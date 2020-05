Déconfinement : Anne Hidalgo envisage une circulation alternée si le trafic automobile est trop intense

La maire de Paris Anne Hidalgo refuse de «revenir au tout-automobile» lors du déconfinement. Dans une interview au «Journal du Dimanche» ce 10 mai, elle dit réfléchir à la mise en place d'une «circulation alternée», pour limiter le trafic à l'intérieur de la capitale.

«Un afflux massif de véhicules motorisés augmenterait le niveau de pollution atmosphérique, laquelle est déjà responsable de 48 000 morts par an en France et 6 500 dans le Grand Paris» explique Anne Hidalgo. «En plus, des études ont montré que la pollution aux particules entraînait une accélération de la propagation du coronavirus», poursuit l’élue, persuadée qu’«on aggraverait la crise sanitaire si on laissait les voitures revenir».

«Si nous devions nous retrouver avec un trafic automobile trop intense, je demanderai des mesures de circulation alternée. Il en va de la santé des Parisiens et des habitants de la métropole», annonce-t-elle. La maire PS de Paris annonce l'«ouverture de 2000 places de parking relais aux portes de Paris, gratuites pour les détenteurs d'un pass Navigo», à partir de lundi.

UN AMENAGEMENT DE NOUVELLLES PISTES CYCLABLES

Pour favoriser l'usage du vélo, la ville a annoncé le 4 mai la création de 50 kilomètres de pistes cyclables provisoires. «Nous avons commencé à aménager (...) en commençant par les rues et les avenues qui correspondent aux parcours des lignes 1, 4 et 13 du métro», détaille l'élue. 19 000 bicyclettes Velib «seront en service dès lundi matin». Les rues très commerçantes des «Petits-Champs, Monsigny, Mouffetard, Faubourg-Saint-Denis, Aligre» seront «totalement piétonnisées».

Les parcs et jardins de la ville resteront fermés, malgré la volonté de l'équipe municipale. «Je poursuis les discussions afin d’obtenir une dérogation adaptée pour Paris», ajoute l'édile dans le JDD.