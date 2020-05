Coronavirus : ce que l’on sait du nouveau cluster découvert en Dordogne

Malgré le confinement imposé à toute la France depuis le 17 mars pour stopper la progression du coronavirus, certains foyers épidémiques ont été découverts à travers le territoire.

C'est le cas dernièrement en Dordogne, après des obsèques.

Qui sont les contaminés ?

Des obsèques organisées à la fin du mois d'avril dans le petit village d'Eglise-Neuve-de-Vergt, près de Périgueux,sont à l'origine de ce nouveau «cluster». La famille du défunt avait respecté la limite de vingt personnes au sein de l'église de la commune, mais plusieurs dizaines d'individus les ont ensuite rejoints au funérarium et lors d'une réunion de famille.

Parmi les participants, un homme a été testé positif au Covid-19 par son médecin ce mardi 5 mai. Toutes les personnes qu'il avait côtoyées ont ensuite été testées par l'Agence régionale de santé (ARS) : d'abord cinq personnes, puis cinquante-quatre autres le lendemain, et encore quarante-quatre autres le surlendemain. En tout, ce ne sont pas moins de 103 membres de son entourage (famille, collègues et soignants) qui ont été soumis aux tests.

Les résultats des quarante premières personnes testées ont indiqué ce vendredi 8 mai que neuf personnes avaient contracté le virus. Ces dernières ne présentent aucun symptôme mais sont isolées. Les résultats des soixante-trois autres personnes sont attendus.

Des risques de propagation dans le département ?

Selon l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, la «situation a été maîtrisée en une semaine». En conséquence, ce nouveau foyer «ne devrait pas avoir d'incidence sur ce département», peu touché par l'épidémie.

Ce résultat est notamment dû «à la réactivité des acteurs, particulièrement la MSP [Maison de santé pluriprofessionnelle] de Vergt», a souligné Michel Laforcade, directeur de l'agence régionale. Cette rapidité a permis «d'organiser rapidement un dépistage élargi des personnes contacts».

[Point presse #COVID19] « Je salue le travail exceptionnel du médecin de la MSP de Vergt qui a permis d’organiser rapidement un dépistage élargi des personnes contacts. Cette mobilisation collective est la clé du succès » M. Laforcade, DG ARS NA — ARS Nouvelle-Aquitaine (@ARS_NAquit) May 9, 2020

Un avertissement pour le déconfinement

Si ce foyer épidémique n'a pas eu de conséquence directe sur la situation du coronavirus dans le département, l'Agence régionale de santé craint qu'il n'augure ce qui va se passer durant le déconfinement. C'est pourquoi elle rappele l'importance du respect des consignes sanitaires et des gestes barrières.

«C'est vraiment l'illustration de ce que l'on ne souhaite pas vivre dans les trois semaines [...] : relâchement, réunions familiales, enfants, petits-enfants, grands-parents, voisins-voisines... On se retrouve à une trentaine et, au bout du compte, une seule personne va contaminer un nombre très significatif et derrière, ça va mobiliser beaucoup de monde» en dépistages, a estimé Michel Laforcade.