pour les TGV et Intercités.

Les déplacements resteront toutefois limités à 100 km jusqu'au 2 juin, et «seuls les voyages pour raisons professionnelles ou motifs impérieux seront autorisés pour des distances plus longues», a rappellé le groupe public.

Dans les TGV et Intercités, la compagnie continuera à ne pas vendre plus d'un siège sur deux pour respecter les règles de distanciation, et la réservation sera plus que jamais obligatoire. Le port du masque y est par ailleurs lui aussi obligatoire dès vendredi.

Comme pendant les grèves, la SNCF s'engage à publier la liste des trains en circulation la veille à 17h.

Le coronavirus a déclenché «une avalanche de haine», dénonce l’ONU

La pandémie de Covid-19 génère «une avalanche de haine et de xénophobie», a dénoncé ce vendredi le chef de l'ONU, Antonio Guterres, sans citer de pays ou d'individus.

«On désigne des boucs émissaires, on entretient la peur. La haine de l'étranger se répand sur internet et dans les rues. Les théories du complot à caractère antisémite prolifèrent et des musulmans sont victimes d'attaques liées au Covid-19», a-t-il ajouté.

Selon lui, «des migrants et des réfugiés ont été accusés de propager le virus et se sont vus refuser l'accès aux soins médicaux», tandis que «l'idée répugnante que l'on pouvait sacrifier» les personnes âgées, figurant parmi les plus vulnérables, «a commencé à se répandre». «Des journalistes, des lanceurs d'alerte, des professionnels de santé, des travailleurs humanitaires et des défenseurs des droits humains sont pris pour cible simplement parce qu'ils font leur métier», critique aussi le secrétaire général de l'ONU.

Il a appelé à «une action résolue» pour y mettre fin, en demandant notamment aux enseignants de « s’intéresser à la maîtrise des outils numériques » par les jeunes et aux réseaux sociaux d’en faire plus pour lutter contre les contenus racistes, misogynes ou préjudiciables.