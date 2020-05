Morbihan : deux villages touchés par une mini-tornade

Des images impressionnantes. Alors que des orages et de fortes pluies ont frappé la Bretagne ce samedi soir, une mini-tornade s’est même abattue sur deux villages de Langonnet, dans le Morbihan. Aucune victime n’est à déplorer mais le tourbillon a fait de gros dégâts matériels.

Selon le maire de la commune Christian Derrien, interrogé par Ouest-France, tout a commencé par «un coup de foudre» aux alentours de 19 h, dans le village de Porsalic, puis de Penhiel. La mini tornade aurait ensuite continué sa route vers deux autres villages, Rostrenen et Spézet.

La scène a été filmée par un riverain. Sur la séquence, on peut voir le tourbillon se former à la base d'un nuage d'orage, ainsi que des plaques de tôles s'envoler au-dessus des champs et des habitations.

Une ligne à haute tension est tombée sur la route départementale et plusieurs habitations ont été touchées. Des hangars agricoles ont également vu leur toiture soufflée.

Les pompiers, la gendarmerie et le maire étaient encore sur place vers 21H30 pour évaluer l’étendue des dégâts et sécuriser la zone, précise le quotidien régional.