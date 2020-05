2 départements en vigilance rouge et 25 départements en vigilance orange pour pluie-inondation

Météo France a placé les départements des Landes et de la Gironde en vigilance rouge pour pluie-inondation. La vigilance orange est étendue à 25 départements.

La Gironde et les Landes ont été placées en vigilance rouge dimanche en raison de fortes pluies attendues dans la nuit ainsi que lundi matin. Dans le Sud-Ouest, «les quantités prévues en 24/48 heures pourraient avoisiner par endroits les valeurs centennales», selon Météo France.

«Des crues importantes sont attendues sur les cours d'eau de Gascogne» annoncent les météréologues.

Météo-Pyrénées alerte sur une situation «particulièrement critique» dans les Landes, avec des «pluies orageuses non-stop».

Situation potentiellement critique à venir sur les #landes d'ici demain lundi, où l'on attend des #pluies orageuses non stop ! Risque d'#innondations avec des cumuls entre 150 et 200mm ! Prudence aussi sur les départements limitrophes. pic.twitter.com/B27sFRDnMM — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) May 10, 2020

«Sur la région Centre-Val de Loire des orages forts sont prévus en soirée. Les fortes intensités pluvieuses (de l'ordre de 20 à 30 mm/h) pourront provoquer des phénomènes d’inondation par ruissellement», rapporte Météo France.

DE NOUVEAUX RISQUES EN ILE-DE-FRANCE

Les huits départements de l'Ile-de-France (Paris et petite couronne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d'Oise) sont en vigilance orange. En cours d'après-midi et soirée, le temps deviendra plus instable avec «la circulation de fréquents orages pouvant apporter localement de la grêle, de nombreux impacts orageux et de nouveau de forts cumuls». Les sapeurs-pompiers de Paris appellent à «surveiller la montée des eaux» et «limiter ses déplacements».