Déconfinement : Comment se procurer les masques gratuits distribués par la ville de Paris ?

La ville de Paris va commencer à distribuer gratuitement, dès ce lundi 11 mai, des masques destinés au grand public. La procédure pour les obtenir est simple.

Comme l'a précisé la mairie, ces masques seront remis aux habitants dans les 906 pharmacies de la capitale jusqu'au 8 juin. Mais cette distribution se fera uniquement sur présentation d'une contremarque.

Pour se procurer ce document, il suffit de se pré-inscrire sur le site Paris.fr, à partir du 11 mai. Ces contremarques permettront aux Parisiens de savoir quand ils pourront aller chercher leur masque, et dans quelle pharmacie se rendre pour le faire.

Ces 2,2 millions de masques, limités à un par personne et jusqu’à six par foyer, seront fabriqués en tissu, lavables et réutilisables vingt fois. Ils répondront aux normes de l'Afnor.

Cette distribution de masques organisée par la ville de Paris est d'autant plus importante que ceux-ci seront obligatoires dans les transports en commun. Leur absence pourra être sanctionnée d'une amende de 135 euros.