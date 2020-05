Déconfinement : les routes et les gares seront-elles prises d'assaut ce lundi 11 mai ?

Qu'on le redoute ou qu'on l'attende, c'est un fait : le déconfinement approche. Pour beaucoup de Français, le mot résonne comme la promesse d'une liberté accrue, certains y voient aussi le signal attendu pour rentrer à la maison, après s'être confinés ailleurs. Doit-on alors s'attendre à des déplacements massifs ce lundi 11 mai ? Les routes et les gares seront-elles prises d'assaut ?

Certains chiffres récents semblaient indiquer une hausse conséquente de la fréquentation du site de la SNCF depuis l'allocution d'Edouard Philippe, le 13 avril. Sans confirmer l'information, Voyages SNCF, concède que «les gens se sont renseignés parce qu'ils commencent à avoir envie de se projeter». «Mais consultation ne veut pas dire réservation», ajoute-t-on.

Distanciation physique oblige, l'entreprise rappelle que seule une place sur deux à bord des trains est mise en vente. La reprise du trafic ferroviaire est annoncée «très progressive» et, selon Cecilia Vichot, du groupe Voyages SNCF, l'interdiction de voyager au-delà de 100 km depuis son domicile «restreint beaucoup les voyageurs».

Pour toutes ces raisons, auxquelles s'ajoute la prolongation quasi généralisée du télétravail, elle estime que les gares ne seront pas surinvesties dès le début du déconfinement. Selon Cécilia Vichot, les Français feront d'abord «appel aux transports du quotidien», comme la voiture.

Pourtant, la société de covoiturage Blablacar n'a pas remarqué de «hausse notable» dans ses réservations dernièrement. Là encore, la limite des 100 km est invoquée puisque le service est principalement utilisé pour de longs trajets, «300 km en moyenne».

En revanche, un rebond est attendu du côté de BlaBlaLines, le dispositif réservé aux trajets quotidiens, entre le domicile et le lieu de travail. «Certains Français vont devoir y retourner et le covoiturage est sans doute plus rassurant que les transports en commun», juge-t-on au sein de l'entreprise.

Concernant les trajets les plus longs, la nécessité de limiter la circulation du virus nous impose de fixer une limite de 100 km pour les déplacements, sauf motif professionnel ou familial impérieux.



Ils seront calculés à vol d’oiseau à partir du lieu de résidence.#Déconfinement pic.twitter.com/C5zBnM1uap — Christophe Castaner (@CCastaner) May 7, 2020

Finalement, l'indicateur le plus franc concernant un possible engorgement des routes à partir du 11 mai est à chercher du côté de la location de véhicules.

Pour Christophe Gerbaud, co-fondateur de City-Drop, la perspective du déconfinement a effectivement fait une grande différence. Avec le confinement, son activité a chuté «d'environ 85%». Mais «dès que la date du 11 mai a été annoncée, on a senti la fréquentation du site augmenter, assure le directeur associé. Les réservations ont repris, on est revenu à 60% de notre activité.»

Et, selon lui, ce n'est qu'un début : «Je pense que beaucoup de gens sont encore un peu frileux. Ils attendent de voir mais réserveront ensuite». D'ailleurs «les deux week-ends suivants» le 11 mai «sont complets». Christophe Gerbaud estime ainsi que son entreprise de location de véhicules en libre-service connaitra «un retour à la normalité» dès «la mi-mai».

Une tendance qui semble se vérifier sur l'ensemble du secteur. «Depuis quelques jours, nous observons une augmentation des réouvertures de nos agences partenaires», indique à son tour Geoffroy Lambert, cofondateur de la plate-forme de location DriiveMe. En moins de deux semaines, l'entreprise a enregistré l'inscription de plus de 2 000 véhicules.

Les demandes pour des trajets interrégionaux sont notamment en forte hausse. Pour DriiveMe, c'est le signe que ceux qui étaient partis se confinés loin de chez eux, dont beaucoup de Franciliens, privilégient la voiture pour rentrer à la maison.

En tout cas, c'est le choix de Julien, analyste de 32 ans. Habitant en région parisienne, il a passé le confinement au Nord de Lyon. Habitué à faire ce trajet régulièrement, il opte généralement pour le train. Mais pas cette fois.

«Il y avait beaucoup trop de facteurs qui nous retenaient, explique-t-il. La promiscuité, le prix potentiellement élevé des billets à cause des circonstances, le fait qu'il y a moins de trains que d'habitude... On s'est dit qu'on aurait plus de flexibilité et de liberté en louant une voiture».

Le retour à domicile autorisé de manière «ordonnée»

Le jour du retour, Julien parcourra bien plus que 100 km. Dans le cas du covoiturage comme de la location, les utilisateurs du service sont seuls responsables du trajet effectué : si ce dernier dépasse la distance autorisée, chaque personne à bord du véhicule doit disposer d'une attestation dérogatoire justifiant d'un motif professionnel ou familial «impérieux».

Le gouvernement semble considérer que ceux qui souhaitent rentrer après avoir passé le confinement loin de chez eux peuvent le faire sous certaines conditions. Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, s'était notamment prononcé sur le cas des Franciliens, autorisés à rentrer de manière «ordonnée» «s'ils ont besoin physiquement d'aller au travail ou s'ils ont la volonté de remettre leurs enfants à l'école».

Une situation qui pourrait concernés de nombreux «exilés», Julien le premier. «Je rentre principalement pour des raisons professionnelles, parce que je sais que mon bureau va rouvrir, affirme-t-il. Nous espérons qu'il en sera de même pour la crèche de notre fille. Ici nous sollicitons beaucoup notre famille pour la garder quand nous travaillons.»

Le jeune Francilien est convaincu de ne pas être le seul à vouloir prendre la route. Autour de lui, des connaissances ont d'ailleurs le même projet. Alors, pour éviter une potentielle cohue, il a décidé de ne pas prendre la route dès le 11 mai. Sa location l'attend pour le lundi suivant, quand «une semaine et surtout un week-end seront passés». Stratégique.