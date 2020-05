Ce que l'on sait du nouveau cluster dans la Vienne

La Nouvelle-Aquitaine est au centre de l'actualité ce 10 mai, puisque deux foyers de contamination du coronavirus ont été identifiés dans la région. L'un de ces «clusters» est situé dans la Vienne, et a été repéré après la première contamination d'un membre de l'équipe de direction d'un collège.

Qui sont les contaminés ?

Outre cette première personne, trois autres cas de nouveau coronavirus ont été confirmés après des tests effectués par des médecins. L'on ne connaît pas également le rôle exact des malades dans l'établissement, mais suite à la confirmation de leur état de santé, toute «l'équipe de direction élargie et les personnels de la collectivité territoriale» qui sont passés dans le collège la semaine passée ont été placés en quarantaine, selon France Bleu Poitou. En tout, la mesure concerne neuf personnes.

La rentrée retardée ?

L'établissement, le collège Gérard Philippe situé à Chauvigny, devait rouvrir ses portes dès le 11 mai pour les enseignants. Les premiers élèves, à savoir les 6èmes et les 5èmes, devaient revenir à partir du 18 mai. Ce calendrier n'est plus d'actualité après la confirmation des cas. La date d'un premier retour est désormais fixée au 27 mai prochain. Par mesure de précaution, les locaux seront désinfectés par les services de la Vienne.

Les autres écoles risquent-elles le même sort ?

Après la confirmation récente de ce foyer de contamination, le maire de Chauvigny a pris les devants pour demander que les enseignants et les agents des écoles primaires de la ville soient également testés, afin d'éviter que le cluster ne s'étende encore davantage. «J'ai appelé l'ARS, la préfecture, le directeur d'académie pour organiser ces tests, en leur disant : "si ces tests ne sont pas faits, je ne rouvre pas les écoles avant septembre"», a-t-il assuré à France Bleu.

Les 71 personnes concernées ont donc été dépistées, et la ville est désormais dans l'attente des résultats qui devraient arriver dans la journée du 11 mai, si ce n'est plus tôt. Si les tests ne montrent pas de contaminations, la rentrée dans les autres écoles sera maintenue. «Si, en revanche, il devait y avoir ne serait-ce qu'un seul cas avéré de Covid-19, nous avons pris la décision, avec un certain nombre d'élus, de ne pas les rouvrir», a déclaré le maire, Gérard Herbert, à franceinfo.