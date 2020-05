18 départements placés en vigilance orange pour pluie-inondation

Météo France a placé dix-huit départements en vigilance orange pour pluie-inondation. Des orages et des pluies soutenues d'exception sont attendus.

L'alerte concerne les départements de la Gironde, les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, dans le Sud-Ouest, la Charente-Maritime et au Lot-et-Garonne dans l'ouest, ainsi que l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret dans le Centre.

Elle a été étendue dans la matinée aux huit départements de l'Ile-de-France (Paris et petite couronne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d'Oise).

Dès le début de l'après-midi, des précipitations exceptionnelles pourraient frapper le Sud-Ouest. Météo-Pyrénées alerte sur une situation «particulièrement critique» dans les Landes, avec des «pluies orageuses non-stop».

Situation potentiellement critique à venir sur les #landes d'ici demain lundi, où l'on attend des #pluies orageuses non stop ! Risque d'#innondations avec des cumuls entre 150 et 200mm ! Prudence aussi sur les départements limitrophes. pic.twitter.com/B27sFRDnMM — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) May 10, 2020

«Sur la région Centre-Val de Loire des orages forts sont prévus en soirée. Les fortes intensités pluvieuses (de l'ordre de 20 à 30 mm/h) pourront provoquer des phénomènes d’inondation par ruissellement», rapporte Météo France.

DE NOUVEAUX RISQUES EN ILE-DE-FRANCE

En Ile-de-France, le temps deviendra plus instable en cours d'après-midi et en soirée avec «la circulation de fréquents orages pouvant apporter localement de la grêle, de nombreux impacts orageux et de nouveau de forts cumuls». Les sapeurs-pompiers de Paris appellent à «surveiller la montée des eaux» et «limiter ses déplacements».